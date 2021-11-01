Первые результаты выборов, Зеленский на климатическом саммите: главные новости 1 ноября
Источник:24 канал
В Харькове появились первые результаты выборов мэра. ЦИК обработал более 90% протоколов по довыборам в Верховную Раду. Президент Владимир Зеленский выступил на Конференции ООН по климату. Сразу два вице-премьера подали в отставку. Из-за красной зоны в Киеве появились длинные очереди в пункты вакцинации. Патрульные полицейские остановили Илью Киву. Таковы были главные новости 1 ноября.
Самые важные новости Украины и мира сегодня.
Интересно Подделку COVID-сертификатов хотят наказывать крупными штрафами и тюрьмой
Первые результаты выборов
Терехов лидирует в Харькове
Источник: Kharkiv Today
Один из 9 районов Харькова завершил подсчет голосов после прошедших выборов городского главы. В Новобаварском районе с серьезным отрывом победил действующий исполняющий обязанности мэра – Игорь Терехов. Его главный оппонент Михаил Добкин получил вдвое меньше голосов. В общем результаты в районе выглядят так:
- Игорь Терехов – 14 204 голоса;
- Михаил Добкин – 6268 голосов.
Другие кандидаты набрали меньше 1000 голосов. Также о победе Терехова говорят и в Киевском районе города.Обратите внимание! По данным параллельного подсчета общественной сети ОПОРА, Игорь Терехов может победить на выборах в первом туре с результатом 50,06%. Однако погрешность составляет 1,1%.
"Слуги" побеждают на довыборах
Источник: ЦИК
Кроме мэра Харькова, 31 октября в округе №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области выбирали депутатов в Верховную Раду Украины.
В Херсонской области по состоянию на 19:00 1 ноября обработали 99,46% протоколов. Согласно результатам, победу на довыборах одержал кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь с результатом 64,59%. Его поддержал 21 261 избиратель. Отрыв от второго места составляет более 50%.
В округе №197 в Черкасской области обработали 80,14% протоколов. Пока что лидером гонки является "слуга" Виталий Войцеховский, который набрал 46,95% голосов из обработанных протоколов. На втором месте оказался самовыдвиженец Владислав Голубь.
Интересно "Подделали в пользу Терехова": ОПОРА обнаружила фальсификацию протокола на выборах в Харькове
Зеленский в Глазго
Источник: Офис Президента
Выступление президента на конференции
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26. В этом году она проходит в Великобритании в городе Глазго.
В своей речи президент подчеркнул, что для борьбы с глобальным потеплением, необходимо "глобальное потепление в отношениях государств", потому что без него договоренности ничего не стоят.
Также во время выступления Владимир Зеленский не обошел вниманием оккупацию Крыма и части Донбасса, а наоборот отметил эту тему. Президент заявил, что из-за агрессивных действий России, Европа получила сразу две экологические бомбы – полуостров, природный мир которого превратили в военную базу, и Донбасс, где затопили шахты и сейчас ощутим недостаток питьевой воды.
Кроме того, президент Зеленский провел параллель с трагедией на Чернобыльской АЭС, которая касалась не только Украины, а и всего мира. Однако и эта история доказала, что инструмент для восстановления природы найден.
Эта трагедия показывает нам, что едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, чем ожидали. Лучшая помощь – не мешать,
– заявил Зеленский.
Однако президент подчеркнул, что не стоит эти слова воспринимать буквально и никак не действовать.
Выступление Владимира Зеленского на Конференции ООН по климату в Глазго
Встреча с Меркель
В рамках саммита Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе, обострение энергетического кризиса в Европе и украинско-немецкие отношения.
Также президент Украины обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами и возможности транзита сжиженного газа.
В общем у Владимира Зеленского состоялся ряд коротких встреч с лидерами других мировых держав.
Отставки в Кабмине
Источник: телеграм Тараса Мельничука
Резников покидает пост министра реинтеграции
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Его уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады. В своем заявлении Резников поблагодарил за доверие.
Ранее в СМИ сообщали о том, что Алексей Резников может стать новым министром обороны и заменит на этом посту Андрея Тарана.
Уруский тоже покинул пост
После Резникова, заявление об увольнении по собственному желанию написал вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Заменить Уруского на должности может глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.
Также интересно У Зеленского определились с новыми министрами: кто может попасть в правительство
Очереди на вакцинацию в Киеве
Источник: 24 канал
После перевода столицы в красную зону, количество желающих вакцинироваться значительно возросло. С самого утра по всей столице сформировались очереди на прививки. В частности, очереди образовались возле Ocean Plaza.
Очереди на вакцинацию возле Ocan Plaza: впечатляющее видео
В то же время на железнодорожном вокзале в пункты вакцинации очереди несколько меньше. Однако там большей популярностью пользуются быстрые тесты на COVID-19, которые пассажиры поездов делают для того, чтобы их пустили в вагоны.
Очереди за быстрыми тестами на коронавирус / Фото Валентины Полищук
Обратите внимание В отелях "Киев" и "Национальный" откроют пункты вакцинации от COVID-19
Новые приключения Кивы
Источник: патрульная полиция Украины
Патрульные полицейские остановили два автомобиля, в одном из которых был скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.
Однако сам одиозный нардеп в своей телеграмме заявил, что этот инцидент якобы является попыткой властей дискредитировать его и спровоцировать его на преступные действия. Кроме того, Кива уверен, что правоохранители якобы хотели подбросить ему запрещенные вещества.
Из-за остановки патрульными полицейскими, Кива записал видеообращение, где традиционно оправдывал себя.