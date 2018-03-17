Новое путинское мышление – гонка вооружений, "собирание" СССР и начало холодной войны, – эксперт

Недавно в мире произошли три ключевых события, которые будут формировать "повестку дня" многие годы. Одно из них – Мюнхенская конференция по безопасности, где Меркель заявила о потере взаимного доверия между странами Запада. Второе – решение ЦК КПК позволить Си Цзиньпину переизбираться на неограниченное количество раз главой КНР. И выступление Путина перед Федеральным собранием.

Именно последнее является довольно значительным как для мира, так и Украины. Хотя слова президента России и были направлены российским политикам и обычным гражданам, была там озвучена и внешняя политика России, которую можно назвать "новое путинское мышление", пишет директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин в статье для "Зеркала недели".

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И хотя его речь была больше предвыборной, однако критически важные моменты все же прозвучали. Самое главное – была поставлена ​​символическая точка в горбачевской "политике нового мышления", начатой ​​в середине 1980-х. Ее основными посылами были прекращение холодной войны с Западом, разрядка, отказ от гонки вооружений и демократические преобразования. Путинское послание-2018 перечеркнуло ее полностью, продемонстрировав "новое путинское мышление" с противоположными приоритетами – гонкой вооружений (с заявленной попыткой создать русскую СОИ), началом холодной войны, консервированием "стабильности" как высшей ценности. Речь даже не об озвученных объемах милитаризации России (введение в действие десятков новых ракет различной эффективности), а о самой основе этой новой (новой ли?) парадигмы мышления,

– отметил Владимир Горбулин.

Поэтому, по мнению эксперта, "на известный вопрос поэта Евгения Евтушенко в 1962-м "Хотят ли русские войны?" мы можем дать, очевидно, положительный ответ – хотят".

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При этом Владимир Горбулин добавляет, что из выступления Путина стал ясен и новый маркер российских успехов – "догнать и перегнать СССР": в урожаях, вооружении, экономике.

"Причем соревнование с СССР имеет как символическое, так и сугубо практическое значение.

В первом случае стоит задача показать россиянам, что "жить стало лучше". Тщательно "бронзовеющий" усилиями российской пропаганды СССР (превращенный в некое воображаемое сообщество без всякой связи с реальностью) берется в качестве эталона, который надо "обгонять" и с которым нужно постоянно сверяться. с учетом крайне низких социальных стандартов СССР (в части жизни простых людей, а не расходов на "величие страны"), делать это будет довольно просто. С практического взгляда, со статическим противником (что давно исчез в дымке прошлого) соревноваться значительно проще, чем с современными США, Китаем или европейскими странами: не надо объяснять своему населению, когда с нами "все считаются", то откуда же проблемы в экономике и постоянные санкции – вопрос , ответить на которые все сложнее", – отмечает Владимир Горбулин.

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Но в словах Путина было и то, на что следует обратить внимание Украине, и другим постсоветским странам.

Однако в речи Путина прозвучали и более важные для нас и для региональной стабильности положения. Прежде всего о том, что "СССР" и "Россия" – это одно и то же. И что это именно Россия потеряла в 1991 году "23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39,4% промышленного потенциала, 44,6% военного потенциала в связи с разделением Вооруженных сил СССР между бывшими союзными республиками". Для всех стран постсоветского пространства это означает лишь одно – "собиратель земель русских" больше не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства извечными территориями России. И вряд ли это можно толковать как-то иначе, кроме как вызов, брошенный всему постсоветскому пространству. Причем отсылка к 1991 дает понимание, что под ударом – абсолютно все страны бывшего СССР и именно на их возврат (де-факто дестабилизацию) будут направлены усилия Путина в ближайшие годы,

– отметил эксперт.

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Что касается вооруженного потенциала России, особенно в отношении противостояния с США, то Владимир Горбулин отмечает тот факт, что это "косвенная попытка Кремля обновить жесткую рамку соперничества сверхдержав, которая оформила контуры классической холодной войны".

"В любом случае, риторика Путина полностью укладывается в логику восприятия России как стратегической угрозы региональной и мировой стабильности. Тревожит то, что (как правильно заметил в своем обзоре этого выступления Михаил Ходорковский) во время зачитывания послания Путина глаза "светились" только на разделе об этих же ракетах, при невысказанных угрозах начать новую глобальную войну. Между тем он не демонстрирует абсолютной уверенности, когда говорит о внутренних экономических и социальных проблемах. И это еще одно подтверждение того, что желание Путина слышать о победных достижениях выше реальной оценки ситуации", – подытожил Владимир Горбулин.