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​Важно Мы поняли, что город свободен, – очевидцы вспомнили день освобождения Мариуполя

День освобождения Мариуполя

Источник: 24 канал

13 июня 2014 года украинские военные освободили стратегически важный город от оккупантов. Как отмечают военные эксперты, это была одна из самых знаковых побед в 2014 году в российско-украинской войне, которая помешала дальнейшей оккупации Украины.

В ней участвовали бойцы:

  • "Азова",
  • 2 роты батальона "Днепр-1",
  • первая бригада Национальной гвардии,
  • бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Коротко об освобождении Мариуполя

  • Утром 13 июня 2014 года Нацгвардия и добровольцы полка "Азов" начали антитеррористическую операцию в Мариуполе. Они ликвидировали несколько боевиков и задержали более 20 человек.
  • Никто из мирных жителей серьезно не пострадал. С освобождения города началась наступательная операция по всему Донбассу. Именно эти действия украинских защитников помешали дальнейшей оккупации нашей страны.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с седьмой годовщиной памятного события. Глава государства отметил, что именно благодаря мужественным действиям наших военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова взвился государственный флаг Украины.

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Мэр Львова Андрей Садовый вспомнил свой визит в Мариуполь после того, как украинские воины освободили город от российских оккупантов. Городской глава рассказал, как вместе с женой Екатериной они гуляли по набережной и любовались Азовским морем.

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Гибель украинской модели в Турции

Источник: Hurriyet

В Турции из окна балкона выпала украинская модель. Трагедия произошла в районе Санкактепе, в Стамбуле. Девушку звали Анжелика Шрауфант, и ей было всего 33 года. В Турции она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.

Перед трагедией пара поссорилась

  • По словам окружения, между ними были бурные отношения. В четверг Анжелика и Бурак Эрджан зашли в ресторан в Аташехире. На обеде, который хорошо начался, почему-то вспыхнула ссора.
  • Анжелика позвонила мужчине по имени Мустафа, чтобы тот забрал пару домой. Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться в машине по дороге домой.
  • Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла. Бурак Эрджан спустился за девушкой вниз.

Об инциденте полиции и медикам сообщили очевидцы. Врачи установили, что модель погибла на месте падения.

В доме Анжелики и Бурака нашли наркотики. В доме также был беспорядок. В украинских СМИ девушку называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах.

Украина поборется за победу на Евро-2020

Источник: УАФ

13 июня в 22:00 начнется долгожданный матч украинской сборной по футболу против сборной Нидерландов на Евро-2020. Игра состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф".

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Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые смогут принять участие в первом матче Чемпионата Европы-2020. Тренер включил в заявку на игру 26 футболистов.

Заявка сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков
  • Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

В ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу

Источник: Национальная федерация бодибилдинга Украины

В Киеве 12 июня произошло ДТП, которое унесло жизнь известного тренера по бодибилдингу Руслана Акижанова. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.

Детали ДТП

  • По предварительным данным, таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы.
  • Мотоциклист не успел среагировать на маневр водителя и влетел в его авто. Акижанова срочно доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь.
  • К сожалению, проведение медицинских манипуляций не помогло и известный тренер по бодибилдингу умер. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

Заметим, что Акижанов был в браке с фитнес-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. В целом у мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а трем девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.

В аварии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов / Фото "Телеграф"

Полицейские задержали юношу, который избил подругу в Харькове

Источник: фейсбук Антона Геращенко

Харьковские полицейские задержали 16-летнего парня, который ранее избил девушку в одном из дворов Харькова. Произошло это 11 июня на глазах у сверстников. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, извергу может грозить:

  • штраф,
  • общественные работы от 150 до 240 часов,
  • арест на срок до 6 месяцев.

Он добавил, что юношу будут судить по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.

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Что известно об избиении девушки в Харькове

  • 11 июня компания друзей гуляла в одном из дворов Харькова. Неожиданно 16-летний Александр набросился с кулаками на свою подругу. Он бил ее руками и ногами в лицо, грудь и живот.
  • За действом наблюдали друзья, однако они не пытались вступиться за нее. Как объяснили маме девушки, все из-за того, что они боятся его.
  • Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.