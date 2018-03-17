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Новое громкое увольнение в США: заместителя главы ФБР уволили за считанные дни до пенсии

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Эндрю Маккейб
Эндрю Маккейб / Getty images

Министерство юстиции США уволило заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба накануне его 50-летия и выхода на пенсию.

16 марта генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс отдал распоряжение уволить Эндрю Маккейба с должности заместителя директора Федерального бюро расследований.

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Об отставке заместителя директора ФБР стало известно еще в конце января, но тогда предполагалось, что ему продолжат выплачивать зарплату, пока он не уйдет на пенсию.

Сам Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР.

На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми,
— заявил Маккейб.

В ФБР он проработал более 20 лет. 5 мая исполнится 50 лет и тогда он должен официально выйти на пенсию.

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В начале мая 2017 года Эндрю Маккейб стал временно исполняющим обязанности главы ФБР после увольнения с этой должности Джеймса Коми. Он в частности занимался расследованием возможных связей между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией и вмешательства Кремля в президентские выборы в США.

13 марта Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США и назначил взамен на этот пост главу ЦРУ Майка Помпео.

Теги: Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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