Главные новости 22 июля: потоп и смерчи на Юге и Востоке, жалоба России на Украину в ЕСПЧ
Источник:24 канал
На официальном сайте Олимпиады Крым отделен границей от Украины: реакция МИД. Непогода накрыла Восток и Юг Украины: погибли люди. Россия впервые в истории пожаловалась в ЕСПЧ на Украину. В Киеве мужчину не взяли на работу, потому что он украиноязычный. 9 лет назад Украина потеряла гениального артиста и деятеля культуры– Богдана Ступку. Такими были главные новости Украины и мира за 22 июля.
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 22 июля:
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На официальном сайте Олимпиады Крым отделен границей от Украины: реакция МИД
Источник: Сайт Олимпийских игр
На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио неправильно изобразили границы Украины. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указана граница – Крым отделен границей от Украины.
Скриншот официального сайта Олимпиады
В МИД Украины уже выясняют ситуацию
В комментарии 24 каналу пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал, что им известно о ситуации. Сейчас в ведомстве разбираются.
МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации, – заявил Николенко.
Также в министерстве заверили, что сейчас это единственная информация по инциденту.
Непогода накрыла Восток и Юг Украины: погибли люди
Источник: 24 канал
Непогода больше всего бушевала на Востоке и на юге страны. Ливень, ураган и подтопление начались еще 21 июля и продолжились ночью на 22 июля.
В Одессе за несколько часов выпала месячная норма осадков. Там утром 22 июля "плавали" авто, залило водой подъезды, отключили электричество и даже отменили авиарейсы.
Затопленные офисы, разбитые авто, залитые водой улицы: смотрите подборку видео
Потоки воды в Одессе после сокрушительного наводнения: смотрите нарезку видео
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Непогода на востоке унесла жизни 2 человек
Источник: ГСЧС
Спасатели рассказали, что непогода на Востоке наделала много бед. 22 июля обнародовали неутешительные итоги прошедших суток:
- повредила 100 кровель и повалила 90 деревьев;
- в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области на 2-х человек упали деревья и они погибли. Кроме того, 7 человек увезли в больницы с травмами;
- в Краматорском районе Донецкой области повредило 77 кровель;
- в городе Сватово Луганской области – 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы. В Троицком ветер разрушил крышу школы;
- в Одессе сильный дождь подтопил 38 частных жилых домов и приусадебных участков.
Также сильный дождь пронесся в Мариуполе, а рядом с курортной Кирилловкой дважды за день пронеслись смерчи.
Смерч в курортной Кирилловке: смотрите видео
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Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина
Источник: Интерфакс
Россия впервые в истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другую страну. Стороной обвинения в якобы нарушении прав человека стала Украина.
В своих претензиях к Украине Россия выложила прослойку событий, произошедших за последние 7 лет. Все они написаны в форме традиционной российской пропаганды.
Претензии сформулированы так:
- власти Украины ответственна "за гибель мирного населения... на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой АТО";
- "подавление свободы слова и преследование инакомыслящих из-за запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и других государств), политиков и рядовых граждан";
- "дискриминация русскоязычного населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы";
- "лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти";
- "ответственность за катастрофу малазийского Boeing MH17 на Донбассе лежит на Украине. Страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство".
Им выгодна истерия, – у Зеленского отреагировали на жалобу Кремля против Украины
Источник: 24 канал
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Кремль обратился в ЕСПЧ уже после того, как на конституционном уровне обеспечил себе возможность не выполнять его решений.
В частности Михаил Подоляк отметил, что:
- "ЕСПЧ для самой России в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском – все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма – вот он";
- юридических перспектив и практического смысла у этой жалобы нет. Мол, такой шаг необходим Кремлю для продвижения пропаганды. Ведь во всех российских СМИ теперь беспрестанно будет звучать перечень представленных в суд "обвинений" и "доказательств";
- в этом случае России будет выгодна любая истерия. Если решение ЕСПЧ будет отрицательным, не в пользу Кремля, там начнут другую пропагандистскую кампанию. Уже для того, чтобы дискредитировать это учреждение.
- Украина – и это ключевое – точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций;
- Россия как государство-оккупант контролирует захваченные территории. Именно она полностью отвечает за все, что там происходит: от нарушения прав человека и до грабежа экономического потенциала.
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В Киеве мужчину не взяли на работу, потому что он украиноязычный
Источник: телеграм-канал STERNENKO
Компания Light Consulting отказалась брать на работу мужчину, который в повседневной жизни общается на украинском языке.
