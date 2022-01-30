Подписи против войны с Украиной в России, скандал с работницей "Рады": главные новости 30 января

В России собирают подписи против вторжения в Украину. Работница канала "Рада" Полина Шишкина попала в скандал. В Херсонской области простились с погибшими нацгвардейцами. Оккупанты ранили украинского бойца. А на трассе Киев – Чоп случилась авария с автобусом. Какими были главные новости 30 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Подписи против войны с Украиной в России

Источник: "Эхо Москвы"

В мире продолжают говорить о возможном вторжении России на территорию Украины. В то же время известные россияне начали собирать подписи против войны с Украиной.

Читайте также Моя страна будет сопротивляться, – Светлана Тарабарова сказала, как будет действовать в случае вторжения России

Собирают подписи ученые, писатели, журналисты, правозащитники. Они создали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

Позиция против вторжения в Украину

"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – аморальная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", – говорится в заявлении.

В ней подчеркнули, что война несет угрозу существованию самой России: "безумные действия политического руководства страны, которые толкают нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью".

Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну,

– заверили активисты.

Заявление против войны с Украиной подписали

актриса Лия Ахеджакова,

режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев,

писатель Виктор Шендерович,

поэтесса Вероника Долина,

музыкант Андрей Макаревич,

историки Андрей Зубов, Борис Соколов,

правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина.

политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг.

Скандал с работницей "Рады"

В стране-агрессоре заявили, что якобы "военные учения" закончились. Россия отводит часть своих сил. Какое количество войск осталось на границе – неизвестно. Однако угроза полномасштабного вторжения Москвы сохраняется.

Источник: телеграм Сергея Стерненко

Работница канала "Рада" Полина Шишкина оказалась в эпицентре скандала. Она заявила, что ненавидит украинский и принялась критиковать флаг.

Заметьте "Шри-Ланка – наш": украинец зарисовал провокационные надписи российских туристов на острове

Ненавижу украинский язык, а флаг Украины – такой себе, могли бы дизайн лучше сделать,

– цинично заявила Шишкина.

Активист Сергей Стерненко рассказал, что на странице Шишкиной в соцсети указано, что девушка занимает должность ассистента главного редактора на государственном канале "Рада". Ранее она работала на пророссийском канале UkrLive, который принадлежал Нестору Шуфричу.

Работница "Рады" попала в скандал: видео из телеграма Стерненко

Обратите внимание! Киевский офис белорусской IT-компании Andersen People оказался в эпицентре скандала из-за украинского языка. Все потому, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому как "в компании сотрудники общаются между собой только на русском языке". Впоследствии в IT-компании пытались оправдаться, что якобы ничего не нарушали, На Херсонщине попрощались с нацгвардейцами Киевский офис белорусской IT-компании Andersen People оказался в эпицентре скандала из-за украинского языка. Все потому, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому как "в компании сотрудники общаются между собой только на русском языке". Впоследствии в IT-компании пытались оправдаться, что якобы ничего не нарушали, просто "было недоразумение". Источник: Нацгвардия В Херсонской области 30 января простились с нацгвардейцами, погиблшими во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре, которую устроил их коллега по службе Артем Рябчук. В последний путь провели военных: Александра Буганова – в Подокалицивке,

Леонида Черника – в Каховке,

Артема Левковского – в Алешках. Проститься с нацгвардейцами пришли близкие, родственники, друзья и коллеги по службе, а также сотни местных жителей. Военнослужащих похоронили в населенных пунктах, где они родились и выросли, где проживают их родители. На Херсонщине простились с погибшими нацгвардейцами: Фото Нацгвардии

Киевский офис белорусской IT-компании Andersen People оказался в эпицентре скандала из-за украинского языка. Все потому, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что "в компании сотрудники общаются между собой "только на русском языке". Впоследствии в IT-компании пытались оправдаться, что якобы ничего не нарушали, просто "было недопонимание"

Раненый боец ​​на Донбассе

, с погибшими в результате стрельбы 29 января попрощались и в Днепре. Родные, правоохранители, военные и неравнодушные провели в последний путь Леонида Черника, Александра Драгана, Александра Буганова, Артема Левковского и Веру Лебединец. Тела погибших отнесли во Дворец культуры машиностроителей под исполнение оркестра. Память жертв присутствующие почтили минутой молчания.

Источник: фейсбук штаба ООС

Российские наемники впервые за последние 3 дня сорвали перемирие на Донбассе. В результате вражеской атаки пострадал украинский защитник.

Советуем ознакомиться Россия жалуется, что ей "навязывают" войну против Украины

С начала суток 30 января со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате атаки боевиков один украинский защитник получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Благодаря усилиям бойцов ООС рубежи украинских подразделений остались прежними. Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

ДТП на трассе Киев – Чоп

в течение суток 28 и 29 января российские наемники огневой активности не проявляли, на фронте сохранялась тишина. 27 января боевики дважды нарушили режим перемирия на Донбассе . Однако тогда обошлось без пострадавших.

Источник: ГСЧС

Вблизи села Хватов (Заболотцевская ТГ) Золочевского района, на трассе Киев – Чоп в ночь на 30 января произошла авария с участием рейсового автобуса с пассажирами.

Еще одна авария В Киеве случилась смертельное ДТП: 41-летняя водительница умерла в скорой

В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 40 человек.

В результате ДТП получили телесные повреждения 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения,

– уточнили в ОГА.

В полиции информируют, что среди травмированных 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из разных областей:

Львовской;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

Черниговской;

Киевской.

Пострадали три женщины: 23-летняя львовянка, 50-летняя жительница Полтавы и 47-летняя харьковчанка.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и инцидента. Кроме того, из-за ДТП открыли уголовное производство.



На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус / Фото полиции Львовщины