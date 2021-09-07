Причины смерти Павлова, мальчика из Черкасс, "Справедливость" в Раде: главные новости 7 сентября

В полиции назвали причины смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и 7-летнего мальчика из Черкасс. Народные депутаты, покинувшие фракцию "Голос", создали объединение "Справедливость". ФСБ обвинила украинские спецслужбы в организации взрыва на газопроводе в Крыму. Первая ночь празднования Рош га-Шана прошла спокойно, однако хасиды намусорили. Такими были главные новости 7 сентября.

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Причина смерти мэра Павлова

Источник: 24 канал

Правоохранители обнародовали результаты расследования смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Ранее они рассматривали 3 основные версии трагедии.

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Специалисты установили, что смерть мэра Кривого Рога наступила из-за выстрела в грудь из огнестрельного оружия. Полицейские опровергли возможность умышленного убийства мэра. Поэтому основной версией является самоубийство, связанное с исполнением служебных обязанностей городского главы, или доведение до самоубийства.

Также следователи опросили людей, заявлявших о преднамеренном убийстве Павлова. Однако они не предоставили никаких доказательств своей версии. В полиции заявили, что Павлов ездил на охоту и посещал тир, то есть "свободно мог пользоваться оружием".

Причина смерти мальчика из Черкасс

Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное, что на Днепропетровщине, возле его тела лежало ружье.

Источник: 24 канал

Черкасская полиция обнародовала причину смерти 7-летнего мальчика, который ранее с тяжелыми травмами попал в больницу.

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Причину смерти изуродованного ребенка назвал начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко. Он сообщил, что 6 сентября провели вскрытие, а судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы. После получения всех анализов эксперт даст заключение.

Известно, что смерть ребенка наступила от травмы головы и субдуральной гематомы,

– уточнил начальник управления полиции.

Вся экспертиза продлится примерно месяц. Кроме того, полицейские также проверят показания родителей – матери и отчима ребенка.

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Появление в Раде "Справедливости"

Источник: фейсбук Юлии Клименко

Часть нардепов, которые пришли в Верховную Раду от партии "Голос", решили покинуть политсилу. Еще 16 июня они образовали объединение "Справедливость".

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Участники объединения "Справедливость"

Юлия Клименко;

Соломия Бобровская;

Наталья Пипа;

Александра Устинова;

Ольга Стефанишина;

Владимир Цабаль;

Роман Лозинский;

Галина Васильченко;

Ярослав Юрчишин;

Андрей Шараскин;

Ярослав Рущишин.

Депутаты заявили, что теперь "мысли, тезисы и заявления, озвученные "руководством" партии и фракции "Голос", не являются позицией большинства фракции, поскольку большинство выразило недоверие руководству и проголосовало за смену руководителя фракции".



Фракцию "Голос" в Раде покинули 11 депутатов / Фото из фейсбука Юлии Клименко.

В пресс-службе "Голоса" говорят, что с уважением относятся к решению коллег. Однако в партии надеются, что они продолжат работать по программе, с которой шли на выборы.

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ФСБ обвинила украинские спецслужбы во взрыве

Источник: ТАСС

Федеральная служба безопасности России обвинила украинскую разведку в организации взрыва на газопроводе в оккупированном Крыму. Оккупанты говорят, что исполнители "готовились к диверсии в Херсоне". Оттуда якобы привезли взрывчатку.

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Кроме того, силовики убеждают, что украинская разведка обещала исполнителям около 2 тысяч долларов.

Связь с Крымской платформой

Оккупанты 3 – 4 сентября провели обыски в домах крымских татар и похитили 5 человек: двоюродных братьев Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Эльдара Одаманова и заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова объяснила, что это привычный сценарий фальсификации дел. Оккупанты заявили, что 23 августа, то есть в день саммита Крымской платформы, произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района. Он обеспечивал подачу газа почему-то именно в воинскую часть в Перевальном.

В России считают, что это якобы могло произойти вследствие действий неустановленных людей. Оккупанты возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Интересно, что "причастных" нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы. Тогда же задержали и двоюродных братьев Ахтемовых.

Джапарова заявила, что ее источники сообщили о пытках задержанных.

Хасиды в Умани

Владимир Зеленский тоже считает, что такие действия оккупантов являются реакцией на Крымскую платформу. Он призвал Кремль немедленно освободить крымских татар.

Источник: 24 канал

Первая ночь празднования хасидами Рош га-Шана прошла спокойно. Правда, эпидемическую ситуацию нельзя назвать хорошей, потому что уже зарегистрировали случаи коронавируса среди гостей города.

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Пока что без нарушений

В этом году в Умани находятся примерно 30 тысяч хасидов. В сети пишут, что улицы города – грязные, поскольку уже вывезли 18 тонн мусора.

Правоохранители получили 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с хасидами. В итоге открыли одно уголовное дело, оно касается наркотиков. Кроме этого, составили 2 административных протокола о нарушении правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию государства.

За все время пребывания паломников в Умани 38 раз сообщали о нарушении порядка. Составили 6 административных протоколов и возбудили 3 производства. В частности, по подделке справок о ПЦР-тестах и фальшивых водительских правах.

К слову, в городе дежурят примерно 1 тысяча правоохранителей. Они патрулируют улицы круглосуточно. На помощь украинским полицейским прибыли 11 коллег из Израиля.

Празднование хасидов: смотрите видео

Что известно о празднике Рош га-Шана Этот праздник еще называют еврейским Новым годом. В эти дни верующие молятся и переосмысливают свою жизнь, чтобы Бог определил им хорошую судьбу на следующий год. Обычно его отмечают в начале осени. В этом году Рош га-Шана приходится на 6 – 8 сентября.

План обороны Украины

Источник: Минобороны

Министерство обороны Украины подало на рассмотрение Кабинета Министров проект стратегического документа "План обороны государства". Его, по решению военно-политического руководства страны, разрабатывали в течение 2019 – 2021 годов.

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План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. А защита территориальной целостности и неприкосновенности там определены делом всего государства, органов власти и всего народа.

Сейчас документ передали на рассмотрение правительства. Если министры его одобрят, то план будет направлен в Совет национальной безопасности и обороны, который и примет решение о рекомендации президенту относительно его утверждения.

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