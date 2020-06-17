Главные новости 17 июня: продление карантина, протесты и драка шарийцев и националистов
Карантин в Украине продлится до 31 июля. В Киеве состоялось несколько массовых акций. В частности, протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария, им противостояли националисты. В Одессе упал легкомоторный самолет "Дельфин". Комитет проголосовал за передачу постановления об увольнении Арсена Авакова в Раду. Такими были главные новости среды, 17 июня.
Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:
Карантин продлили
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля 2020 года. Только за последнюю неделю коронавирусом заболели 4853 человека. Это наибольшее число за все время пандемии в Украине.
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Кроме того, 17 июня Украина установила новый антирекорд – за сутки заболело 758 человек.
Кроме того, Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений.
Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала
Карантин нужно будет усиливать, если:
- загруженность коек в больницах составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования более чем 8 случаев 100 тысяч населения.
Сейчас ослаблять карантин не готовы:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Протесты и драка шарийцев и националистов
В центре Киева возле Офиса Президента состоялось несколько массовых акций. В частности, протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария, требовали у президента защиты от нападений.
Фото и видео здесь Столкновения в центре Киева: националисты потолкались с фанатами Шария и разошлись
Им противостояли националисты, которые пытались прорваться к колонне "шарийцев". Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шарийцев".
Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шарийцев".
Главное с акций:
- Во время акции полиция установила границу между сторонами. Время от времени возникала толкотня.
- Националисты совершили попытку пройти к "шариевцам", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ.
- Колонна отправилась сначала к зданию МВД, а впоследствии к дому Владимира Зеленского. Впоследствии акция завершилась, активисты разошлись.
- Задержали 15 человек, которых впоследствии отпустили. Полиция уже начала служебное расследование.
После акции фанаты Шария оставили за собой много мусора. Некоторые из сторонников пророссийского блогера поспешили снять с себя тематические футболки сразу после завершения "протестов".
Последствия протестов в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)
Однако на этом все не закончилось. После акций националисты и сторонники Шария встретились в метро, где вспыхнула серьезная драка. Правоохранители задержали 2 человек.
В Одессе упал самолет
В Одессе 17 июня произошла авиакатастрофа – на Овидиопольской дороге в районе ТЦ "Метро" упал легкомоторный самолет. Погибли оба пилота: один на месте происшествия, а другой в больнице.
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Кратко об авиакатастрофе:
- Легкомоторный самолет "Дельфин" во время тренировочных полетов совершил аварийную посадку на улице Аэропортовской на расстоянии 1 километра от взлетной полосы.
- "Скорая" приехала через 20 минут после падения самолета.
- Погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица.
- Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии сначала привезли в больницу, но вскоре он умер.
- Одна из версий авиакатастрофы – плохое самочувствие одного из пилотов.
Авиакатастрофа в Одессе / фото Нацполиции, "Одесса Сейчас", " Думская"
Авакова – в отставку
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Это решение еще не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке.
Коротко об отставке Авакова
Ранее по Украине прокатилась волна протестов по-поводу недовольства работой главы МВД. Все из-за резонансных дел:
- Изнасилования в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских
- Стрельба в Броварах с участием около сотни человек.
- Расследование дела убийства Кирилла Тлявова, где подозреваемые – сотрудники полиции.
- Провалена реформа полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.
Владимир Зеленский считает, что после последних скандалов Аваков должен ответить. Вместе с тем президент считает Авакова мощным министром и до сих пор нет лучшего кандидата на эту должность.