Главные новости 1 августа: Шевченко покидает сборную, пожар под Одессой, "серебро" Романчука

У Андрея Шевченко закончился контракт со сборной Украины по футболу. Пловец Михаил Романчук завоевал для Украины первое "серебро" на Олимпиаде в Токио. Под Одессой произошел масштабный пожар на складах. А в Турции не останавливается огненная стихия. Такими были главные новости Украины и мира 1 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Больше здесь Шевченко покидает сборную Украины

Завершение контракта Шевченко со сборной

Источник: фейсбук Андрея Шевченко

Андрей Шевченко сообщил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Таким образом, он покидает пост тренера.

Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол,

– написал Шевченко.

Тренер поблагодарил президента и исполком УАФ, а также футболистов и болельщиков.

Что известно о пребывании Шевченко во главе сборной? Шевченко возглавил сборную после Евро-2016. На посту он заменил Михаила Фоменко. Именно под руководством Шевченко сборная впервые в истории вышла в 1/4 финала. Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).

Интересно Остался недоволен бонусом за Евро-2020: почему Шевченко покинул сборную Украины

Наконец "серебро" на Олимпиаде

Источник: 24 канал

Пловец Михаил Романчук принес в копилку Украины на Олимпийских играх-2020 уже вторую медаль. Однако на этот раз – это "серебро" – первое для украинской команды на этих соревнованиях.

Вторым спортсмен из Ровно стал на дистанции 1500 метров вольным стилем. Его результат 14:40.66. Опередить нашего пловца удалось лишь американцу Роберту Финку. Тройку призеров замкнул немец Флориан Уэлбрук.

В финал попал еще один представитель Украины – Сергей Фролов. В заплыве он показал восьмой результат.

Смотрите видео финального заплыва:

Серебряного призера Олимпиады поздравил президент Украины

С "серебром" Романчука поздравил президент Владимир Зеленский. Он оптимистично подписал фото с нашим спортсменом "Так держать!".

Стоит прочитать Предлагали миллионные контракты: пловец Романчук отказался менять гражданство

Масштабный пожар под Одессой

Источник: ГСЧС Украины

Утром 1 августа вспыхнул масштабный пожар в селе Нерубайское Одесской области. Загорелось трехэтажное складское здание. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров.

К счастью, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. На борьбу с пламенем бросили более 80 спасателей и 22 единицы техники. Работу усложнили мощные порывы ветра и то, что в панелях вспыхнул утеплитель. В 11:29 пламя локализовали, еще через час потушили.

Смотрите видео масштабного пожара:

Турция продолжает гореть

Источник: BBC

Турция продолжает страдать от масштабных пожаров, которые достались курортным регионам страны. На юго-западе страны пришлось эвакуировать туристов. Речь идет об отдыхающих из трех 5-звездочных отелей в Бодруме. Для этого использовали катера береговой охраны.

Все здесь Пожары в Турции 1 августа: очаги возгорания под контролем, количество жертв возросло

В сети обнародовали видео, на котором видно, как люди бегут из района опасности. В это время к городу стремительно приближалось пламя.

Смотрите жуткое видео с Бодрума:

Пожарные взяли под контроль крупнейшие очаги

Есть и позитивные новости: турецкие спасатели сообщили, что взяли под контроль большинство очагов огня, а их общее число превышает сотню. К сожалению, увеличилось количество жертв огненной стихии – к 6. Более 200 человек травмированы.

Вероятно, что причиной пожаров является поджог. Полиция сообщила уже о задержанном подозреваемом.

Смотрите видео из охваченной огнем Турции: