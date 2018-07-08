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Новое отравление "Новичком": в Великобритании сказали, будут ли вводить новые санкции против РФ

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Министр внутренних дел страны Саджид Джавид
Министр внутренних дел страны Саджид Джавид / podrobnosti.ua

Министр внутренних дел страны Саджид Джавид заявил, что Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России после отравления двух своих граждан в Эймсбери.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны россияне. А сейчас у нас недостаточно информации", – заявил глава британского МВД.

Министр отметил, что пока известно лишь то, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери.

Напомним, 4 июля неподалеку от британского города Солсбери зафиксированы два новых случая отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которым в марте был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией.

4 июля в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, супруги вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Старджесс, а отравлены они были также "Новичком".

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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