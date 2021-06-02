Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Обратите внимание Очередное заседание СНБО пройдет 4 июня: что будут рассматривать
Украина пригрозила Лукашенко санкциями
Источник: "Укринформ"
Накануне белорусский диктатор Лукашенко заявил о подготовке авиарейса из Минска в оккупированный Крым. На это уже отреагировали в украинском МИДе.
Первый заместитель главы ведомства Эмине Джапарова предупредила, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется в оккупированном Крыму, будут санкции.
Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с оккупантами,
– заверила она.
Чиновник также пояснила, что Украине пришлось ограничить воздушное сообщение с Беларусью из соображений безопасности. Мол, это решение не является политическим.
Лукашенко говорил с Путиным о рейсах в оккупированный Крым / Фото Getty Images
"Действия белорусских властей являются непредсказуемыми. Мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси", – отметила Джапарова.
Авиационная изоляция Беларуси: что стоит знать
- 23 мая в Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair. На его борту находились активист Роман Протасевич с девушкой – россиянкой Софией Сапегой.
- У Лукашенко заявила, что якобы получили сообщение о заминировании. Однако, взрывчатки в самолете так и не нашли. Зато Протасевича и Сапегу задержали.
- Мир осудил действия белорусских властей, которые фактически похитили активиста из самолета. Ряд стран прекратил авиасообщение с Беларусью.
- Прямое авиасообщение с государством-соседкой прекратила и Украина. Премьер-министр Шмыгаль пояснил, что это решение обеспечит безопасность полетов и пассажиров.
Арест имущества и счетов Шария
Источник: фейсбук Юрия Бутусова
Имущество и банковские счета пророссийского блогера Анатолия Шария оказались под арестом. Такое решение 2 июня принял Печерский суд Киева.
Эту информацию обнародовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, суд разрешил временный доступ к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada.
Бутусов пояснил, что арест наложили на объекты, которые одиозный блогер приобрел "на российские деньги". Об этом рассказали источники издания "Цензор.НЕТ", главным редактором которого он является.
Еще в феврале Шарию объявили о подозрении / Инфографика 24 канала
О финансировании от России
Ранее Бутусов привел доказательства прямого финансирования Шария Россией. В 2019 и 2020 годах на его счет в банке Raiffeisen Bank RF в Москве перевели 670 тысяч евро.
Для этого сделали всего лишь 2 перевода, оба поступили от граждан России. По словам журналиста, именно с этого счета Шарий оплачивает покупки недвижимости в Испании.
Решение суда по "Приватбанку"
Источник: НБУ
Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу о национализации "Приватбанка" в 2016 году. Соответствующий иск подавал бывший акционер банка Александр Дубилет.
Он хотел, чтобы суд признал договор о купле – продаже банка незаконным. Кроме "Привата", иск касался Минфина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Однако, согласно решению суда, все произошло законно. Служители Фемиды закрыли производство, воспользовавшись положениями "антиколомойского закона".
Что известно о национализации "Приватбанка"
- В декабре 2016 года государство осуществило докапитализацию "Привата" на 155 миллиардов гривен. По состоянию на 2021 год на него приходится 20% украинского банковского рынка.
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в перспективе "Приват" могут приватизировать. Однако, сейчас рассматривают варианты возможного разделения учреждения.
- Ведь, как пояснил чиновник, возможные судебные иски со стороны бывших владельцев не дают возможности найти серьезного институционального инвестора.
Поиски Алексея Черткова
Источник: 24 канал
Утром 1 июня в Одесской области исчез Алексей Чертков – начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы. Он вышел из своего дома, однако не явился на работу.
В Одесской области пропал без вести Алексей Чертков / Коллаж 24 канала
Связи с мужчиной нет до сих пор, по состоянию на вечер 2 июня поисковая операция продолжается. К ней привлечена, в частности, и военная контрразведка СБУ.
В ведомстве пояснили 24 каналу, что именно этот департамент занимается вопросами, которые связаны с военными. Там призвали не строить конспирологические версии.
Мол, о вероятном похищении Черткова спецслужбами других государств пока не говорится. В то же время, официальных версий исчезновения начальника штаба морской охраны пока нет.
Что известно о Черткове
- Чертков женат, имеет дочь и сына. За 2020 год на должности начальника штаба морской охраны ГПСУ он заработал 299 тысяч гривен.
- В своей декларации чиновник указал, что имеет служебную квартиру в Одессе. Другая квартира в городе принадлежит его жене Екатерине.
Милованов в Укроборонпроме
Источник: Укроборонпром
Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, в который вошел 22 мая. За его назначение проголосовали единогласно.
К теме Успешный экономист, президент КШЭ и вовсе "не дебил": биография Тимофея Милованова
Заметим, что в заседании, которое прошло 2 июня, приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.
Кто, кроме Милованова, входит в наблюдательный совет:
- первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко;
- бывший директор Агентства исследовательских проектов по обороне Энтони Дж. Тетер;
- промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.
Самое важное про Милованова
Ему 46 лет, он является почетным президентом Киевской школы экономики. Кроме этого – соучредитель аналитической платформы VoxUkraine.
Ранее был заместителем председателя Совета НБУ. Работал в должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука.
Решение Рады и Кабмина
Источник: 24 канал
2 июня украинские нардепы и чиновники приняли ряд важных решений. Они касаются различных сфер, в частности – выплат компенсаций и пенсий.
Что приняли депутаты
- Депутаты поддержали повышение прожиточного минимума более чем вдвое. Он не должен быть меньше 40% от средней зарплаты в 2021 году с увеличением до 50% в 2031 году.
- Кроме этого, в Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Соответствующий законопроект поддержали 337 народных избранников.
- В первом чтении Рада приняла и законопроект, который устанавливает четкие критерии к отбору учебников. Речь идет об учебной литературе для школ, гимназий и лицеев.
Решение Кабмина
- Правительство внесло изменения в государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, которые реализуются через сеть АЗС.
- Также, Кабмин установил методические рекомендации по доступности ЦНАПов. Расстояние до них должно составлять до 14 километров.
- Чиновники также отменили свое же постановление об обязательном переводе выплаты пенсии и социальной помощи на карточки.
- Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто. Для этого нужна справка о постановке на соответствующий учет.