Новое фото Xiaomi Mi8 развенчало миф о размещении сканера отпечатков пальцев
Уже долгое время по сети ходят слухи, что будущий флагман Xiaomi Mi8 получит экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Однако за несколько дней до официальной презентации смартфона в сети появилось фото рекламного плаката с изображением Xiaomi Mi8. Стоит отметить, что на задней панели смартфона можно четко рассмотреть место для дактилоскопа.
Об этом сообщает 4pda.
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Можно предположить, что истоки о встроенном в экран дактилоскопе – всего лишь фейк. Не исключено, что Xiaomi продублировала систему считывания отпечатков на случай, если инновационный внутридисплейный сканер будет работать некорректно. Ранее такое решение было реализовано в Huawei Porsche Design Mate RS по цене более 2000 долларов. Наконец, возможен дебют какой-то эксклюзивной версии смартфона Xiaomi Mi8 Special Edition со сканером внутри экрана.
Xiaomi Mi8 получит обычный сканер видпиткив пальцев
Кроме того, в Mi8 появится система распознавания лица. Благодаря ей в Mi8 дебютируют анимодзи вроде тех, что представлены в iPhone X. Среди них будет и фирменный маскот Xiaomi.
Xiaomi Mi8 будет иметь анимодзи, как в iPhone X
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Ван Сян – старший вице-президент компании – на своей странице в Twitter подтвердил, что 31 мая будут представлены не только новые смартфоны с операционной системой MIUI 10, но и обновленный браслет Mi Band 3. Он обзаведется сенсорным дисплеем для управления жестами.
На данный момент стоимость каждой из новинок не уточняется.
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