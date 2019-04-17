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      Новое судилище против украинских моряков в РФ: следствие просит сделать заседание закрытым

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      Плененных моряков сопровождают в зал суда
      Плененных моряков сопровождают в зал суда / Радио Свобода

      В Лефортовском суде Москвы начались судебные заседания против 24 украинских моряков. Военнопленным должны продолжить меру пресечения.

      Так, российские прокуроры просят сделать заседание закрытым, они отмечают, что при рассмотрении дела может быть разглашена информация, которая повредит следствию. Адвокаты же настаивают, что это злоупотребление со стороны российской стороны и добавляют: публичность процесса не должна повредить рассмотрению дела, ведь никакой секретной информации в ее материалах нет. Об этом сообщает "Громадське".

      Читайте также: Российские правозащитники признали украинских моряков военнопленными

      Судят моряков группами по 4 человека. Одновременно с 9:30 должны были начаться суды над первыми тремя группами, остальные три группы будут судить после них. Моряки на суде вновь заявляют о своем статусе пленных и отказываются называть любую информацию, кроме своих имен и звания.

      В Москву, чтобы поддержать ребят, приехали их родственники. Они аплодировали, когда моряков заводили в суд.

      Родственники встречают моряков аплодисментами: видео

      Журналистам удалось пообщаться с несколькими ребятами перед началом заседания. Они сообщили, что хорошо чувствуют себя и выразили надежду, что скоро будут дома.

      На наших катерах вернемся. Подлатаем и вернемся,
      – шутили моряки.

      Отметим, что президент Петр Порошенко 16 апреля сообщил, что Украина обратится в Международный трибунал по морскому праву с требованием принять меры в отношении России и освободить военнопленных моряков, которые были незаконно обстреляны и захвачены в районе Керченского пролива. В свою очередь, в министерстве иностранных дел России цинично отреагировали на это обращение Украины. Да, там убеждены, что трибунал ООН не может рассматривать конфликт на Азове, потому что якобы не имеет соответствующих полномочий.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков.

      После этого Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". В русский плен попали 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов.

      Моряков сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО и сейчас удерживают там под стражей. В январе им переизбрали меру пресечения. Украинцы объявили себя военнопленными. В российском плену они находятся уже 5 месяцев.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О СУДЬБЕ ПЛЕНЕННЫХ РФ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Судьи Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
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