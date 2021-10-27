Виновнику ДТП в Харькове объявили подозрение, оккупанты убили воина: главные новости 27 октября

Мажору, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. Оккупанты смертельно ранили украинского бойца на Донбассе. На Дарнице в Киеве обнаружили убитым ветерана войны. Еще 7 областей Украины попали в красную зону карантина. Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества. Таковы были главные новости 27 октября.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 27 октября:

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Мажору объявили подозрение

Источник: Офис генпрокурора

Несовершеннолетнему мажору, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении. В частности, в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. По данным полиции, именно он был за рулем.

Фигуранту изберут меру пресечения

Правоохранители сообщили, что мера пресечения может быть избрана 28 октября. Следствие и прокуратура будут настаивать на содержании под стражей.

У парня и так есть "условное" – раньше его осудили за причинение телесных повреждений средней тяжести, дело касалось стрельбы. Тогда ему дали 2 года лишения свободы с условным отбыванием наказания – 1 год.

В настоящее время 16-летний мажор находится в изоляторе временного содержания. Вероятному виновнику ДТП может грозить до 8 лет за заключение.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария – 16-летний водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и со скоростью 100 километров в час влетел в другой легковой автомобиль.

Chevrolet от мощного удара разорвало на части, а его водитель умер на месте происшествия. Еще три человека получили травмы рук и ног – их госпитализировали.

Сотрудникам полиции уже удалось задержать мажора на Infiniti. Если вину парня докажут – ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Оккупанты убили военного

Источник: ООС

Российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг бил из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В результате атак противника один боец ​​Вооруженных сил Украины погиб. На провокации наемников России наши защитники открывали ответный огонь.

Нашли убитым ветерана войны

Пророссийские боевики 27 октября обстреляли позиции Операции Объединенных сил вблизи поселка Гранитное Донецкой области.

Источник: телеграм-канал "Магнолия TV"

В Дарницком районе Киева по улице Завальной нашли убитым ветерана войны на Донбассе. Тело 36-летнего мужчины лежало в заброшенном доме. На лице были синяки, ссадины и гематомы. Вероятно, перед смертью его избили.

Что известно о смерти мужчины

В конце сентября в одной из дарницких наливаек мужчина познакомился с ранее судимым и его беременной сожительницей и стал жить вместе с ними.

Один из пьяных соседей оговорился о смерти ветерана в местном кафе. Он утверждал, что, идя по улице, заметил ноги, торчавшие из кустов.

После этого, по его словам, якобы затащил бездыханное тело в дом, но к правоохранителям не обращался, потому что боялся, что его обвинят в убийстве.

Тень подозрения упала на соседей

Тело ветерана пролежало в заброшенном здании сутки, пока рядом отдыхали и распивали спиртное женщина и двое мужчин.

Первыми тревогу забили товарищи ветерана, которые переживали, что он сутки не выходит на связь. Именно они вызвали на место трагедии полицию.

Прибывшие правоохранители пообщались с соседями убитого, однако те вели себя странно:

сначала утверждали, что мужчина пошел за бутылкой;

однако впоследствии признались, что спрятали его тело.

Друзья погибшего не исключают вероятности того, что мужчину могли убить именно те люди, которые делили с ним одну крышу над головой в последнее время.

В Киеве на Дарнице нашли убитым ветерана войны: смотрите видео

Еще 7 областей "покраснели"

Источник: телеграм Олега Немчинова

В красную зону карантина отнесли еще ряд областей.

Житомирскую;

Ивано-Франковскую;

Киевскую;

Луганскую;

Львовскую;

Хмельницкую;

Черниговскую.

Усиленный карантин в этих регионах начнет действовать с 30 октября.

Решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 27 октября.



​Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала

Маск – самый богатый в истории

Источник: Forbes

Журнал Forbes признал американского бизнесмена Илона Маска самым богатым человеком в истории человечества. Его состояние оценили в 271,3 миллиарда долларов.

Главной причиной обогащения изобретателя из США является рост акций производителя электрокаров Tesla, 21% акций которого принадлежат Маску.

Накануне старейший сервис проката авто Hertz заказал у Tesla рекордные 100 тысяч автомобилей. Благодаря этому капитализация компании впервые в своей истории превысила один триллион долларов.

. Ранее самым богатым человеком был основатель Amazon и бывший генеральный директор Джефф Безос. Однако размер его состояния был намного меньше чем у Маска – 212 миллиардов долларов.