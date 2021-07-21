Главные новости 21 июля: соглашение Германии и США о "Северном потоке-2", визит Зеленского в США

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Штаты якобы просили Украину не критиковать это. Стала известна дата встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Назвали предварительные причины аварии на "Ровноазоте". На Донбассе подорвался украинский военный. В Украине впервые взяли под стражу предполагаемого пирата. Такими были главные новости Украины и мира за 21 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

Источник: United States Senate Committee on Foreign Relations

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Полный текст договоренности обещают обнародовать сегодня. Об этом рассказала Виктория Нуланд.

Гарантии для Украины

Германия взяла обязательство добиваться продления на 10 лет договора между Украиной и Россией по транзиту газа .

Также Берлин обещал добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей и "использовать энергию в качестве оружия".

США просили Украину не критиковать "Северный поток-2", – СМИ

СМИ обнародовали информацию, что США якобы просили Украину не критиковать соглашение, которое Штаты и Германия заключили по "Северному потоку-2". Американские чиновники решили останавливать проект.

Люди из администрации президента Джо Байдена заявили, что выступление общественности с оппозицией против соглашения может повредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев. Чиновники якобы призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

В Госдепе отрицают

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опроверг информацию. Он подчеркнул, что США не давили на Украину. У государства есть голос.

По словам чиновника, США стремятся к близкому и конструктивному партнерству с Украиной. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Что этому предшествовало

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель 12 июля и обсудил вопросы этой трубы.

Канцлер Германии заверила, что Украина остается транзитной страной для газа, даже если будет завершено строительство газопровода.

Сейчас строительство газопровода завершено более чем на 95%.

Кстати Ждем официального приглашения, – у Зеленского рассказали о визите в США

Предварительные причины аварии на "Ровноазоте"

Источник: 24 канал

Может быть 2 причины аварии на химическом заводе "Ровноазот". Новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский озвучил их.

несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;

коррозия участка трубопровода.

Монастырский также отметил, что последние десятилетия на предприятии не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.

Однако окончательные выводы о причинах аварии сделает специальная комиссия.

Что известно об аварии

В цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот" 20 июля произошла разгерметизация трубопровода.

Никто не пострадал. Однако жители жаловались на большое желтое облако и неприятный запах.

Власти заверили, что произошел выброс нитрозных газов, но небольшой по количеству.

Однако специалисты все равно отмечают, что стоит быть осмотрительными.

Зеленского пригласили в США

Источник: Белый дом

Президента Владимира Зеленского официально пригласили в Белый дом на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Определили дату – 30 августа.

В пресс-службе Белого дома заявили, что визит Зеленского подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также встреча должна наладить сотрудничество Украины и США в сфере энергобезопасности.

Кроме того, вспомнили о поддержке "усилий президента Зеленского" по борьбе с коррупцией и имплементации реформ.

Что этому предшествовало

Встречу Зеленского и Байдена несколько оттягивали. Американский президент предложил встретиться во время телефонного разговора с президентом Украины 9 июня.

Затем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Зеленский полетит в США в июле.

Зато в Офисе Президента называли такие даты: конец июля – начало августа.

Кстати Встреча Байдена и Зеленского: почему на самом деле украинский лидер не едет в США в июле

На Донбассе подорвался военный

Источник: фейсбук-страница ОТУ "Север"

Украинский военный на передовой подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Защитника госпитализировали. Медики отметили, что состояние здоровья военного удовлетворительное.

На место происшествия сразу прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования.

Что сейчас происходит на Донбассе

Пророссийские боевики и дальше нарушают договоренности о перемирии. Почти каждый день они открывают огонь в сторону украинских позиций.

С начала 2021 года на Донбассе погибли 50 украинских военных. Многие получили ранения.

В ВСУ считают, что Россия не решится пойти в широкомасштабное наступление на Украину. Таким образом хотят помешать сотрудничеству Украины с союзниками.

В Украине впервые взяли под стражу предполагаемого пирата

Источник: "Українська правда"