Первые результаты выборов, Зеленский на климатическом саммите: главные новости 1 ноября

В Харькове появились первые результаты выборов мэра. ЦИК обработал более 90% протоколов по довыборам в Верховную Раду. Президент Владимир Зеленский выступил на Конференции ООН по климату. Сразу два вице-премьера подали в отставку. Из-за красной зоны в Киеве появились длинные очереди в пункты вакцинации. Патрульные полицейские остановили Илью Киву. Таковы были главные новости 1 ноября.

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Первые результаты выборов

Терехов лидирует в Харькове

Источник: Kharkiv Today

Один из 9 районов Харькова завершил подсчет голосов после прошедших выборов городского главы. В Новобаварском районе с серьезным отрывом победил действующий исполняющий обязанности мэра – Игорь Терехов. Его главный оппонент Михаил Добкин получил вдвое меньше голосов. В общем результаты в районе выглядят так:

Игорь Терехов – 14 204 голоса;

Михаил Добкин – 6268 голосов.

Другие кандидаты набрали меньше 1000 голосов. Также о победе Терехова говорят и в Киевском районе города.

"Слуги" побеждают на довыборах

По данным параллельного подсчета общественной сети ОПОРА, Игорь Терехов может победить на выборах в первом туре с результатом 50,06%. Однако погрешность составляет 1,1%.

Источник: ЦИК

Кроме мэра Харькова, 31 октября в округе №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области выбирали депутатов в Верховную Раду Украины.

В Херсонской области по состоянию на 19:00 1 ноября обработали 99,46% протоколов. Согласно результатам, победу на довыборах одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь с результатом 64,59%. Его поддержал 21 261 избиратель. Отрыв от второго места составляет более 50%.

В округе №197 в Черкасской области обработали 80,14% протоколов. Пока что лидером гонки является "слуга" Виталий Войцеховский, который набрал 46,95% голосов из обработанных протоколов. На втором месте оказался самовыдвиженец Владислав Голубь.

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Зеленский в Глазго

Источник: Офис Президента

Выступление президента на конференции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26. В этом году она проходит в Великобритании в городе Глазго.

В своей речи президент подчеркнул, что для борьбы с глобальным потеплением, необходимо "глобальное потепление в отношениях государств", потому что без него договоренности ничего не стоят.

Также во время выступления Владимир Зеленский не обошел вниманием оккупацию Крыма и части Донбасса, а наоборот отметил эту тему. Президент заявил, что из-за агрессивных действий России, Европа получила сразу две экологические бомбы – полуостров, природный мир которого превратили в военную базу, и Донбасс, где затопили шахты и сейчас ощутим недостаток питьевой воды.

Кроме того, президент Зеленский провел параллель с трагедией на Чернобыльской АЭС, которая касалась не только Украины, а и всего мира. Однако и эта история доказала, что инструмент для восстановления природы найден.

Эта трагедия показывает нам, что едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, чем ожидали. Лучшая помощь – не мешать,

– заявил Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что не стоит эти слова воспринимать буквально и никак не действовать.

Выступление Владимира Зеленского на Конференции ООН по климату в Глазго

Встреча с Меркель

В рамках саммита Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе, обострение энергетического кризиса в Европе и украинско-немецкие отношения.

Также президент Украины обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами и возможности транзита сжиженного газа.

В общем у Владимира Зеленского состоялся ряд коротких встреч с лидерами других мировых держав.

Отставки в Кабмине

Источник: телеграм Тараса Мельничука

Резников покидает пост министра реинтеграции

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Его уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады. В своем заявлении Резников поблагодарил за доверие.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Алексей Резников может стать новым министром обороны и заменит на этом посту Андрея Тарана.

Уруский тоже покинул пост

После Резникова, заявление об увольнении по собственному желанию написал вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Заменить Уруского на должности может глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

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Очереди на вакцинацию в Киеве

Источник: 24 канал

После перевода столицы в красную зону, количество желающих вакцинироваться значительно возросло. С самого утра по всей столице сформировались очереди на прививки. В частности, очереди образовались возле Ocean Plaza.

Очереди на вакцинацию возле Ocan Plaza: впечатляющее видео

В то же время на железнодорожном вокзале в пункты вакцинации очереди несколько меньше. Однако там большей популярностью пользуются быстрые тесты на COVID-19, которые пассажиры поездов делают для того, чтобы их пустили в вагоны.



Очереди за быстрыми тестами на коронавирус / Фото Валентины Полищук

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Новые приключения Кивы

Источник: патрульная полиция Украины

Патрульные полицейские остановили два автомобиля, в одном из которых был скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.

Однако сам одиозный нардеп в своей телеграмме заявил, что этот инцидент якобы является попыткой властей дискредитировать его и спровоцировать его на преступные действия. Кроме того, Кива уверен, что правоохранители якобы хотели подбросить ему запрещенные вещества.

Из-за остановки патрульными полицейскими, Кива записал видеообращение, где традиционно оправдывал себя.