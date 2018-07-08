Новое отравление "Новичком": в Великобритании сказали, будут ли вводить новые санкции против РФ
Министр внутренних дел страны Саджид Джавид заявил, что Великобритания пока не планирует вводить новые санкции против России после отравления двух своих граждан в Эймсбери.
Об этом сообщает The Guardian.
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"Мы знаем, что в марте к преступлению были причастны россияне. А сейчас у нас недостаточно информации", – заявил глава британского МВД.
Министр отметил, что пока известно лишь то, что эти люди были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери.
Напомним, 4 июля неподалеку от британского города Солсбери зафиксированы два новых случая отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которым в марте был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией.
4 июля в британском городке Эймсбери, которое располагается недалеко от печально известного Солсбери, супруги вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Старджесс, а отравлены они были также "Новичком".