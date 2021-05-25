В новеньком ТРЦ Nikolsky в Харькове горела лоджия: эвакуировали 200 посетителей

В Харькове недавно открыли торговый центр Nikolsky. Вечером 24 мая на открытой лоджии загорелся строительный мусор. Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра города, пообещал проверить соблюдение всех требований противопожарной безопасности.

Речь идет о торговом комплексе на Пушкинской, 2а. Персонал центра эвакуировал всех посетителей до приезда ГСЧС.

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Что известно о пожаре

Спасателям сообщили о возгорании в 22:26.

Прибыли работники ГСЧС, 2 автоцистерны и автолестница.

На место прибыли 2 бригады спасателей / Фото ГСЧС

На месте они установили, что горят остатки строительного мусора.

Пожар произошел на балконе снаружи здания.

В торговом центре горел строительный мусор / Фото ГСЧС

Потушить огонь удалось довольно быстро, сейчас устанавливают причину возгорания.

Людей эвакуировали из торгового центра / Фото ГСЧС

Какова реакция мэра

Игорь Терехов, временный мэр Харькова, поручил провести обучение в ТРЦ Nikolsky. В частности, работу гидрантов, пожарной сигнализации, средств пожаротушения и отработать действия по возможным путям эвакуации.

От того, насколько в торговом центре соблюдены все меры пожарной безопасности, зависят безопасность и жизнь людей,

– напомнил Игорь Терехов.

Дополнительно поручил еще и провести проверки в сети "Харьковводоканала".