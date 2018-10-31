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      Артем Овдиенко

      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно

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      Кому вигідне нове призначення Олександра Терещука
      Кому вигідне нове призначення Олександра Терещука / Gdb.rferl.org

      Окрім одноосібного контролю за армією та СБУ, президент України має нині іще один потужний важіль впливу на країну – він призначає та знімає губернаторів.

      Певний час після Революції Гідності були запроваджені відкриті конкурси на ці посади, аби стати до керування областю міг будь-хто з охочих, хто зміг довести, що здатен це робити і немає при цьому ані кримінального, ані іншого подібного минулого.

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      Утім, тоді Петро Порошенко знайшов привід згорнути цю зайву демократичну вольницю й повернув собі право одноосібно вирішувати, хто саме заслуговує у регіонах обіймати ці найвищі адміністративні посади. 

      Маріонетки президента на місцях

      Адже ці губернатори зосереджують в своїх руках увесь адміністративний ресурс, той ресурс, котрий дуже зручно використовувати під час передвиборних перегонів. І йдеться тут зараз навіть не про агітацію чиновниками чи про примус бюджетників голосувати за певного кандидата. Ні, там грають по-іншому, адже завдяки адмінресурсу можна запровадити так званий режим максимального сприяння провладному кандидату, а його конкуренту,  навпаки можна в регіоні чинити усілякі негаразди. 

      До прикладу: відмовляти у приземлені літаку, яким кандидат прямує в область агітувати за себе, або ж в останню хвилину скасовувати йому оренду приміщення для зустрічей із виборцями. Це я згадав, як "білоблакитні" губернатори свого часу із Ющенком вчиняли, коли він балотувався в Президенти.Петро Порошенко ці методи має дуже добре пам'ятати, адже він був тоді в штабі Ющенка і мав протидіяти безчинствам губернаторів.

      Що відомо про скандального губернатора

      А історія, як відомо, завжди повторюється, зачасту у вигляді фарсу. І я не знаю, чим іншим, окрім як "фарс" можна назвати сьогоднішнє призначення президентом нового чільника Київської області. Звуть його Олександр Терещук, в 14-му році очолював Волинську міліцію, придушував тамтешній Майдан, за що і був люстрований. Але указом Порошенка відновлений на посаді, потому призначений заступником одеського губернатора, а тепер от й чільником Київщини. 

      За тридцять років бездоганної служби в органах Терещук спромігся назбирати грошей на три квартири та триповерховий будинок в Києві, на маєток під Києвом й на вісімсотметровий будинок на Черкащині.

      Звісно, жодних зарплат держчиновника на це б не вистачило, Терещуку мало б бути заборонено обіймати посади в державних органах, як це прописано в законі про люстрацію. Утім, щодо нього Петро Порошенко іншої думки – саме тому і призначає цю одіозну персону губернатором. 

      Скажіть мені – навіщо? Навіщо Петру Порошенку в київських губернаторах людина, яка дуже багато чим йому зобов'язана? Людина, у відданості якої Президент впевнений? Що ж такого той Терещук має зробити, як саме буде віддячувати Петру Порошенку новий київський губернатор?

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Киеврада Виктор Ющенко Петр Порошенко Президент Украины
      Источник: 24 Канал
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