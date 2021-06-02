Главные новости 2 июня: Украина пригрозила Лукашенко, решение по "Привату"

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по национализации "Приватбанка". Украина отреагировала на заявление Лукашенко об авиарейсах в оккупированный Крым. Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома. Продолжаются поиски пропавшего начальника штаба морской охраны Алексея Черткова. Такими были главные новости 2 июня.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

​Обратите внимание Очередное заседание СНБО пройдет 4 июня: что будут рассматривать

Украина пригрозила Лукашенко санкциями

Источник: "Укринформ"

Накануне белорусский диктатор Лукашенко заявил о подготовке авиарейса из Минска в оккупированный Крым. На это уже отреагировали в украинском МИДе.

Лукашенко посетовал, что Украина закрыла небо для белорусов. Мол, это побудило его обсудить с Путиным открытие авиарейсов на полуостров.

Первый заместитель главы ведомства Эмине Джапарова предупредила, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется в оккупированном Крыму, будут санкции.

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с оккупантами,

– заверила она.

Чиновник также пояснила, что Украине пришлось ограничить воздушное сообщение с Беларусью из соображений безопасности. Мол, это решение не является политическим.



Лукашенко говорил с Путиным о рейсах в оккупированный Крым / Фото Getty Images

"Действия белорусских властей являются непредсказуемыми. Мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси", – отметила Джапарова.

Авиационная изоляция Беларуси: что стоит знать

23 мая в Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair. На его борту находились активист Роман Протасевич с девушкой – россиянкой Софией Сапегой.

У Лукашенко заявила, что якобы получили сообщение о заминировании. Однако, взрывчатки в самолете так и не нашли. Зато Протасевича и Сапегу задержали.

Мир осудил действия белорусских властей, которые фактически похитили активиста из самолета. Ряд стран прекратил авиасообщение с Беларусью.

Прямое авиасообщение с государством-соседкой прекратила и Украина. Премьер-министр Шмыгаль пояснил, что это решение обеспечит безопасность полетов и пассажиров.

Арест имущества и счетов Шария

Источник: фейсбук Юрия Бутусова

Имущество и банковские счета пророссийского блогера Анатолия Шария оказались под арестом. Такое решение 2 июня принял Печерский суд Киева.

Оно касается виллы и жилья в испанском городе Таррагона, счетов в российском Raiffeisen Bank, испанском Caixabank и люксембургском East-West United Bank S.A.

Эту информацию обнародовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, суд разрешил временный доступ к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну в Hsbc Bank Canada.

Бутусов пояснил, что арест наложили на объекты, которые одиозный блогер приобрел "на российские деньги". Об этом рассказали источники издания "Цензор.НЕТ", главным редактором которого он является.



Еще в феврале Шарию объявили о подозрении / Инфографика 24 канала

О финансировании от России

Ранее Бутусов привел доказательства прямого финансирования Шария Россией. В 2019 и 2020 годах на его счет в банке Raiffeisen Bank RF в Москве перевели 670 тысяч евро.

Для этого сделали всего лишь 2 перевода, оба поступили от граждан России. По словам журналиста, именно с этого счета Шарий оплачивает покупки недвижимости в Испании.

Решение суда по "Приватбанку"

Источник: НБУ

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу о национализации "Приватбанка" в 2016 году. Соответствующий иск подавал бывший акционер банка Александр Дубилет.

Сейчас Дубилет живет в Израиле . В Украине ему и еще 2 экс-чиновникам "Привата" сообщили о подозрении из-за растраты чужого имущества.

Он хотел, чтобы суд признал договор о купле – продаже банка незаконным. Кроме "Привата", иск касался Минфина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Однако, согласно решению суда, все произошло законно. Служители Фемиды закрыли производство, воспользовавшись положениями "антиколомойского закона".

Что известно о национализации "Приватбанка"

В декабре 2016 года государство осуществило докапитализацию "Привата" на 155 миллиардов гривен. По состоянию на 2021 год на него приходится 20% украинского банковского рынка.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в перспективе "Приват" могут приватизировать. Однако, сейчас рассматривают варианты возможного разделения учреждения.

Ведь, как пояснил чиновник, возможные судебные иски со стороны бывших владельцев не дают возможности найти серьезного институционального инвестора.

Поиски Алексея Черткова

Источник: 24 канал

Утром 1 июня в Одесской области исчез Алексей Чертков – начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы. Он вышел из своего дома, однако не явился на работу.



В Одесской области пропал без вести Алексей Чертков / Коллаж 24 канала

Связи с мужчиной нет до сих пор, по состоянию на вечер 2 июня поисковая операция продолжается. К ней привлечена, в частности, и военная контрразведка СБУ.

В ведомстве пояснили 24 каналу, что именно этот департамент занимается вопросами, которые связаны с военными. Там призвали не строить конспирологические версии.

Мол, о вероятном похищении Черткова спецслужбами других государств пока не говорится. В то же время, официальных версий исчезновения начальника штаба морской охраны пока нет.

Что известно о Черткове

Чертков женат, имеет дочь и сына. За 2020 год на должности начальника штаба морской охраны ГПСУ он заработал 299 тысяч гривен.

В своей декларации чиновник указал, что имеет служебную квартиру в Одессе. Другая квартира в городе принадлежит его жене Екатерине.

Милованов в Укроборонпроме

Если вам известна информация о местонахождении офицера, просим позвонить на 102 или по телефонам 0679765934, а также 0675181647.

Источник: Укроборонпром

Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, в который вошел 22 мая. За его назначение проголосовали единогласно.

К теме Успешный экономист, президент КШЭ и вовсе "не дебил": биография Тимофея Милованова

Заметим, что в заседании, которое прошло 2 июня, приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.

Кто, кроме Милованова, входит в наблюдательный совет:

первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко;

бывший директор Агентства исследовательских проектов по обороне Энтони Дж. Тетер;

промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Самое важное про Милованова

Среди полномочий Наблюдательного совета Укроборонпрома – утверждение стратегии развития и направлений деятельности; контроль за выполнением задач в сфере ОПК, защита интересов государства.

Ему 46 лет, он является почетным президентом Киевской школы экономики. Кроме этого – соучредитель аналитической платформы VoxUkraine.

Ранее был заместителем председателя Совета НБУ. Работал в должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука.

Решение Рады и Кабмина

Источник: 24 канал

2 июня украинские нардепы и чиновники приняли ряд важных решений. Они касаются различных сфер, в частности – выплат компенсаций и пенсий.

Что приняли депутаты

Депутаты поддержали повышение прожиточного минимума более чем вдвое. Он не должен быть меньше 40% от средней зарплаты в 2021 году с увеличением до 50% в 2031 году.

Кроме этого, в Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Соответствующий законопроект поддержали 337 народных избранников.

В первом чтении Рада приняла и законопроект, который устанавливает четкие критерии к отбору учебников. Речь идет об учебной литературе для школ, гимназий и лицеев.

Решение Кабмина