Христиане восточного обряда отмечают Пасху. Прошло 7 лет от трагических событий в Одессе, когда погибли 48 человек. Володимир та Олена Зеленские поехали на отдых в Прикарпатье. Такими были главные новости 2 мая.

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Пасха в Украине

Источник: 24 канал

Христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников – Воскресение Господне. В этом году оно выпало на 2 мая и уже второй раз подряд прошло в условиях пандемии.

Тем временем Полиция усилила контроль на дорогах и в зонах отдыха на Пасху

Хотя украинцы и празднуют Пасху в условиях карантина, дополнительных ограничений на эту дату не вводили. В каждой области они зависели от цвета зоны, в которой она оказалась, а от идеи общего локдауна отказались еще за месяц до праздника.

В то же время власти неоднократно просили соблюдать эпидемические нормы. МОЗ призвали использовать маски, а в храмах не целовать крестов и икон. Там предложили, чтобы участие в богослужениях принимал один человек из семьи.

Какие правила и рекомендации давали относительно празднования Пасхи / инфографика 24 канала

По общим данным – в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 743 тысяч граждан. Это на 250 тысяч меньше, чем ожидалось заранее.

Ночные и утренние богослужения, как сообщили в полиции, в Украине прошли спокойно.

Посмотрите Как украинские военные в ООС праздновали Пасху: фото

Нарушение карантина в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре на пасхальной литургии яблоку негде было упасть. В храме собралось настолько много людей, что соблюдать социальную дистанцию было трудно. К тому же, большинство верующих были без масок.



Пасхальная литургия в Лавре в Киеве / Фото Big Kyiv



Люди без масок на службе в Киево-Печерской лавре / Фото Big Kyiv

И все же подавляющее большинство граждан в Украине, как рассказывают в полиции, соблюдало карантинные ограничения.

В полицию поступило 35 сообщений о нарушениях:

в Киевской области – 7, из них 6 – в Киеве,

по 4 – в Винницкой и Харьковской,

по 3 – в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской,

2 – в Ровенской, по 1 – в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

Прошло 7 лет с момента трагических событий в Одессе

Источник: 24 канал

На седьмую годовщину со дня трагических событий в Одессе активисты устроили памятный марш. На событие пришли представители десятков организаций. В частности, Veterans Hub Odesa, "Информационное сопротивление – Юг", "Национальное сопротивление", партия "Национальный корпус" и др. Участники Марша прошли по центральным улицам Одессы по маршруту от Соборной площади до парка Шевченко.

Одесситы несли цветы и к импровизированному мемориалу погибшим украинским активистам Андрею Бирюкову и Игорю Иванову. Люди почтили память патриотов, погибших 2 мая 2014 года, минутой молчания.



Мемориал погибших активистов / Фото "Думская"

В целом в мероприятиях приняли участие около 3 тысяч человек. Памятные мероприятия в Одессе 2 мая состоялись спокойно, как сообщил заместитель Авакова Сергей Яровой.

Однако на памятных мероприятиях состоялся один инцидент – человек в состоянии алкогольного опьянения принес к месту трагических событий запрещенную символику.

После мероприятий Куликово поле временно закрыли на санобработку и ограничили доступ к площади.

Трагические события 2 мая: главное

В этот день, 7 лет назад, в Одессе был запланирован футбольный матч между "Черноморцем" и "Металлистом". Перед ним состоялся фанатский марш, в котором приняли участие проукраинские активисты.

На эту ходу и напали активисты Антимайдана и начали обстреливать активистов из пистолетов.

Первыми жертвами трагедии стали десятник "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков.

В результате нападения в центре Одессы погибли 6 проукраинских активистов.

Впоследствии схватки перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана.

В результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек.

Расследование "дела 2 мая" продолжается до сих пор.

Зеленский поехал на Прикарпатье

Источник: Verkhovyna.life

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 1 мая посетили горный городок Верховину, что в Ивано-Франковской области. Местные СМИ пишут, что на Ивано-Франковщине не ожидали визита Зеленского. Еще бы, Зеленский поехали в горы не с официальным визитом, а просто на отдых. Впрочем, без утечки информации в сети об их поездке не обошлось: они не отказывали местным в фото и видео.



Зеленский в Верховине / Фото verkhovyna.life

Зеленские посетили музей "Гуцульской магии", побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал Сергей Параджанов. После экскурсии владелец музея подарил Зеленскому гуцульский символ – музыкальный инструмент трембиту.



Зеленский в кафе без маски / Фото verkhovyna.life

Неизвестно, сколько времени Зеленские пробудут на Прикарпатье, однако 3 мая президент должен ехать с рабочим визитом в Польшу.

Обратите внимание! Накануне Пасхи Зеленский высказывал опасения относительно новой вспышки COVID-19 после праздничных выходных. В своем поздравлении он призвал придерживаться карантина и оставаться, по возможности, дома.

Священник с ведром и без святой воды

Источник: 24 канал

Курьезный пасхальный случай произошел на Харьковщине. В селах Шийковка и Изюмское священник кропил корзины прихожанам простой водой из обычного ведра.

Верующие ждали священника на 6:00, впрочем, как пишут в соцсетях, он не отвечал на звонки и приехал святить корзины 08:30. Но несмотря на такое опоздание, служитель приехал абсолютно не подготовленным: он не взял ни освященную воду, ни свечи, ни ладан. Поэтому, чтобы не срывать праздники, решил просто покропить корзины прихожанам из обычного ведра. Но досталось не только корзинам: священник просто облил людей наполненным ведром воды.

Люди, конечно, удивились таким действиям священника, звучали и возмущения, однако в целом его похвалили за изобретательность и "стиль работы".