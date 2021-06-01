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Россия может напасть в любой момент до сентября

Источник: Офис Президента

Угроза эскалации возле границ Украины будет сохраняться до 12 – 16 сентября 2021 года. Об этом глава государства заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сколько войск забрала Россия

Зеленский рассказал, что с тех пор как Россия заявила о "прекращении внезапных учений", территорию временно оккупированного Крыма покинули лишь около 3,5 тысячи военных. Все остальные остаются на месте, а кроме них еще и 90% техники.

Отдельной угрозой станут сентябрьские военные учения государства-оккупанта.

Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12 – 16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021", считаю, что до этого периода ситуация очень опасная,

– заявил Зеленский.

Он также рассказал, сколько военных Россия стянула к границам Украины и в оккупированные территории весной, а также сколько "подкреплений" ожидала от боевиков на Донбассе.

30 – 35 тысяч боевиков должны были присоединиться;

около 3 тысяч кадровых российских офицеров были на оккупированном Донбассе;

от 50 до 80 тысяч военных находились вдоль границ Украины и России;

около 33 – 35 тысяч – в Крыму.

Президент подчеркнул, что снизить напряжение помогла реакция международного сообщества на осуждение действий России.

СНБО соберется на заседание

Источник: "РБК-Украина"

По данным СМИ, в четверг, 4 июня, состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заметим, не исключено, что чиновники соберутся таки в пятницу. Сейчас конкретной повестки дня еще нет, ее до сих пор прорабатывают.

Что может рассмотреть Совет нацбезопасности

Санкции против Беларуси

28 мая Министерство иностранных дел подготовило пакеты санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они связаны с циничной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair и задержанием основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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Ведомство передало соответствующий документ СНБО и заявило, что ожидает скорейшего рассмотрения пакета санкций.

Государственные дачи

На заседании также могут представить отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Его должны были провести до 28 мая.

Увольнение Виталия Кличко

СМИ сообщали, что СНБО может собраться, чтобы уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Это якобы связано с обысками в коммунальных предприятиях и кабинетах администрации. Сам Кличко объяснил, что это – лишь слухи.

Беременная, которую поджег подросток, умерла

Источник: "Информатор"

Почти неделю врачи в Кривом Роге боролись за жизнь 21-летней беременной женщины. 26 мая 17-летний сожитель потерпевшей облил ее легковоспламеняющейся смесью и поджег. К сожалению, спасти женщину и ее нерожденного ребенка не удалось.

Беременная умерла в отделении реанимации. У нее были ожоги лица, конечностей, тела и дыхательных путей. В целом поражению подверглись 70% тела.

Детали трагедии в Кривом Роге

Происшествие случилось в Долгинцевском районе города. Известно, что беременная и несовершеннолетний отец ребенка поссорились. После этого юноша поджег женщину.

Потом он побежал к соседям, чтобы те вызвали скорую помощь. Кстати, молодой человек заявил им, что беременная сама обгорела. Впоследствии злоумышленник скрылся.

К счастью, его быстро разыскали правоохранители и задержали.

По словам соседей, пара часто ссорилась. Они жили вместе около года и все это время нигде не работали. Известно, что у женщины осталось 2 детей 1 и 5 лет.

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В Китае человек заразился птичьим гриппом H10N3

Источник: Euronews

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) подтвердила первое место в мире заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Известно, что инфицированный проживает в провинции Цзянсу. Ведомство уверяет, что риск распространения этого штамма среди людей очень низкий.

H10N3 обнаружили у 41-летнего мужчины из города Чженьцян. Его госпитализировали в больницу 28 апреля с повышенной температурой тела и другими симптомами. Правильный диагноз медики установили только через месяц – 28 мая.

Известно, что вирус человек подхватил от домашней птицы. Никто из его близких не заразился. Сейчас инфицированного готовят к выписке.