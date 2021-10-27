Важнейшие новости Украины и мира за среду, 27 октября:

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Мажору объявили подозрение

Источник: Офис генпрокурора

Несовершеннолетнему мажору, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. В частности, в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. По данным полиции, именно он был за рулем.

Фигуранту изберут меру пресечения

Правоохранители сообщили, что мера пресечения может быть избрана 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.

У парня и так есть "условное" – раньше его осудили за причинение телесных повреждений средней тяжести, дело касалось стрельбы. Тогда ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.

В настоящее время 16-летний мажор находится в изоляторе временного содержания. Вероятному виновнику ДТП может грозить до 8 лет за заключение.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно

  • В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и со скоростью 100 километров в час влетел в другой легковой автомобиль.
  • Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а его водитель умер на месте происшествия. Еще три человека получили травмы рук и ног – их госпитализировали.
  • Сотрудникам полиции уже удалось задержать мажора на Infiniti. Если вину парня докажут – ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Оккупанты убили военного

Источник: ООС

Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг бил из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В результате атак противника один боец ​​Вооруженных сил Украины погиб. На провокации наемников России наши защитники открывали ответный огонь.

Нашли убитым ветерана войны

Источник: телеграм-канал "Магнолия TV"

В Дарницком районе Киева по улице Завальной нашли убитым ветерана войны на Донбассе. Тело 36-летнего мужчины лежало в заброшенном доме. На лице были синяки, ссадины и гематомы. Вероятно, перед смертью его избили.

Что известно о смерти мужчины

В конце сентября в одной из дарницких наливаек мужчина познакомился с ранее судимым и его беременной сожительницей и стал жить вместе с ними.

Один из пьяных соседей оговорился о смерти ветерана в местном кафе. Он утверждал, что, идя по улице, заметил ноги, торчавшие из кустов.

После этого, по его словам, якобы затащил бездыханное тело в дом, но к правоохранителям не обращался, потому что боялся, что его обвинят в убийстве.

Тень подозрения упала на соседей

Первыми тревогу забили товарищи ветерана, которые переживали, что он сутки не выходит на связь. Именно они вызвали на место трагедии полицию.

Прибывшие правоохранители пообщались с соседями убитого, однако те вели себя странно:

  • сначала утверждали, что мужчина пошел за бутылкой;
  • однако впоследствии признались, что спрятали его тело.

Друзья погибшего не исключают вероятности того, что мужчину могли убить именно те люди, которые делили с ним одну крышу над головой в последнее время.

В Киеве на Дарнице нашли убитым ветерана войны: смотрите видео

Еще 7 областей "покраснели"

Источник: телеграм Олега Немчинова

В красную зону карантина отнесли еще ряд областей.

  • Житомирскую;
  • Ивано-Франковскую;
  • Киевскую;
  • Луганскую;
  • Львовскую;
  • Хмельницкую;
  • Черниговскую.

Усиленный карантин в этих регионах начнет действовать с 30 октября.


Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала

Маск – самый богатый в истории

Источник: Forbes

Журнал Forbes признал американского бизнесмена Илона Маска самым богатым человеком в истории человечества. Его состояние оценили в 271,3 миллиарда долларов.

  • Главной причиной обогащения изобретателя из США является рост акций производителя электрокаров Tesla, 21% акций которого принадлежат Маску.
  • Накануне старейший сервис проката авто Hertz заказал у Tesla рекордные 100 тысяч автомобилей. Благодаря этому капитализация компании впервые в своей истории превысила один триллион долларов.