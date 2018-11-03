Новоиспеченная мама Хилари Дафф показала новорожденного малыша: фото и видео

25 октября 31-летняя американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка - дочь Бэнкс Вайолет Беир. На этот раз артистка решила не прибегать к медикаментозной помощи, предпочитая естественные роды.

Новые кадры с ребенком Хиллари показала поклонникам на своей странице в Instagram.

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Известно, что первенца – мальчик Лука – Дафф родила с помощью эпидуральной анестезии, однако решила прибегнуть к немедикаментозным родам с последующим ребенком.

Я просто подумала, что мне нужен другой опыт. Сейчас я старше и иначе воспринимаю материнство. Раньше я и представить не могла, что могу быть такой счастливой и внутренне наполненной. Мое тело дало мне возможность родить маленького мальчика. И вот теперь я жду девочку и хочу испытать все сама,

– призналась Хиллари, пишет Daily Mail.

По словам актрисы, она хотела, чтобы на родах, кроме мужа и акушерок, присутствовали все члены семьи – ее мама, сын Лука и четыре собаки. Однако 7-летний первенец Хиллари отказался "быть в комнате, когда все случится".



Хилари Дафф / Instagram

Хилари Дафф показала новорожденного ребенка: смотрите видео

Напомним, о беременности американской артистки стало известно еще в начале лета. Она откровенно рассказала, что ожидает появление девочки. Впоследствии Хилари Дафф заявила, что "беременность – это ад", поскольку ее тело увеличивается. Однако, по словам певицы, она счастлива быть мамой. 25 октября актриса родила второго ребенка.

Кто такая Хилари Дафф?Известная американская певица и актриса, получившая мировую славу в двухтысячных годах. Хиллари активно развивала свою карьеру в Голливуде: звезда сыграла в фильмах "История Золушки", "Агент Коди Бэнкс", "Материальные девушки", "Оптом дешевле", "Кадет Келли", "Идеальный муж", "Красота и портфель" и др. Что касается личной жизни, то Дафф воспитывает 6-летнего сына Луку от первого брака с хоккеистом Майком Комри. В 2016 году супруги решили развестись, а в декабре 2017 года Хилари Дафф возобновила отношения с экс-бойфрендом – музыкантом Мэтью Комой. Для звездной пары это будет первый общий ребенок.