Владислав Коваль заинтересовался вакансией менеджера по туризму в этой компании и обратился по объявлению с одного из сайтов в интернете:
- Первый разговор с HR-кой мужчина не записывал. Впоследствии он позвонил второй раз, чтобы уточнить детали – речь идет об общении внутри компании или с клиентами.
- Трубку подняла женщина, которую зовут Мария Московская, по крайней мере так она подписана в LinkedIn. Она ответила, что компания – русскоязычная.
- Коваль ответил, что русским языком владеет, и после 2014 года не слишком хочет на нем общаться. Впрочем, может это делать, если клиенты – из других стран.
- Далее мужчина поинтересовался, сказанное Московской является ее личным мнением, или это все же позиция всей компании. Отвечать женщина отказалась.
Мужчина позже позвонил в компанию и пообщался с другой женщиной. Вероятно ее зовут Диана.
Коваль отметил, что столкнулся с нарушением закона и уже написал заявление к языковому обмудсмену. Однако повторил вопрос о том, можно ли высказывания HR-ки расценивать как позицию компании.
Вам говорили на собеседовании, что наша компания сотрудничает со странами СНГ и Европы. Поэтому главное требование к кандидату – знание русского или английского. Мы не смогли вас принять, поскольку вы не общаетесь на русском. Вот и все,
– прозвучало в ответ.
Коваль ответил, ведь выражал готовность перейти на русский, если на этом языке будут говорить клиенты компании. Он отметил, что имеет запись предыдущего разговора. Он также пояснил, что в повседневной жизни он украинец.
Я живу в Украине, хочу работать в Украине согласно украинским законам и говорить на государственном в повседневной жизни. Это не может стать основанием, чтобы отказать мне в работе,
– объяснил мужчина
Женщина сказала, что очень рада, что он знает законы Украины. Но, к сожалению, они оставляют за собой право отказать.
"Возможно, по другим критериям вы нам не подошли. Желаю вам успехов в поиске работы", – сказала собеседница и бросила трубку.Обратите внимание! В компании Columb Trade украиноязычной девушке также отказали в приеме на работу. Впоследствии HR-менеджера компании, которая заявляла претендентке на работу, что в компании общение на русском – это "корпоративная культура", уволили.
9 лет назад Украина потеряла гениального артиста и деятеля культуры – Богдана Ступку
Источник: 24 канал
9 лет назад Украина потеряла гениального артиста, выдающегося деятеля культуры – Богдана Ступку. Его называют человеком-эпохой. Коллеги Ступки рассказывали, что он называл себя "Актьор Актьорич" и любил, когда на съемочной площадке к нему обращались Бодя, Ступочка или Сильвестр Сталоновий. Также он терпеть не мог пафоса и официоза.
По его ролями можно изучать историю и познавать Украину. В этот день Кино 24 вспоминает наиболее известные роли легендарного украинского актера театра и кино:
- Орест Звонарь ("Белая птица с чёрной отметиной"). Дебют Богдана Ступки. В этой картине Ступка сыграл бойца УПА Ореста Звонаря. Фильм получил Золотую медаль на Московском международном кинофестивале и премию Серебряные сирены на кинофестивале в Сорренто.
- Богдан Хмельницкий ("Огнем и мечом"). В четырехсерийной военно-исторической картине польского режиссера Ежи Гофмана Ступка сыграл казацкого гетмана Богдана Хмельницкого, который борется с польским паном Чаплинским.
- Полковник Бойко ("Восток-запад"). Фильм французского режиссера Режиса Варнье изображает события конца 1940-х годов, когда на волне послевоенного патриотизма много русских эмигрантов репатриировались в СССР. Ступка сыграл полковника Бойко.
- Иван Мазепа ("Молитва о гетмане Мазепе"). В этом историческом фильме Юрия Ильенко Ступка сыграл главную роль. Лента изображает конфликт царя Петра I и украинского гетмана Ивана Мазепы.
- Отец Маши, извращенец ("Два в одном"). В фильме Киры Муратовой "Два в одном" сыграл старого извращенца и насильника, который издевается над собственной дочерью. Сам актер считал эту роль одной из самых удачных в его карьере.
- Константин ("Сердце на ладони"). В драме польского классика Кшиштофа Занусси сыграл успешного и развращенного бизнесмена Константина, который сталкивается с тяжелой болезнью сердца и, чтобы выжить, вынужден искать себе донора.
- Тарас Бульба ("Тарас Бульба"). В экранизации одноименной повести Николая Васильевича Гоголя Тарас Бульба Богдану Ступке досталась главная роль. Роль неумолимого казацкого полковника оказалась, наверное, одной из самых известных в карьере покойного актера.
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