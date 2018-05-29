12:40
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Новое фото Xiaomi Mi8 развенчало миф о размещении сканера отпечатков пальцев

217 Читати новину українською
Xiaomi Mi8 получит обычный дактилоскоп
Xiaomi Mi8 получит обычный дактилоскоп / Фото из открытых источников

Уже долгое время по сети ходят слухи, что будущий флагман Xiaomi Mi8 получит экран со встроенным сканером отпечатков пальцев. Однако за несколько дней до официальной презентации смартфона в сети появилось фото рекламного плаката с изображением Xiaomi Mi8. Стоит отметить, что на задней панели смартфона можно четко рассмотреть место для дактилоскопа.

Об этом сообщает 4pda.

Читайте также: Какие смартфоны никогда не получат обновление до MIUI 10: официальный список Xiaomi

Можно предположить, что истоки о встроенном в экран дактилоскопе – всего лишь фейк. Не исключено, что Xiaomi продублировала систему считывания отпечатков на случай, если инновационный внутридисплейный сканер будет работать некорректно. Ранее такое решение было реализовано в Huawei Porsche Design Mate RS по цене более 2000 долларов. Наконец, возможен дебют какой-то эксклюзивной версии смартфона Xiaomi Mi8 Special Edition со сканером внутри экрана.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 получит обычный сканер видпиткив пальцев

Кроме того, в Mi8 появится система распознавания лица. Благодаря ей в Mi8 дебютируют анимодзи вроде тех, что представлены в iPhone X. Среди них будет и фирменный маскот Xiaomi.

Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 будет иметь анимодзи, как в iPhone X

Читайте также: Смартфон Xiaomi Mi 8 может полностью зарядиться за 40 минут

Ван Сян – старший вице-президент компании – на своей странице в Twitter подтвердил, что 31 мая будут представлены не только новые смартфоны с операционной системой MIUI 10, но и обновленный браслет Mi Band 3. Он обзаведется сенсорным дисплеем для управления жестами.

На данный момент стоимость каждой из новинок не уточняется.

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны Китай Фитнес-трекер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук