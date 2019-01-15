Новорожденный сын и красивая жена: что постит в Instagram новичок "Динамо" Фран Соль
26-летний испанский нападающий Фран Соль уже вскоре официально должен стать игроком киевского "Динамо". По данным Transfermarkt он стоит 6 млн евро, однако киевляне заплатят вдвое меньше.
В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов.
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Недавно у Соля родился сын. "Я рад сообщить о рождении нашего сына Франа Соля-младшего", – радостно написал игрок в Instagram.
Также футболист любит проводить время в спортзале.
Любит испанский нападающий публиковать видео своих голов за "Виллем II". Стоит отметить, что голы Соля и вправду красивы.
Никита Бурда и Георгий Бущан, которые любят боксировать, будут иметь достойного оппонента. Фран хорошо чувствует себя в боксерских перчатках.
Какой испанец без гитары? И тут новичок "Динамо" успел.
Особого внимания стоит вторая половинка Соля, которая поражает своей красотой.
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