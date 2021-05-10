Президент Польши подтвердил, что на саммите НАТО поднимут вопрос Украины. В Кривом Роге и в Полтавской области попрощались с погибшими украинскими защитниками. Из Сектора Газа выпустили ракеты по Израилю, израильтяне ответили. Наемник боевиков Лусварги загремел за решетку. В порт Одессы зашел фрегат береговой охраны США. Такими были главные новости 10 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году

Прощание с погибшими героями

Источник: "Первый Криворожский"

В Кривом Роге 10 мая провели в последний путь военного Дмитрия Товчигречку. Воин погиб на Донбассе 6 мая во время обстрела. В этот день в городе объявили День траура.

Проститься с 37-летним воином пришли родные, друзья, побратимы бойца и местные жители.



В Кривом Роге объявили траур / Фото "Первый Криворожский"



На прощание пришли сотни людей / Фото "Первый Криворожский"

Что известно о Дмитрии Товчигречке

Пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр", механик-водитель механизированного батальона Дмитрий Товчигречка погиб 6 мая.

Служил Товчигречка с января 2021 года.

Посмертно военного наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени".

У Дмитрия осталась жена и дети.

На Полтавщине провели в последний путь Юрия Опришко

Источник: "Суспільне"

В Кременчуге на Полтавщине, 10 мая попрощались с военным Юрием Опришко. Воин боролся за жизнь в больнице после того, как получил ранение на Донбассе. Однако спасти защитника не удалось.

Еще одна потеря Сын, отец, Патриот, воин: в Коростене попрощались с военным Сергеем Коробцовым

Похоронили военного в селе Ялинке, откуда он родом.

Что известно о Юрии Опришко? Военный служил в 53-й бригаде. Контракт с ВСУ подписал в 2015 году, а демобилизовался зимой 2016 года. На службу вернулся в 2019 году. Тогда попросился в штурмовой батальон "Айдар", носил позывной "Боня". 9 апреля Юрий Опрышко получил пулевое ранение в затылок. Сначала его лечили в Мариуполе, а затем перевезли в военный госпиталь во Львов. Мужчина умер утром 7 мая.



Прощание с Юрием Опрышко / Фото "Суспільне"

Вопрос Украины – один из главных на саммите НАТО

Источник: сайт президента Польши

Больше здесь Дуда подтвердил, что на саммите НАТО будут говорить об Украине

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что вопрос Украины будет одним из основных, как во время саммита "Бухарестской девятки", так и во время саммита НАТО в июне 2021 года. Политик считает, что Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине в контексте агрессивных действий России.

Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой – мы должны стоять на страже нашей безопасности, так как для Польши, так и для Румынии – это восточный фланг НАТО,

– заявил Дуда.

На то, что Россия перебросила войска к украинским границам, должен отреагировать Североатлантический Альянс. И реакция НАТО, отметил Дуда, должна быть в военном плане.

Палестина и Израиль обмениваются обстрелами

Источник: The Times of Israel

Противостояние между израильскими полицейскими и палестинцами в Восточном Иерусалиме перешло на новый уровень. Из Сектора Газа в сторону Израиля выпустили ракеты. Израильтяне говорят, что их были десятки, однако большинство упали на открытой территории.

Ранее Иерусалим – в огне: в Израиле продолжаются массовые столкновения, противостояние может выйти за пределы столицы

Тель-Авив нанес ответный удар. Речь идет о по меньшей мере из 10 погибших палестинцах, среди них – дети. Израильские силы обороны говорят, что авиаудары продолжат. В частности, речь идет об объектах ХАМАСа.

9 Palestinians, including 3 children, have been killed in an Israeli strike on Beit Hanoun in northern Gaza. #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack#FreePalestine#SavePalestine pic.twitter.com/9aFe3F0z9F — PTV UK (@Presstvuk) May 10, 2021

Обратите внимание! В Восточном Иерусалиме вспыхнули противостояния между палестинцами и израильскими правоохранителями. Причина – попытки выселить мусульманские семьи из района. Во время столкновений на Храмовой горе пострадали несколько сотен человек.

Наемник боевиков оказался за решеткой в Бразилии

Источник: R1

В Бразилии, в штате Сан-Паулу правоохранители задержали бывшего боевика так называемой "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и даже был арестован в Украине.

Ранее Украина передала в рамках обмена боевика Лусварги: какие у него планы

На этот раз Лусварги попался на хранении наркотиков и боеприпасов. Правоохранители изъяли у наемника 25 килограммов марихуаны. Также среди находок полиции – вещество, похожее на кокаин, и 350 боеприпасов.

Что говорит на обвинения Лусварги? Он заявил, что несколько недель назад по просьбе неизвестных согласился хранить наркотики и боеприпасы в доме. За это он получал около 570 долларов в месяц.



Найденная в Лусварги марихуана / Фото Polícia Militar

Кто такой Рафаэль Лусварги?

2 мая 2019 года Украинский суд 2 мая 2019 года Украинский суд признал виновным бразильца в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации. Его приговорили к 13 годам тюрмы. Однако 29 декабря 2019 года во время "большого обмена" Киев передал ОРДЛО бывшего боевика.

Американский фрегат – в порту Одессы

Источник: ВМС США

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton 10 мая в 8:30 зашел в Одессу. Корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала.

В ВМС США заявили, что береговая охрана США проводит обычную дислокацию на шестом флоте США, работая вместе с союзниками.

Участники патруля будут повышать осведомленность о морских доменах и будут обмениваться опытом с государствами-партнерами,

– говорится в сообщении.

Добавим, что это первый визит корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).