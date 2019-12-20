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      Новогодний корпоратив в "Слуге народа": где будет празднование и сколько будет стоить

      21 Читати новину українською
      "Слуга народа" / galinfo.com.ua

      Президентская партия "Слуга народа" готовится к новогоднему корпоративу. Где состоится празднование и сколько будет стоить – читайте в материале 24 канала.

      Где состоится празднование

      Наибольшая парламентская фракция "Слуга народа" планирует погулять в ресторане конгрессно-выставочного центра "Парковый", где обычно проходят заседания.

      Интересно! Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"

      Конгрессно-выставочный центр "Парковый" больше известен как "вертолетная площадка Януковича". Там располагался штаб Зеленского во время первого и второго тура выборов.

      Конгрессно-выставочный центр "Парковый"

      Что известно о КВЦ "Парковый"?
      Конгрессно-выставочный центр открыли в 2012 году. Президент-беглец Виктор Янукович намеревался использовать площадку на крыше здания, чтобы на вертолете добираться из Межигорья в Администрацию Президента. Тогда здание оформили на компанию "Амадеус Ко", оффшорные корни которой ведут к окружению Януковича.

      В 2014 году началось расследование о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко". С 2017 года вертолетная площадка Януковича находилась под арестом, а ее управление передали Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

      В мае 2018 года журналисты выяснили, что новым владельцем КВЦ стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.

      Формат мероприятия и цена

      Известно, что партия "Слуга народа" проведет свой новогодний корпоратив в виде благотворительного вечера. Но депутаты пока не решили, на что именно пожертвуют собранные деньги.

      Есть очень много людей, которым хочется помочь в это замечательное новогоднее время, будем скидываться и дальше решать,
      – отметил председатель фракции Слуга народа Александр Корниенко.

      Ранее в СМИ появилась информация, что новогодняя вечеринка обойдется в миллион гривен. Корпоратив должен начаться 20 декабря в 17:00. Как сказал нардеп Александр Скичко, этот вечер является не только корпоративом, а скорее подведением итогов 2019 года.

      Обратите внимание! Как и где партия Порошенко будет праздновать новогодний корпоратив

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Слуга народа Александр Корниенко
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