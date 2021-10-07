Главные новости Украины и мира за четверг, 7 октября.

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Отставка Разумкова

Источник: 24 канал

Народные депутаты проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Решение поддержали 284 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" – 215 – за, 7 – против, 4 – воздержались, 7 – не голосовали;

ОПЗЖ – 0 – за, 23 – против, 0 – воздержались, 12 – не голосовали;

"Европейская Солидарность" – 0 – за, 27 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;

"Батькивщина" – 20 – за, 1 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;

"Голос" – 6 – за, 8 – против, 0 – воздержались, 3 – не голосовали;

"Довира" – 18 – за, 0 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали;

Внефракционные – 6 – за, 8 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали.

Сразу после голосования Разумков под аплодисменты покинул зал заседаний.

К слову Рада не успела выбрать нового спикера вместо Разумкова

Выступление Разумкова после отставки

Экс-глава Рады во время выступления отметил, что он, как и другие "слуги" шел в парламент, чтобы сделать Украину лучше. Однако сейчас видит в зале "другие глаза".

Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии стал принципом власти большинства, принципы верховенства права заменили политическую целесообразность, принцип права на выбор заменили на "кто не с нами – тот против нас", а принцип, оффшоры для власти – позор – стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть",

– высказался депутат.

Напоследок Разумков призвал оставаться людьми и поблагодарил коллег за работу.

Разумков выступил с трибуны Верховной Рады: смотрите видео

ВАКС арестовал Януковича

Источник: 24 канал

Высший антикоррупционный суд арестовал президента-беглеца Виктора Януковича. Дело касается присвоения "Межигорья".

Решение приняла судья ВАКС Екатерина Широкая. При задержании Януковича должны были в течение 48 часов доставить для избрания меры пресечения.

"Присвоение" Межигорья

В 2007 году тогда еще премьер-министр Янукович обратился с письмом к третьему президенту Виктору Ющенко. Он просил обменять имущество комплекса отдыха "Пуща-Водица" на помещение частной фирмы.

В состав комплекса входили база отдыха и резиденция "Межигорье" общей стоимостью 540 миллионов гривен. Тогда же Ющенко якобы секретным распоряжением предоставил Януковичу "Межигорье" в пользование.

В чем заключалась схема

Между тем сын президента-беглеца Александр Янукович поставил бывшего охранника на роль директора ООО "Мединвестрейд". Зато другому фигуранту дела Павлу Литовченко предложили стать одним из основателей и директором компании "Танталит", которая должна была получить имущество.

Председатель правления "Надра Украины" Эдуард Ставицкий инициировал рассмотрение обмена имущества "Пуща Водица" на нежилые здания ООО "Мединвесттрейд".

Обмен состоялся и "Мединвестрейд" завладела "Межигорьем". После этого его передали "Танталиту".

Обратите внимание! Янукович жил в "Межигорье", пока не сбежал в Ростов в феврале 2014 года.

ДТП в Польше с украинцами

Источник: Dziennik Zachodni

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. В результате аварии погибли два человека, машину которых просто смяло.

Украинцы в возрасте 21 и 22 года ехали в легковушке Opel Astra автодорогой №86. В какой-то момент машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.

Мужчины погибли на месте

Оба мужчины погибли на месте. Доставали их тела с полностью разбитого авто.

Из-за аварии дорогу заблокировали на 5 часов.

Пробки, которые образовались, достигали длиной 7 километров.



Машину разбило вдребезги / Фото Dziennik Zachodni

В Харькове усилили карантин

Источник: "Суспільне"

В Харькове городская комиссия чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантина – переход в оранжевую зону с 10 октября.

Список новых ограничений в городе

На заседании в горсовете сообщили, что пересмотреть пребывание в оранжевой зоне должны 18 октября. До этого момента будут действовать следующие ограничения:

спортзалы, театры и кинотеатры будут работать только при наполненности залов до 50%;

рекомендовали не проводить массовые мероприятия в городе;

теперь будут мерить температуру всем посетителям ТРЦ, рынков, предприятий, ресторанов и кафе.

в некоторых заведениях будут требовать от посетителей сертификаты о полной вакцинации или ПЦР-тест.

Однако школы будут работать в обычном режиме. Напомнили также о необходимости защитных масок во всех общественных местах. Кроме этого, призвали всех предпринимателей проводить вакцинацию своих работников.

Призвали усилить карантин в области

На сайте Кабмина информируют, что также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Она рассмотрела резкое распространение коронавируса в регионе. На заседании решили призвать усилить карантин на всей территории области.

Отметили, что недавно там превышали 2 индикатора: количество положительных тестов и госпитализаций. Была угроза введения красной зоны.

Оперативно реагируя на эту ситуацию, было наращено количество тестирований и добавлены новые учреждения здравоохранения, в частности, больницы, которые имеют кровати с кислородом,

– сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Однако ситуация до сих пор остается напряженной.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала

Продолжение программы stand-by

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что Украина с представителями Международного валютно фонда собирается продолжить имеющуюся программу stand-by. Уже завершают подготовку меморандума по этому поводу.

Премьер-министр отметил, что ведется интенсивный диалог со Всемирным банком. По словам главы правительства, есть много проектов и хороших перспектив на 2022 год. Денис Шмыгаль говорит, что "мы движемся как никогда быстро".

Выполняет ли Украина макропоказатели

Чиновник утверждает, что Украина выполнила бюджет 2020 года. Размер дефицита сократили в этом году и сокращают на следующий.

Это ключевые показатели. Сотрудничество с нашими партнерами заключается в том, что мы получаем транши тогда, когда мы в этом нуждаемся,

– сказал премьер.

Кстати, вопрос о том, получит ли Украина следующий транш от МВФ до декабря, глава правительства назвал "провокационным". Отметил, что не имеет полномочий делать любые заявления по этому поводу, а "деньги любят тишину".

Важно! Очередной транш, который может получить Украина, составляет более 700 миллионов долларов.