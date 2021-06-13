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​Важно Мы поняли, что город свободен, – очевидцы вспомнили день освобождения Мариуполя

День освобождения Мариуполя

Источник: 24 канал

13 июня 2014 года украинские военные освободили стратегически важный город от оккупантов. Как отмечают военные эксперты, это была одна из самых знаковых побед в 2014 году в российско-украинской войне, которая помешала дальнейшей оккупации Украины.

В ней участвовали бойцы:

"Азова",

2 роты батальона "Днепр-1",

первая бригада Национальной гвардии,

бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Коротко об освобождении Мариуполя

Утром 13 июня 2014 года Нацгвардия и добровольцы полка "Азов" начали антитеррористическую операцию в Мариуполе. Они ликвидировали несколько боевиков и задержали более 20 человек.

Никто из мирных жителей серьезно не пострадал. С освобождения города началась наступательная операция по всему Донбассу. Именно эти действия украинских защитников помешали дальнейшей оккупации нашей страны.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с седьмой годовщиной памятного события. Глава государства отметил, что именно благодаря мужественным действиям наших военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова взвился государственный флаг Украины.

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Мэр Львова Андрей Садовый вспомнил свой визит в Мариуполь после того, как украинские воины освободили город от российских оккупантов. Городской глава рассказал, как вместе с женой Екатериной они гуляли по набережной и любовались Азовским морем.

Больше о том, как украинский Мариуполь спасли от "русского мира" – читайте в материале 24 канала.

Украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов: смотрите видео

Гибель украинской модели в Турции

Источник: Hurriyet

В Турции из окна балкона выпала украинская модель. Трагедия произошла в районе Санкактепе, в Стамбуле. Девушку звали Анжелика Шрауфант, и ей было всего 33 года. В Турции она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.

Перед трагедией пара поссорилась

По словам окружения, между ними были бурные отношения. В четверг Анжелика и Бурак Эрджан зашли в ресторан в Аташехире. На обеде, который хорошо начался, почему-то вспыхнула ссора.

В четверг Анжелика и Бурак Эрджан зашли в ресторан в Аташехире. На обеде, который хорошо начался, Анжелика позвонила мужчине по имени Мустафа, чтобы тот забрал пару домой. Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться в машине по дороге домой.

Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла. Бурак Эрджан спустился за девушкой вниз.

Об инциденте полиции и медикам сообщили очевидцы. Врачи установили, что модель погибла на месте падения.

Интересно! По данным полиции, Бурак Эрджан, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на месте происшествия сообщил, что его возлюбленная сначала держалась за поручни, а затем упала. Полиция задержала парня по подозрению в убийстве.

В доме Анжелики и Бурака нашли наркотики. В доме также был беспорядок. В украинских СМИ девушку называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах.

В МИД Украины 24 каналу подтвердили факт гибели украинки в Турции. Подробности трагического инцидента читайте по ссылке.

Украина поборется за победу на Евро-2020

Источник: УАФ

13 июня в 22:00 начнется долгожданный матч украинской сборной по футболу против сборной Нидерландов на Евро-2020. Игра состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф".

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Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые смогут принять участие в первом матче Чемпионата Европы-2020. Тренер включил в заявку на игру 26 футболистов.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

Обратите внимание! Сборная Украины на матч против Нидерландов на Евро-2020 выйдет в синем комплекте формы. Но на этой форме не будет лозунга "Героям слава!".

В ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу

Источник: Национальная федерация бодибилдинга Украины

В Киеве 12 июня произошло ДТП, которое унесло жизнь известного тренера по бодибилдингу Руслана Акижанова. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.

Детали ДТП

По предварительным данным, таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы.

Мотоциклист не успел среагировать на маневр водителя и влетел в его авто. Акижанова срочно доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь.

К сожалению, проведение медицинских манипуляций не помогло и известный тренер по бодибилдингу умер. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

Заметим, что Акижанов был в браке с фитнес-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. В целом у мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а трем девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.

В аварии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов / Фото "Телеграф"

Полицейские задержали юношу, который избил подругу в Харькове

Источник: фейсбук Антона Геращенко

Харьковские полицейские задержали 16-летнего парня, который ранее избил девушку в одном из дворов Харькова. Произошло это 11 июня на глазах у сверстников. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, извергу может грозить:

штраф,

общественные работы от 150 до 240 часов,

арест на срок до 6 месяцев.

Он добавил, что юношу будут судить по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.

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Что известно об избиении девушки в Харькове

11 июня компания друзей гуляла в одном из дворов Харькова. Неожиданно 16-летний Александр набросился с кулаками на свою подругу. Он бил ее руками и ногами в лицо, грудь и живот.

За действом наблюдали друзья, однако они не пытались вступиться за нее. Как объяснили маме девушки, все из-за того, что они боятся его.

Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

В результате избиения ребенок получил травмы различной степени тяжести и сломанный нос. Больше о том, в каком состоянии девочка и как можно ей помочь – читайте в материале 24 канала.