Самые важные новости Украины и мира за четверг, 27 января:​

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Стрельба на "Южмаше" в Днепре

Источник: МВД Украины

В Днепре на "Южмаше" солдат срочной службы Артем Рябчук открыл огонь по людям и скрылся с места происшествия. В результате инцидента погибли 4 военных и гражданская, еще 5 человек пострадали.

Через несколько часов 21-летний злоумышленник попросил незнакомую прохожую позвонить в полицию, а уже после этого его задержали. По данным СМИ, у него было при себе автоматическое оружие.

Во время задержания парень дерзко улыбался и хладнокровно рассказывал, как убивал жертв.

Первыми стали начальник караула и его помощник, потом еще двое сослуживцев.

После них он ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову за то, что она отказывалась выпускать его за территорию.

Правоохранители задержали Артема Рябчука / Фото Нацполиции

Комиссия проверит психическое состояние Рябчука

Представительница Министерства внутренних дел Алена Матвеева в эфире 24 канала сообщила, что психическое состояние стрелка на момент выдачи допуска к оружию будет изучать специальная комиссия.

По ее словам, перед тем как прийти на службу, Рябчук проходил медкомиссию – отклонений не было.

В результате стрельбы погибли 5 человек

Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина.

Список погибших:

Александр Буганов – старший лейтенант, начальник охраны;

Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника охраны;

Александр Драган – младший сержант;

Леонид Черник – старший солдат;

Вера Лебединец – контролер КПП.

От действий Рябчука также пострадали 5 человек. Медики борются за жизнь 22-летней военной, потерявшей 3 литра крови. Рябчук выстрелил ей в колено, плечо и живот.

Двое раненых военных – в тяжелом состоянии. Жизни еще двух пострадавших ничего не угрожает.

Президент отреагировал на стрельбу в Днепре

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и подчеркнул, что любую помощь, необходимую близким жертв этого страшного преступления, должны оказать безотлагательно.

Мотивы убийцы, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время,

– отметил глава государства. Обратите внимание! В ГБР открыли уголовное производство и будут изучать все обстоятельства трагедии. ГБР сообщило о подозрении по трем статьям В Государственном бюро расследований заявили, что против стрелявшего в побратимов нацгвардейца возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении. О каких статьях говорится: умышленное убийство;

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;

дезертирство. В ГБР отметили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога. К слову. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что суд может посадить в тюрьму Рябчука на пожизненный срок. Однако сначала ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии Представительница ГБР Татьяна Сапьян указала, что проверяется информация о возможных неуставных отношениях. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,

– сказала она. Бюро также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии на "Южном машиностроительном заводе" в Днепре. Заместитель министра внутренних дел Сергей Енин отметил, что сейчас рано говорить о мотивах Артема Рябчука. Он уверен, что как только позволит следствие, мотивы будут известны. Командующий Национальной гвардией подал в отставку Из-за ужасной стрельбы в Днепре командующий Национальной гвардией Николай Балан подал в отставку. С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и освобождении от должности командующего Нацгвардией,

– сказал служащий. Он добавил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Чтобы не могли повлиять на расследование. Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео

Телефонный разговор Зеленского и Байдена

Источник: Сергей Никифоров в фейсбуке

Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом.

Он (разговор – 24 канал) будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером,

– отметил спикер главы государства.

Украинский и американский президенты затронули темы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

В то же время Сергей Никифоров добавил, что перечень вопросов для обсуждения не исчерпывающий. О результатах разговора проинформируют на официальных ресурсах и социальных сетях.

Напомним. Это уже второй разговор президентов Украины и США в январе и третий – за 2 месяца.

Рекорд новых больных коронавирусом

Источник: Минздрав

В Украине зафиксировали 32 393 новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Среди пациентов – 4 847 детей и 797 медиков.

К сожалению, смертельная инфекция унесла жизни 154 человек. Вместе с тем, выздоровели 5 237 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Киев – 2 012;

Винницкая область – 1 512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1 270;

Донецкая область – 1 348;

Житомирская область – 2 467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2 862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2 696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1 939;

Полтавская область – 903;

Ровненская область – 1 424;

Сумская область – 1 909;

Тернопольская область – 1 597;

Харьковская область – 1 593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1 391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1 085;

Черниговская область – 798.

Заметьте. По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 3 946 202 больных COVID-19. 3 601 952 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 738 украинцев. Всего провели 17 756 198 ПЦР-тестирований.

Курс доллара вырос до максимума

Источник: НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс на 28 декабря на уровне 28,98 гривны за доллар.

Учитывая это, курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума с февраля 2015 года и обновил показатель 2015 года. Курс выше 29 гривен был только 26 февраля 2015 – 30,01 гривен.

Ровненщина перешла в красную зону

Источник: Ровненская ОГА

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о переходе Ровненской области в красную карантинную зону.

В красной зоне запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино и видеосъемки.

Ограничения не действуют для тех, кто прошел полный курс вакцинации и имеет зеленый COVID-сертификат.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала