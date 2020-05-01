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      Новое заседание суда по делу сбитого Boeing рейса MH17 состоится с некоторыми ограничениями

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      Суд по делу сбивания Boeing возобновится 8 июня
      Суд по делу сбивания Boeing возобновится 8 июня / Singleton Argus

      Судебный процесс по делу о сбитии MH17 над Донбассом малазийского Boeing рейса MH17 возобновится 8 июня. Однако из-за карантинных ограничений он состоится с ограниченным количеством присутствующих в зале суда.

      В сообщении суда говорится, что помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для нескольких родственников.

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      Кроме того, и им придется придерживаться рекомендаций нидерландских медиков по расстоянию в 1,5 метра друг от друга. Также отмечается, что если у человека будет симптомы простуды или температура, то его в помещение не пустят.

      Все остальные смогут следить за заседанием суда онлайн.

      Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
      Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российская власть традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.

      Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение:

      • бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);
      • генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
      • полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
      • гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

      Отметим, что лишь Пулатова представляют адвокаты из нидерландской фирмы, которым помогает российский адвокат Кутьина. Никто из других обвиняемых в зале суда так и не появился. Все четверо объявлены в международный розыск.

      Первая фаза суда, которая состоялась 9 и 10 марта с последующим перерывом до 23 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы: как кто будет представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тысяч страниц и огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране.

      Последнее судебное заседание 23 марта состоялось без присутствия публики из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

      После блока слушаний в июне следующий блок судебных дней назначен на сентябрь.

      збитий боїнг над донбасом

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики MH17
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