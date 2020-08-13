В Новомосковске еще 8 августа случилась речная авария с участием двух катеров, в результате которой один из них начал тонуть. Теперь появилась информация, что за штурвалом второго катера был бывший депутат от "Партии Регионов" Андрей Шипко, который сейчас работает первым заместителем директора Института рака.

На огромной скорости катер Шипко протаранил соседний водный транспорт и скрылся с места происшествия, даже не попытавшись помочь людям, сообщает Obozrevatel со ссылкой на пострадавшего участника тех событий.

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По данным издания, тогда один из катеров влетел в другой, второе судно начало тонуть с шестью людьми на борту, а люди на первом – просто скрылись с места происшествия. Об этом писала и местная "Полезная газета", но участники тех событий были неизвестны.

Теперь же пострадавшие опознали в мужчине на другом катере бывшего народного депутата Андрея Шипко. Говорят, он был в лодке вместе с братом Сергеем, который управляет госпредприятием "Днепрстандартметрология", и племянником Степаном.

Кадр побега судна, на котором, вероятно, был Андрей Шипко

Что известно о пострадавших

В результате столкновения их катер начал тонуть, а люди – вместе с ним. Мужчины с другого катера даже не думали им помогать, а просто сбежали. Поэтому людям пришлось спасаться самостоятельно.

Всего на судне было шесть человек. Из них две женщины сейчас находятся в хирургическом отделении больницы в очень тяжелом состоянии:

у первой – сломанная челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы;

у второй – сломаны несколько ребер и ушиб позвоночника.

Меня от удара выбросило с катера. На место аварии начали подплывать другие люди на лодках, оказывать нам помощь. Я видел, что моя жена лежит в крови и не двигается,

– рассказал один из пострадавших.

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Что говорят правоохранители

Издание отмечает, что правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье о нарушении правил пользования транспортом. За это виновникам может грозить до 5 лет за решеткой.

В то же время прокуратура якобы уже собрала видеодоказательства аварии. Также уже допросили свидетелей, которые подтвердили, что катером управлял Андрей Шипко.

Впрочем никакой информации об этом инциденте нет ни на сайте местной прокуратуры, ни полиции. Мы же пытались связаться с полицией, но пока безуспешно.

Кто такой Андрей Шипко

Это 50-летний украинский врач и политик из Днепра. Сейчас он работает первым заместителем директора Национального института рака.

Ранее Шипко также был народным депутатом 7 и 8 созывов. Сначала от "Партии регионов", а позже – членом депутатской группы "Возрождение".

Впрочем с "регионалами" его связывает гораздо больше, чем одна каденция в Верховной Раде. Андрей Шипко еще с 2006 и вплоть до 2010 был заместителем председателя Днепропетровского областного совета, который возглавлял Юрий Вилкул – действующий мэр Кривого Рога. Позже Вилкул ушел, а Шипко остался.



Андрей Шипко / фото из Википедии