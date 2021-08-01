Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Больше здесь Шевченко покидает сборную Украины
Завершение контракта Шевченко со сборной
Источник: фейсбук Андрея Шевченко
Андрей Шевченко сообщил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Таким образом, он покидает пост тренера.
Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол,
– написал Шевченко.
Тренер поблагодарил президента и исполком УАФ, а также футболистов и болельщиков.
Что известно о пребывании Шевченко во главе сборной?Шевченко возглавил сборную после Евро-2016. На посту он заменил Михаила Фоменко. Именно под руководством Шевченко сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала. Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).
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Наконец "серебро" на Олимпиаде
Источник: 24 канал
Пловец Михаил Романчук принес в копилку Украины на Олимпийских играх-2020 уже вторую медаль. Однако на этот раз – это "серебро" – первое для украинской команды на этих соревнованиях.
Вторым спортсмен из Ровно стал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Его результат 14:40.66. Опередить нашего пловца удалось лишь американцу Роберту Финку. Тройку призеров замкнул немец Флориан Уэлбрук.
Смотрите видео финального заплыва:
Серебряного призера Олимпиады поздравил президент Украины
С "серебром" Романчука поздравил президент Владимир Зеленский. Он оптимистично подписал фото с нашим спортсменом "Так держать!".
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Масштабный пожар под Одессой
Источник: ГСЧС Украины
Утром 1 августа вспыхнул масштабный пожар в селе Нерубайское Одесской области. Загорелось трехэтажное складское здание. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров.
К счастью, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. На борьбу с пламенем бросили более 80 спасателей и 22 единицы техники. Работу усложнили мощные порывы ветра и то, что в панелях вспыхнул утеплитель. В 11:29 пламя локализовали, еще через час потушили.
Смотрите видео масштабного пожара:
Турция продолжает гореть
Источник: BBC
Турция продолжает страдать от масштабных пожаров, которые достались курортным регионам страны. На юго-западе страны пришлось эвакуировать туристов. Речь идет об отдыхающих из трех 5-звездочных отелей в Бодруме. Для этого использовали катера береговой охраны.
Все здесь Пожары в Турции 1 августа: очаги возгорания под контролем, количество жертв возросло
В сети обнародовали видео, на котором видно, как люди бегут из района опасности. В это время к городу стремительно приближалось пламя.
Смотрите жуткое видео с Бодрума:
Пожарные взяли под контроль крупнейшие очаги
Есть и позитивные новости: турецкие спасатели сообщили, что взяли под контроль большинство очагов огня, а их общее число превышает сотню. К сожалению, увеличилось количество жертв огненной стихии – к 6. Более 200 человек травмированы.
Смотрите видео из охваченной огнем Турции: