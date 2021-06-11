Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 11 июня:

В "Нафтогазе" проводят обыски по делу на миллиарды гривен

Источник: Государственная фискальная служба Украины

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в "Нафтогазе". Это происходит в рамках досудебного расследования по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что с октября 2015 года и по сей день служебные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома".

Вследствие этих преступных действий в бюджет Украины не поступило 2,7 миллиарда гривен НДС , то есть налога на добавленную стоимость.

, то есть налога на добавленную стоимость. Правоохранители получили доказательства того, что должностные лица "Нафтогаза" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

В "Нафтогазе" подтвердили обыски. Представитель Нафтогаза Максим Белявский заявил, что "следственные действия отбывают в главном офисе "Нафтогаза". Он заверил, что между "Нафтогазом" и сотрудниками правоохранительных органов "есть конструктивное взаимодействие".

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб защитник Украины

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

В результате вражеского обстрела неподалеку Водяного 11 июня погиб защитник Украины. Трагедия произошла во время атаки наемников России. Именно тогда украинский воин получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Пока еще нет информации о погибшем бойце.

О действиях врага украинская сторона СЦКК уже проинформировала СММ ОБСЕ.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего бойца.

Обратите внимание! Враг регулярно нарушает режим прекращения огня. Только в 2021 году на Донбассе погибли 45 украинских военных.

Война на Донбассе: коротко

С начала текущих суток, 11 июня, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Водяного, Опытного и Южного.

Враг бил из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной: с УЕФА согласовали форму

Источник: Фейсбук Андрея Павелко

УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы. Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что предыдущий вариант формы с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава" и картой Украины нигде в мире не будет запрещен.

Он также заявил, что УАФ удалось доказать УЕФА, что лозунги "Слава Украине", "Героям слава" и большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны.

В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020,

– отметил Павелко.

Глава УАФ сообщил, что на период проведения матчей Евро-2020 к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят,

– сообщил Андрей Павелко.

Кстати, сборная Украины по футболу 11 июня заявили, что нашли возможность официально утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" на своей форме так, чтобы это не нарушало правила УЕФА. Они стали официальными лозунгами команды.

Украина представила новые комплекты формы сборной Украины 6 июня. На форме появились карта Украины с Крымом, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

Дизайн формы вызвал возмущение в политических кругах России. Российский футбольный союз официально обратился с жалобой в УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Украины убрать из своей формы надпись "Героям слава!", потому что в сочетании с "Слава Украине!" он якобы несет политический смысл. В УЕФА потребовали убрать слова "Героям слава".

В Офисе Президента отметили, что лозунг "Героям слава!" является оправданным и не может вызвать предостережения.

Офис генпрокурора завершил расследование госизмены Аксенова, Поклонской и еще 6 коллаборационистов

Источник: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора заявил, что завершил досудебного расследования по делу о госизмене 8 бывших высокопоставленных чиновников Крыма. Следствие установило, что чиновники оккупационной администрации России в период февраля – марта 2014 года, находясь на территории Крыма и города Севастополя, создали преступную организацию.

Причем восемь коллаборационистов обвиняют сразу по нескольким делам – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, захвате государственной власти и госизмене. Речь идет о:

Сергее Аксенове,

Владимире Константинове,

Наталье Поклонской,

Юрии Дойникове,

Сергее Абисове,

Викторе Мельниченко,

Сергее Шахове,

Рустаме Темиргалиеве.

Их цель – насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова,

– отметили в ОГ.

После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, обвинительный акт направят в суд.

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В Днепре выпал огромный град

Источник: сайт Днепра

Погода в Днепре днем 11 июня удивила местных жителей огромным градом. Это уже второй день подряд с неба падают ледяные шарики. Накануне они наделали немало беды.

Град выпал в центре города и на Заводской Набережной. Ранее синоптики предупреждали горожан об ухудшении погоды и похолодании.

В сети люди распространили видео непогоды. Града было так много, что кажется будто на улице выпал снег – вся земля стала белой.

В Днепре выпал огромный град: смотрите видео

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