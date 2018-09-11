Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова презентовала волшебную песню

Не успели поклонники певицы Светланы Тарабаровой оправиться от новости о рождении сына, как артистка презентовала новую украиноязычную песню "Добре серце".

Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца. По информации СМИ, артистка назвала ребенка Алексеем. Мальчик появился на свет 9 сентября в 23:25 в одной из столичных частных клиник.

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Известно, что при рождении младенец весил 3,760 кг и имел рост 55 см. По словам представителей Светланы Тарабаровой, новоиспеченная мама чувствует себя хорошо и уже совсем скоро с сыном приедет в свою квартиру.

После родов Светлана Тарабарова сделала неожиданный сюрприз для своих поклонников. Артистка презентовала новую песню "Добре серце". Подписчики певицы догадывались, что вскоре их ждет новая композиция, ведь в соцсетях Светланы Тарабаровой появилось изображение циферблата с загадочной подписью "soon".

Новую композицию Светлана Тарабарова посвятила "мамам и всем, кто испытывает безграничную любовь к детям". В песне "Добре серце" артистка рассказывает о трепетной любви к ребенку.

Смотрите lyric-видео Светланы Тарабаровой к песне "Добре серце":