Расстрел военных в Днепре: главные новости 27 января
Источник:24 канал
В Днепре 21-летний срочник Артем Рябчук открыл стрельбу, в результате которой погибли 5 человек. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. В Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 за сутки. Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года. Ровненская область перешла в красную зону карантина. Такими были главные новости 27 января.
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 27 января:
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Стрельба на "Южмаше" в Днепре
Источник: МВД Украины
В Днепре на "Южмаше" солдат срочной службы Артем Рябчук открыл огонь по людям и скрылся с места происшествия. В результате инцидента погибли 4 военных и гражданская, еще 5 человек пострадали.
Через несколько часов 21-летний злоумышленник попросил незнакомую прохожую позвонить в полицию, а уже после этого его задержали. По данным СМИ, у него было при себе автоматическое оружие.
Во время задержания парень дерзко улыбался и хладнокровно рассказывал, как убивал жертв.
- Первыми стали начальник караула и его помощник, потом еще двое сослуживцев.
- После них он ранил девушку-оператора, а женщину на пропускном пункте застрелил в голову за то, что она отказывалась выпускать его за территорию.
Правоохранители задержали Артема Рябчука / Фото Нацполиции
Комиссия проверит психическое состояние Рябчука
Представительница Министерства внутренних дел Алена Матвеева в эфире 24 канала сообщила, что психическое состояние стрелка на момент выдачи допуска к оружию будет изучать специальная комиссия.
По ее словам, перед тем как прийти на службу, Рябчук проходил медкомиссию – отклонений не было.
В результате стрельбы погибли 5 человек
Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 военных и гражданская женщина.
Список погибших:
- Александр Буганов – старший лейтенант, начальник охраны;
- Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника охраны;
- Александр Драган – младший сержант;
- Леонид Черник – старший солдат;
- Вера Лебединец – контролер КПП.
От действий Рябчука также пострадали 5 человек. Медики борются за жизнь 22-летней военной, потерявшей 3 литра крови. Рябчук выстрелил ей в колено, плечо и живот.
Двое раненых военных – в тяжелом состоянии. Жизни еще двух пострадавших ничего не угрожает.
Президент отреагировал на стрельбу в Днепре
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и подчеркнул, что любую помощь, необходимую близким жертв этого страшного преступления, должны оказать безотлагательно.
Мотивы убийцы, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время,
– отметил глава государства.
ГБР сообщило о подозрении по трем статьям
В Государственном бюро расследований заявили, что против стрелявшего в побратимов нацгвардейца возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении.
О каких статьях говорится:
- умышленное убийство;
- похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;
- дезертирство.
В ГБР отметили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.К слову. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что суд может посадить в тюрьму Рябчука на пожизненный срок. Однако сначала ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии
Представительница ГБР Татьяна Сапьян указала, что проверяется информация о возможных неуставных отношениях.
Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,
– сказала она.
Бюро также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии на "Южном машиностроительном заводе" в Днепре.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Енин отметил, что сейчас рано говорить о мотивах Артема Рябчука. Он уверен, что как только позволит следствие, мотивы будут известны.
Командующий Национальной гвардией подал в отставку
Из-за ужасной стрельбы в Днепре командующий Национальной гвардией Николай Балан подал в отставку.
С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и освобождении от должности командующего Нацгвардией,
– сказал служащий.
Он добавил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Чтобы не могли повлиять на расследование.
Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео
Телефонный разговор Зеленского и Байдена
Источник: Сергей Никифоров в фейсбуке
Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом.
Он (разговор – 24 канал) будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером,
– отметил спикер главы государства.
Украинский и американский президенты затронули темы мирного процесса, безопасности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.
В то же время Сергей Никифоров добавил, что перечень вопросов для обсуждения не исчерпывающий. О результатах разговора проинформируют на официальных ресурсах и социальных сетях.Напомним. Это уже второй разговор президентов Украины и США в январе и третий – за 2 месяца.
Рекорд новых больных коронавирусом
Источник: Минздрав
В Украине зафиксировали 32 393 новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Среди пациентов – 4 847 детей и 797 медиков.
К сожалению, смертельная инфекция унесла жизни 154 человек. Вместе с тем, выздоровели 5 237 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
Киев – 2 012;
Винницкая область – 1 512;
Волынская область – 544;
Днепропетровская область – 1 270;
Донецкая область – 1 348;
Житомирская область – 2 467;
Закарпатская область – 855;
Запорожская область – 523;
Ивано-Франковская область – 2 862;
Киевская область – 980;
Кировоградская область – 186;
Луганская область – 513;
Львовская область – 2 696;
Николаевская область – 616;
Одесская область – 1 939;
Полтавская область – 903;
Ровненская область – 1 424;
Сумская область – 1 909;
Тернопольская область – 1 597;
Харьковская область – 1 593;
Херсонская область – 670;
Хмельницкая область – 1 391;
Черкасская область – 700;
Черновицкая область – 1 085;
Черниговская область – 798.
Курс доллара вырос до максимума
Источник: НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс на 28 декабря на уровне 28,98 гривны за доллар.
Учитывая это, курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума с февраля 2015 года и обновил показатель 2015 года. Курс выше 29 гривен был только 26 февраля 2015 – 30,01 гривен.
Ровненщина перешла в красную зону
Источник: Ровненская ОГА
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о переходе Ровненской области в красную карантинную зону.
В красной зоне запрещается:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино и видеосъемки.
Ограничения не действуют для тех, кто прошел полный курс вакцинации и имеет зеленый COVID-сертификат.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала