Экс-судья Николай Чаус, которого якобы похитили, нашелся и записал видео. Президент Владимир Зеленский анонсировал пресс-конференцию. Рада соберется на внеочередное заседание. Украинка, которая попала в ДТП в Польше, умерла. В Днепре сержант полиции утверждает, что его избили прямо в управлении. Такими были главные новости 17 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Больше здесь Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении

Чаус нашелся

Источник: телеграм Николая Чауса

Бывший украинский судья Николай Чаус, которого якобы похитили еще в апреле 2021 года, вышел на связь. Экс-служитель Фемиды опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором заверил, что с ним все хорошо.

Неожиданно Чаус заявил, что его действительно похищали, но не сейчас, а еще в 2016 году. А теперь, мол, на теме похищения спекулируют.

Похищение действительно было, но произошло оно не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове,

– заметил экс-судья.

Также Чаус обратился к семье, извинившись за то, что им пришлось пережить. Он анонсировал свое возвращение в Украину, где вместе с адвокатами хочет "дать ответы на все вопросы", которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.

Смотрите видеообращение Чауса:

Коротко об исчезновении экс-судьи Чауса:

Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева.

В 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов.

На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами в американской валюте.

После этого экс-судья сбежал из Украины.

Уже 3 апреля 2021 года его адвокат заявил, что Чауса похитили.

Позже появились видеозаписи вероятного похищения и фото Чауса со следами побоев. Полиция Молдовы подтвердила похищение.

Украинский МИД заявил, что Украина к похищению Чауса – непричастна.

Большая пресс-конференция Владимира Зеленского

Источник: 24 канал

К теме У Зеленского готовят большую пресс-конференцию к 2 годам президентства

В Офисе Президента подтвердили, что готовят большую пресс-конференцию Владимира Зеленского ко второй годовщине его каденции. Запланирован "большой и подробный разговор" на 20 мая.

Формат, возможные ограничения из-за коронавируса обрабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в ближайшее время, когда определим все детали,

– отметил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

О чем будет говорить Зеленский на пресс-конференции?

Президент, по словам Подоляка, обсудит решения, которые должны будут принять в течение третьего года его президентства. Глава государства "подведет черту" под определенными достижениями за это время и укажет направления на следующий год.

Внеочередное заседание Рады

Источник: Интерфакс-Украина

На этой неделе Верховная Рада соберется по меньшей мере на одно внеочередное пленарное заседание. Как сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, во время него будут рассматривать кадровые вопросы. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, вероятно, что на внеочердное собрание в сессионном зале нардепы соберутся 20 мая.

К теме Увольнение министров, налогообложение азартных игр: за что Рада будет голосовать на неделе

Как сообщалось ранее, говорится о смене сразу трех министров: главы Минэкономики Игоря Петрашко, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые двое уже написали заявления об отставке. Степанов добровольно уходить с поста не собирается.

Профильный комитет провел заседание относительно отставки Степанова

Источник: "Зеркало недели"

Между тем Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Нардепы рекомендовали определиться относительно судьбы действующего министра голосованием в зале.

Украинка, попавшая в ДТП в Польше, умерла

Источник: фейсбук-группа Anastasia Kochetkova wants to live

27-летняя Анастасия Кочеткова 6 марта попала в ДТП на рейсовом автобусе в Польше. Девушка более 2 месяцев боролась за жизнь. Однако 16 мая она, к сожалению, умерла.

Ранее Украинский автобус во время первой "польской" ДТП был исправным, – экспертиза

Сначала жительница Каменец-Подольского находилась в коме. Средства на ее лечение собирали волонтеры, ведь суммы были очень большими. Как свидетельствуют сообщения в фейсбук-группе, Анастасия уже проходила реабилитацию. Однако время от времени ее состояние ухудшалось и женщину госпитализировали в больницу. Ранее у нее диагностировали острую кишечную непроходимость.



Анастасия Кочеткова попала в масштабную аварию / Фото из группы Anastasia Kochetkova wants to live

Главное о жуткой аварии в Польше:

Авария произошла в ночь на 6 марта вблизи польского города Кошице.

В ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон.

В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.

В результате страшной аварии погибли уже 7 человек, еще 34 человека получили ранения.

К теме Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: предварительная причина

Полицейский заявил об избиении в управлении полиции

Источник: 24 канал

В Днепре сержант Максим Калиняк утверждает, что его побило в управлении патрульной полиции его же начальство. Такую реакцию, по словам Калиняка, вызвало его желание фиксировать ознакомление с приказом. Полицейский вел трансляцию непосредственно из здания, где и произошел инцидент.

Детали здесь В Днепре сержант полиции заявил об избиении коллегами прямо в управлении: видео

На видео видно, что у мужчины – действительно разбитый нос и губа. Калиняк уверен, что его избиение попало на камеры наблюдения, однако он думает, что записи попытаются стереть.

Смотрите видео Максима Калиняка из управления полиции: