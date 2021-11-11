Отставка Ткаченко из Минкульта, Терехов – официально мэр Харькова: главные новости 11 ноября

Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры. Игорь Терехов официально стал мэром Харькова. Михеил Саакашвили решил прекратить голодовку. В Харькове элитный автомобиль сбил двух подростков. Такими были главные новости 11 ноября.

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Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры

Источник: фейсбук Александра Ткаченко

Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры. Соответствующее заявление он написал 11 ноября.

О причинах. Решение Кабмина относительно Госкино принималось без согласования с Министерством культуры и информационной политики,

– объяснил Ткаченко в фейсбуке.

Политик подчеркнул, что забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – по меньшей мере, "нелогично".



Заявление об отставке Александра Ткаченко / Фото из фейсбука Ткаченко

Ткаченко написал, что по собственной оценке он сделал 50% из того, что запланировал.

Какие достижения назвал министр:

запуск программы "Путешествуй по Украине";

начало работы Великой Реставрации;

остановка секвестра бюджета на культуру, несмотря на пандемию;

стратегия информационной безопасности, программа медиаграмотности "Фильтр", Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

субвенция на создание/модернизацию центров культурных услуг;

разработка государственной целевой программы по поддержке народных художественных промыслов, изменения в закон о библиотеке и библиотечном деле, стратегия продвижения чтения.

Игорь Терехов – официально мэр Харькова

Ткаченко заверил, что направил свое заявление главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Источник: 24 канал

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Игоря Терехова официально объявили новым мэром Харькова на заседании Харьковского горсовета. До этого депутаты проголосовали за то, чтобы лишить его полномочий секретаря совета. После этого Терехов официально принес присягу.

Отметим, что на выборах 31 октября Терехов одержал победу сразу в первом туре. За него отдали голоса 50,66% избирателей. Его ближайший конкурент Михаил Добкин получил на 60 тысяч голосов меньше.

В мэрии Харькова – Терехов с 2010 года

В Харьковской мэрии Терехов работает с 2010 года. Он сделал карьеру от одного из заместителей мэра до первого заместителя мэра. В декабре 2020 года Терехов стал секретарем Харьковского горсовета.

Резонансное ДТП с элитной машиной в Харькове

Источник: телеграм-канал "ТРУХА"

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После резонансного ДТП с Infiniti прошло чуть больше, чем 2 недели, а в Харькове произошла еще одна авария с элитной машиной. На перекрестке проспекта Науки с улицей Тобольской Toyota Land Cruiser Prado сбил двоих детей. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Водитель тормозить не стал и просто снес 13-летних мальчика и девочку. Детей с серьезными травмами госпитализировали.

Смотрите жуткое видео с места аварии / Видео 18+:

На аварию отреагировал министр внутренних дел

На ДТП уже отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что водитель мог быть под воздействием наркотиков, его повезли на экспертизу. По словам Монастырского, нарушитель должен был быть привлечен к ответственности за производство и хранение наркотических средств, однако год назад дело закрыли.

Тем временем Нашли новых свидетелей смертельного ДТП с несовершеннолетним мажором в Харькове

Саакашвили заявил, что прекращает голодовку

Источник: Rustavi2

Заключенный Михеил Саакашвили отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске. 11 ноября политик сообщил, что прекращает голодовку. Он подчеркнул, что йго голодовка стала орудием борьбы против его страны.

Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку,

– говорится в заявлении Саакашвили.

Отметим, что 8 ноября политика забрали вертолетом из тюрьмы в Рустави и перевезли в больницу Глданской тюрьмы. По сообщению грузинских властей все произошло добровольно. Однако впоследствии обнародовали видео, на котором политика силой заносят в медучреждение.

Против Саакашвили применяли физическую силу, – Денисова

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, эти кадры являются подтверждением того, что против бывшего президента Грузии применяли насилие.

Смотрите видео, как Саакашвили переводят в тюрьму:

Что известно о заключении Саакашвили в Грузии: