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Новое фото Xiaomi Mi Band 3 подтвердило уникальные функции браслета и появилась цена новинки

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 / Фото из открытых источников

В компании Xiaomi наконец-то официально сообщили дату, когда презентуют долгожданный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 – его представят 31 мая.

Уже сегодня, 29 мая, в Xiaomi представили еще одно фото фитнес-браслета, пишет akket.com.

Как свидетельствует изображение, Mi Band 3 сможет звонить и использовать мобильный интернет, например, для получения данных о погоде. В браслет встроена специальная электронная SIM карточка.

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Также тизерное фото подтверждает поддержку модуля NFC, то есть браслетом можно будет расплачиваться в магазинах, используя одну или несколько различных платежных систем.

Цена Xiaomi Mi Band 3

Кроме того, в сети появился скриншот официального списка Mi Band 3. Правда, позже список был удален, но удалось сохранить скриншот, который свидетельствует, что Mi Band 3 стоит 169 юаней или около 700 гривен. Правда, нельзя гарантировать, что цена на новинку не изменится.

Скільки коштує Xiaomi Mi Band 3

Сколько стоит Xiaomi Mi Band 3

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты Фитнес-трекер
Источник: 24 Канал
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