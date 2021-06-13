Главные новости 13 июня: День освобождения Мариуполя, гибель украинки в Турции

В Украине отмечают День освобождения Мариуполя. В Стамбуле из окна балкона выпала украинская модель, к трагедии может быть причастен ее парень. В Киеве в ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. Украинская сборная по футболу поборется за победу на Евро-2020 с нидерландской командой. Такими были главные новости 13 июня.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Важно Мы поняли, что город свободен, – очевидцы вспомнили день освобождения Мариуполя
День освобождения Мариуполя
Источник: 24 канал
13 июня 2014 года украинские военные освободили стратегически важный город от оккупантов. Как отмечают военные эксперты, это была одна из самых знаковых побед в 2014 году в российско-украинской войне, которая помешала дальнейшей оккупации Украины.
В ней участвовали бойцы:
- "Азова",
- 2 роты батальона "Днепр-1",
- первая бригада Национальной гвардии,
- бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.
Коротко об освобождении Мариуполя
- Утром 13 июня 2014 года Нацгвардия и добровольцы полка "Азов" начали антитеррористическую операцию в Мариуполе. Они ликвидировали несколько боевиков и задержали более 20 человек.
- Никто из мирных жителей серьезно не пострадал. С освобождения города началась наступательная операция по всему Донбассу. Именно эти действия украинских защитников помешали дальнейшей оккупации нашей страны.
Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с седьмой годовщиной памятного события. Глава государства отметил, что именно благодаря мужественным действиям наших военных и несокрушимой вере украинцев в городе снова взвился государственный флаг Украины.
Интересно По чашке кофе и вперед, – Аваков вспомнил, как освобождали Мариуполь
Мэр Львова Андрей Садовый вспомнил свой визит в Мариуполь после того, как украинские воины освободили город от российских оккупантов. Городской глава рассказал, как вместе с женой Екатериной они гуляли по набережной и любовались Азовским морем.Больше о том, как украинский Мариуполь спасли от "русского мира" – читайте в материале 24 канала.
Украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов: смотрите видео
Гибель украинской модели в Турции
Источник: Hurriyet
В Турции из окна балкона выпала украинская модель. Трагедия произошла в районе Санкактепе, в Стамбуле. Девушку звали Анжелика Шрауфант, и ей было всего 33 года. В Турции она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.
Перед трагедией пара поссорилась
- По словам окружения, между ними были бурные отношения. В четверг Анжелика и Бурак Эрджан зашли в ресторан в Аташехире. На обеде, который хорошо начался, почему-то вспыхнула ссора.
- Анжелика позвонила мужчине по имени Мустафа, чтобы тот забрал пару домой. Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться в машине по дороге домой.
- Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла. Бурак Эрджан спустился за девушкой вниз.
Об инциденте полиции и медикам сообщили очевидцы. Врачи установили, что модель погибла на месте падения.Интересно! По данным полиции, Бурак Эрджан, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на месте происшествия сообщил, что его возлюбленная сначала держалась за поручни, а затем упала. Полиция задержала парня по подозрению в убийстве.
В доме Анжелики и Бурака нашли наркотики. В доме также был беспорядок. В украинских СМИ девушку называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах.В МИД Украины 24 каналу подтвердили факт гибели украинки в Турции. Подробности трагического инцидента читайте по ссылке.
Украина поборется за победу на Евро-2020
Источник: УАФ
13 июня в 22:00 начнется долгожданный матч украинской сборной по футболу против сборной Нидерландов на Евро-2020. Игра состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф".
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Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые смогут принять участие в первом матче Чемпионата Европы-2020. Тренер включил в заявку на игру 26 футболистов.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик
В ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу
Источник: Национальная федерация бодибилдинга Украины
В Киеве 12 июня произошло ДТП, которое унесло жизнь известного тренера по бодибилдингу Руслана Акижанова. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры.
Детали ДТП
- По предварительным данным, таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы.
- Мотоциклист не успел среагировать на маневр водителя и влетел в его авто. Акижанова срочно доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь.
- К сожалению, проведение медицинских манипуляций не помогло и известный тренер по бодибилдингу умер. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.
Заметим, что Акижанов был в браке с фитнес-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. В целом у мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а трем девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.
В аварии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов / Фото "Телеграф"
Полицейские задержали юношу, который избил подругу в Харькове
Источник: фейсбук Антона Геращенко
Харьковские полицейские задержали 16-летнего парня, который ранее избил девушку в одном из дворов Харькова. Произошло это 11 июня на глазах у сверстников. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, извергу может грозить:
- штраф,
- общественные работы от 150 до 240 часов,
- арест на срок до 6 месяцев.
Он добавил, что юношу будут судить по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.
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Что известно об избиении девушки в Харькове
- 11 июня компания друзей гуляла в одном из дворов Харькова. Неожиданно 16-летний Александр набросился с кулаками на свою подругу. Он бил ее руками и ногами в лицо, грудь и живот.
- За действом наблюдали друзья, однако они не пытались вступиться за нее. Как объяснили маме девушки, все из-за того, что они боятся его.
- Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.