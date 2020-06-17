Карантин в Украине продлится до 31 июля. В Киеве состоялось несколько массовых акций. В частности, протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария, им противостояли националисты. В Одессе упал легкомоторный самолет "Дельфин". Комитет проголосовал за передачу постановления об увольнении Арсена Авакова в Раду. Такими были главные новости среды, 17 июня.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Карантин продлили

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля 2020 года. Только за последнюю неделю коронавирусом заболели 4853 человека. Это наибольшее число за все время пандемии в Украине.

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Кроме того, 17 июня Украина установила новый антирекорд – за сутки заболело 758 человек.

Сейчас в Украине зафиксировано 33 234 случая инфицирования, 943 человека умерли, 14 528 человек выздоровели.

Кроме того, Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений.

Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала

Карантин нужно будет усиливать, если:

загруженность коек в больницах составляет более 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования более чем 8 случаев 100 тысяч населения.

Сейчас ослаблять карантин не готовы:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Тернопольская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

Протесты и драка шарийцев и националистов

В центре Киева возле Офиса Президента состоялось несколько массовых акций. В частности, протестовали сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария, требовали у президента защиты от нападений.

Фото и видео здесь Столкновения в центре Киева: националисты потолкались с фанатами Шария и разошлись

Им противостояли националисты, которые пытались прорваться к колонне "шарийцев". Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шарийцев".

Сам Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. В свою очередь националистические организации заявили, что готовы "вылечить шарийцев".

Главное с акций:

Во время акции полиция установила границу между сторонами. Время от времени возникала толкотня.

Националисты совершили попытку пройти к "шариевцам", но полиция не допустила этого, применив силу и слезоточивый газ.

Колонна отправилась сначала к зданию МВД, а впоследствии к дому Владимира Зеленского. Впоследствии акция завершилась, активисты разошлись.

Задержали 15 человек, которых впоследствии отпустили. Полиция уже начала служебное расследование.

После акции фанаты Шария оставили за собой много мусора. Некоторые из сторонников пророссийского блогера поспешили снять с себя тематические футболки сразу после завершения "протестов".

Последствия протестов в Киеве / Фото Андрея Костюка (24 канал)

Однако на этом все не закончилось. После акций националисты и сторонники Шария встретились в метро, где вспыхнула серьезная драка. Правоохранители задержали 2 человек.

Все о драке в метро на станции "Театральная" – по ссылке.

В Одессе упал самолет

В Одессе 17 июня произошла авиакатастрофа – на Овидиопольской дороге в районе ТЦ "Метро" упал легкомоторный самолет. Погибли оба пилота: один на месте происшествия, а другой в больнице.

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Кратко об авиакатастрофе:

Легкомоторный самолет "Дельфин" во время тренировочных полетов совершил аварийную посадку на улице Аэропортовской на расстоянии 1 километра от взлетной полосы.

"Скорая" приехала через 20 минут после падения самолета.

Погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица.

Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии сначала привезли в больницу, но вскоре он умер.

Одна из версий авиакатастрофы – плохое самочувствие одного из пилотов.

Авиакатастрофа в Одессе / фото Нацполиции, "Одесса Сейчас", " Думская"

Авакова – в отставку

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Это решение еще не означает автоматическое включение рассмотрения постановления в повестку дня, но теперь Аваков на шаг ближе к отставке.

Коротко об отставке Авакова

Ранее по Украине прокатилась волна протестов по-поводу недовольства работой главы МВД. Все из-за резонансных дел:

Изнасилования в отделении полиции в Кагарлыке, в котором подозревают двух полицейских

Стрельба в Броварах с участием около сотни человек.

Расследование дела убийства Кирилла Тлявова, где подозреваемые – сотрудники полиции.

Провалена реформа полиции, где немало бывших правоохранителей возобновились на своих должностях через суд.

Владимир Зеленский считает, что после последних скандалов Аваков должен ответить. Вместе с тем президент считает Авакова мощным министром и до сих пор нет лучшего кандидата на эту должность.