В новеньком ТРЦ Nikolsky в Харькове горела лоджия: эвакуировали 200 посетителей

В Харькове недавно открыли торговый центр Nikolsky. Вечером 24 мая на открытой лоджии загорелся строительный мусор. Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра города, пообещал проверить соблюдение всех требований противопожарной безопасности.
Речь идет о торговом комплексе на Пушкинской, 2а. Персонал центра эвакуировал всех посетителей до приезда ГСЧС.
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Что известно о пожаре
- Спасателям сообщили о возгорании в 22:26.
- Прибыли работники ГСЧС, 2 автоцистерны и автолестница.
На место прибыли 2 бригады спасателей / Фото ГСЧС
- На месте они установили, что горят остатки строительного мусора.
- Пожар произошел на балконе снаружи здания.
В торговом центре горел строительный мусор / Фото ГСЧС
- Потушить огонь удалось довольно быстро, сейчас устанавливают причину возгорания.
Людей эвакуировали из торгового центра / Фото ГСЧС
Какова реакция мэра
Игорь Терехов, временный мэр Харькова, поручил провести обучение в ТРЦ Nikolsky. В частности, работу гидрантов, пожарной сигнализации, средств пожаротушения и отработать действия по возможным путям эвакуации.
От того, насколько в торговом центре соблюдены все меры пожарной безопасности, зависят безопасность и жизнь людей,
– напомнил Игорь Терехов.
Дополнительно поручил еще и провести проверки в сети "Харьковводоканала".