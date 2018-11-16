Новомодное интервальное голодание: есть ли от него польза и чем оно может грозить организму

Сегодня большую популярность набирает интервальное голодание – тип питания, при котором день/неделя делится на части, когда вы едите и когда голодаете. Но опасно ли это и насколько эффективна такая система?

Об этом пишет врач-эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Instagram.

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"Эта система существует давно, но общественный резонанс произошел в 2016 году, когда японский ученый получил нобелевскую премию за изучение механизмов автофагии (естественный процесс регенерации, который происходит на клеточном уровне – 24 канал). Если просто – клетка голодает и избавляется от "мусора", поврежденных белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки", – отмечает специалист.

Также она обнародовала самые популярные схемы интервального голодания:

– схема 16/8, когда 16 часов вы голодаете, а 8 – едите;

– схема чередования голодный день/сытый день;

– схема 14/10: 14 часов голодаете, 10 – едите;

– схема 5/2: 5 дней едите, 2 дня голодаете.

В общем, убеждает специалист, есть множество различных вариаций, которые можно подстраивать под себя, зато на время, когда вы едите, не накладываются ограничения по питанию.

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Что касается эффективности этой системы, то Альбина Комиссарова в качестве примера привела исследование 2017 года, когда, в JAMA ("Журнал американской медицинской ассоциации") сравнивали группы людей: одни голодали, а другие питались на сбалансированной ограничительной диете.

"Удивительно, но результаты похудения были практически одинаковыми. Однако, из группы голодания отсеяли 38% человек. Да и долгосрочные результаты не изучались", – отметила врач-эндокринолог.

Кроме того, эксперт высказалась относительно опасности и пользы от интервального голодания.

Мы не знаем, дает ли это голодание какую-то долгосрочную пользу человеку, поскольку качественные исследования не проводились. Безопасно ли это? Для здоровых людей, вероятно, что да. А для людей с сахарным диабетом 2-го типа, детей, беременных, тех, кто кормит грудью или имеет желчнокаменную болезнь, другие хронические заболевания и прочее – противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом,

– подчеркивает она.

Подытоживая вышеизложенное, Альбина Комиссарова делает вывод: голодание – краткосрочный способ похудеть, который:

– не работает с пищевым поведением;

– может быть опасным;

– снижает основной обмен веществ;

– не соответствует принципам здорового питания, поскольку здесь нет ни слова о качестве питания.

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