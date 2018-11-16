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      Новомодное интервальное голодание: есть ли от него польза и чем оно может грозить организму

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      Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что собой представляет интервальное голодание и чем оно опасно
      Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что собой представляет интервальное голодание и чем оно опасно / Соцсети

      Сегодня большую популярность набирает интервальное голодание – тип питания, при котором день/неделя делится на части, когда вы едите и когда голодаете. Но опасно ли это и насколько эффективна такая система?

      Об этом пишет врач-эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Instagram.

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      "Эта система существует давно, но общественный резонанс произошел в 2016 году, когда японский ученый получил нобелевскую премию за изучение механизмов автофагии (естественный процесс регенерации, который происходит на клеточном уровне – 24 канал). Если просто – клетка голодает и избавляется от "мусора", поврежденных белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки", – отмечает специалист.

      Также она обнародовала самые популярные схемы интервального голодания:

      – схема 16/8, когда 16 часов вы голодаете, а 8 – едите;

      – схема чередования голодный день/сытый день;

      – схема 14/10: 14 часов голодаете, 10 – едите;

      – схема 5/2: 5 дней едите, 2 дня голодаете.

      В общем, убеждает специалист, есть множество различных вариаций, которые можно подстраивать под себя, зато на время, когда вы едите, не накладываются ограничения по питанию.

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      Інтервальне голодування, користь, небезпека. здорове харчування, дієта, лікар-ендокринолог, Комісарова

      Что касается эффективности этой системы, то Альбина Комиссарова в качестве примера привела исследование 2017 года, когда, в JAMA ("Журнал американской медицинской ассоциации") сравнивали группы людей: одни голодали, а другие питались на сбалансированной ограничительной диете.

      "Удивительно, но результаты похудения были практически одинаковыми. Однако, из группы голодания отсеяли 38% человек. Да и долгосрочные результаты не изучались", – отметила врач-эндокринолог.

      Кроме того, эксперт высказалась относительно опасности и пользы от интервального голодания.

      Мы не знаем, дает ли это голодание какую-то долгосрочную пользу человеку, поскольку качественные исследования не проводились. Безопасно ли это? Для здоровых людей, вероятно, что да. А для людей с сахарным диабетом 2-го типа, детей, беременных, тех, кто кормит грудью или имеет желчнокаменную болезнь, другие хронические заболевания и прочее – противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом,
      – подчеркивает она.

      Подытоживая вышеизложенное, Альбина Комиссарова делает вывод: голодание – краткосрочный способ похудеть, который:

      – не работает с пищевым поведением;

      – может быть опасным;

      – снижает основной обмен веществ;

      – не соответствует принципам здорового питания, поскольку здесь нет ни слова о качестве питания.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Интервальное голодание или «intermittent fasting” взорвало мир популярной диетологии(если так можно выразиться) сразу после кето-диеты. Что это и как оно работает? Как обычно - я разложу по полкам. Что такое? Тип питания, при котором день/неделя делится на части, когда вы едите и когда вы голодаете. Например: самая популярная схема 16/8, когда 16 часов вы голодаете, а 8 едите есть схема чередования голодный день-сытый день 14/10 - 14 часов голодаю, 10 ем 5/2 - 5 дней ем, 2 дня голодаю И много разных вариаций, которые вы можете варьировать под себя, при этом на время, когда вы едите не накладывается ограничений по питанию Откуда взялась эта система? Она существует давно, чего хотя бы стоит ранее популярная система «минус 60», но общественный резонанс произошёл в 2016 году, когда японский учёный получил нобелевскую премию за изучение механизмов аутофагии. Если просто - клетка голодает и избавляется от «мусора», повреждённых белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки. Эффективная система? Исследование 2017 года в JAMA сравнивало группы людей, одни из которых голодали, а другие питались на ограничительной сбалансированной диете. Удивительно, но результаты похудения были практически одинаковы! Однако из группы голодания отсеялось 38% человек. Да и долгосрочные результаты не изучались. Мы НЕ ЗНАЕМ несёт ли голодание какую-либо долгосрочную пользу для человека, так как качественных исследований не проводилось. Безопасно ли? Для здоровых людей, вероятно, да. Для людей с СД2 типа, детей, беременных, кормящих, ЖКБ и др - противопоказано, поэтому советуйтесь со своим врачом! Что вы об этом думаете? Мое мнение: голодание - краткосрочный способ похудеть, который: не работает с пищевым поведением может быть не безопасен снижает основной обмен веществ не отвечает принципам здорового питания, нет ни слова о качестве питания Если я все равно хочу попробовать? Пробуйте, но если у вас есть хронические заболевания - не поленитесь посоветоваться с врачом. ️А вы что думаете о голодании? Стоит ли?

      A post shared by Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova) on

      Напомним, ранее диетолог Светлана Фус объясняла, почему не следует отказываться от полноценного обеда, и посоветовала, что следует в таком случае кушать.

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      Теги: Диеты голодовка Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь LifeStyle
      Источник: 24 канал
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