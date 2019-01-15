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      Новорожденный сын и красивая жена: что постит в Instagram новичок "Динамо" Фран Соль

      74 Читати новину українською
      Новорожденный сын и красивая жена: что постит в Instagram новичок "Динамо" Фран Соль
      / Toin Damen

      26-летний испанский нападающий Фран Соль уже вскоре официально должен стать игроком киевского "Динамо". По данным Transfermarkt он стоит 6 млн евро, однако киевляне заплатят вдвое меньше.

      В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов.

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      Недавно у Соля родился сын. "Я рад сообщить о рождении нашего сына Франа Соля-младшего", – радостно написал игрок в Instagram.

      Также футболист любит проводить время в спортзале.

      Любит испанский нападающий публиковать видео своих голов за "Виллем II". Стоит отметить, что голы Соля и вправду красивы.

      Никита Бурда и Георгий Бущан, которые любят боксировать, будут иметь достойного оппонента. Фран хорошо чувствует себя в боксерских перчатках.

      Какой испанец без гитары? И тут новичок "Динамо" успел.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Music inspires lifes...#music #guitar #spanish #thanksgod

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

      Особого внимания стоит вторая половинка Соля, которая поражает своей красотой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ..... @aidatj_9 #danzadelvientre

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      L’addition du bonheur 1+1=3 ️ #embarazo #pregnant @schellekenscleijsen

      Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

       

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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