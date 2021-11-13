"Искандеры" на белорусско-украинской границе: главные новости 13 ноября

Александр Лукашенко хочет разместить возле границ с Украиной российские "Искандеры". Украинские ВМС провели тренировки в Черном море с кораблями НАТО. В Запорожье морги переполнены телами умерших от COVID-19. А на белорусско-польской границе была тяжелая ночь – военные Беларуси пытались прорвать ограждение. Такими были главные новости 13 ноября.

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Российские "Искандеры" на границе с Украиной

Источник: 24 канал

Александр Лукашенко хочет разместить российские ракетные установки "Искандер" на западе и юге Беларуси, то есть и возле границ с Украиной. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси уже поговорил с Владимиром Путиным.

Дело в том, что сейчас на вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность запуска у них достигает 300 километров. Лукашенко же "очень нужны" 500-километровые ракетные установки "Искандер". Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на западном и южном направлениях. Лукашенко говорит: "пусть стоят".

Что такое "Искандер"? Это российские баллистические ракетные комплексы. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также прикрывающих их объектов. Могут достигать расстояния до 500 километров.

Миграционный кризис: какова роль Путина

На белорусско-польской границе с 8 ноября обострилась ситуация. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу и незаконно попасть в ЕС. Польша даже стянула около 13 тысяч военных.

В ЕС не сомневаются, что беженцев организованно свезли на границу, чтобы вытеснить их на территорию Евросоюза. В этом обвиняют Александра Лукашенко. Украина убеждена, что эти события являются новым этапом гибридной войны Кремля.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что для Украины нет прямой угрозы со стороны мигрантов в Беларуси. Однако следует готовиться к разным сценариям.

Обострение на белорусско-польской границе

Источник: твиттер польских пограничников

Ночь на 13 ноября на границе Беларуси и Польши прошла неспокойно. Белорусские военные пытались прорвать ограждение, а мигранты применяли слезоточивый газ.

Пытались протаранить машиной

По утверждению польских пограничников, военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы ослепили лазерные лучи и стробоскопы.

Нелегала нашли мертвым

За сутки зафиксировали 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей. Задержали троих граждан Ирака. Выдворить из страны решили 78 человек.

Возле границы нашли тело молодого мигранта из Сирии. Оно лежало в лесу в районе Ульки Тереховской. В польской полиции рассказали, что его передали в отдел судебной медицины для вскрытия. Там определят окончательную причину смерти.

Белорусские силовики открыли огонь

Вооруженные белорусские мужчины не дают мигрантам получить гуманитарную помощь. 13 ноября они открыли огонь, когда люди стояли в очереди за едой. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате стрельбы.

Белорусские силовики открыли огонь во время раздачи еды: смотрите видео

Тренировка ВМС Украины и кораблей НАТО

Источник: ВМС ВСУ

В акватории Черного моря корабли ВМС ВСУ провели тренировку типа PASSEX. К украинским морякам присоединились военные США, Турции и Румынии. Также в маневрах задействовали:

флагман 6 флота Штатов корабль управления Mount Whitney,

патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

Всего в тренировках приняли участие 7 кораблей, 2 из которых от украинских Военно-морских сил – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости с флотами Альянса,

– отметили в ВМС ВСУ.

Кроме этого, подобные меры поддерживают безопасность в Черном море, совершенствуют обученность экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций.

Украинские военные провели тренировку в Черном море с кораблями НАТО / ВМС ВСУ

Смерть космического туриста Blue Origin

Источник: твитер Blue Origin

В штате Нью-Джерси упал небольшой самолет, на борту которого был космический турист компании Blue Origin Глен де Врис. Еще в октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером. К сожалению, 49-летний космический турист погиб.

Как произошла авиакатастрофа

В полиции рассказали, что самолет упал в лесистой местности. Это был четырехместный Cessna 172. Такой самолет используют для тренировочных и развлекательных полетов. Вриса сопровождал частный пилот – 54-летний Томас Фишер. Причины и обстоятельства аварии еще выясняют.

Что известно о погибшем? Глен де Врис – вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes. Он также был участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard. Полет состоялся 13 октября и длился около 11 минут. Собственно, в состав экипажа входил актер Ульям Шетнер.

Переполненные морги в Запорожье

Источник: Obozrevatel

В моргах Запорожья образовался коллапс – там не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса. Скорые привозят сразу несколько тел умерших пациентов, машины становятся в очереди. По сравнению со вспышкой COVID-19 в 2020 году, сейчас количество умерших возросло более чем в 8 раз.

По словам сотрудников морга, причиной роста смертности среди пациентов является более агрессивный штамм Дельта. Из-за увеличения нагрузки в Запорожском областном патологическом бюро пришлось вдвое расширить холодильную камеру для тел. Персонал уставший, ведь им приходится проводить по 5 – 6 вскрытий в день.

Морги работают в режиме нон-стоп

С каждым умершим эксперты работают от двух до четырех часов. После этого тела выдают родным в течение 1 – 2 суток. И это все происходит в режиме нон-стоп.

К слову, Минздрав уже позволил отдавать тела умерших от коронавируса без полиэтиленовых мешков, но их нужно обрабатывать дезинфекционным средством. Гроб может быть открытым.

Производители гробов и ритуальной атрибутики сообщили, что теперь им приходится работать даже ночью, чтобы удовлетворить растущий спрос.