Винницкая область получила нового руководителя полиции. Им стал экс-заместитель главы одесской полиции Иван Ищенко. Его обвиняют в том, что он якобы поддерживал сепаратистов в Одессе 2 мая 2014 года. Поэтому уже в первый день к нему пришли ветераны АТО с просьбой объяснить свою гражданскую позицию.

Назначение Ивана Ищенко

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко лично представил Ивана Ищенко во время рабочего визита в Винницу. Об этом сообщает областная полиция.

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Клименко во время представления отметил, что Ищенко обладает большим 18-летним стажем работы в правоохранительных органах.

Он начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции и был заместителем начальника полиции Одесской области.

Со своей стороны Иван Ищенко поблагодарил за выраженное ему доверие. Он пообещал, что на посту главы полиции Винницкой области обеспечит порядок в регионе.

К слову, Ищенко назначили на место отстраненного Юрия Пендоса. Его отстранили из-за возможной причастности к событиям в Броварах, но уже наделили новой должностью.

Возможна причастность Ищенко к сепаратистам

Прямых доказательств этому нет, но об этом говорят общественные активисты. В частности Роман Синицын показал фото, где человек похож на Ищенко стоит рядом с вооруженным русским коллаборационистом в Одессе.

Мужчина, одетый в форму милиции, стоит спиной к "титушке", который из пистолета целится в толпу людей. Стоит просто рядом с вооруженными преступниками в масках и не реагирует на них.

К слову, похожая история тогда приключилась с еще одним "стражем" – Дмитрием Фучеджи. В сети также опубликовали кадры, где он стоял за спинами вооруженных сепаратистов и не препятствовал им.

Как следствие бывшего заместителя управления МВД в Одесской области объявили в розыск, и он сбежал за границу. Впоследствии Фучеджи заметили в контролируемом Россией Приднестровье.

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Разговор Ищенко и ветеранов АТО

Сразу же после назначения Ивана Ищенко пришли бойцы, которые защищали Украину на Востоке. Они хотели поговорить о гражданской позиции нового главы полиции области.

Во время разговора Ищенко рассказал ветеранам, что во время тех событий он был начальником райотдела полиции. Поэтому 2 мая 2014 года выполнял правоохранительную функцию и не участвовал "в политических аспектах тех событий".

Я украинец, учился в украинской школе. Украинский язык – мой родной. В те дни я оказался в Одессе на настоящей войне как простого начальник райотдела. И мы защитили Одессу, Украину и нашу Независимость,

– заявил Ищенко.

Он также пообещал, что через 2 недели готов снова встретиться с фронтовиками в более широком кругу и ответить на все их вопросы.

Общение Ивана Ищенко с ветеранами АТО: смотрите видео