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Интересно Украинцы должны жить дольше, – Зеленский представил программу "Здоровая Украина"

СНБО может усилить карантин

Источник: фейсбук Михаила Радуцкого

Министерство здравоохранения начинает борьбу с "индийским" штаммом коронавируса – "Дельта". Ведь есть риск, что этот самый опасный COVID-19 дойдет до Украины. Поэтому 23 июня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит новую угрозу. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, ведомство может усилить карантин.

Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая,

– отметил чиновник.

Как могут усилить карантин

Вернут обязательное ПЦР-тестирование на границе;

усилят контроль за соблюдением карантина;

максимально ускорят вакцинацию.

Отметим, сейчас вся Украина находится в зеленой зоне карантина. После возвращения из-за границы украинцы уже не должны сдавать тест на COVID-19 и проходить самоизоляцию.

Радуцкий также отметил, что следует продолжить интенсивную подготовку опорных больниц к четвертой волне пандемии.

Что известно о штамме "Дельта" ВОЗ заявила, что этот штамм заберет жизни наиболее уязвимых групп населения. Все потому, что он в 1,6 раза заразнее, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза увеличивает риск реанимации при инфицировании. В Украине пока нет возможности самостоятельно выявлять "Дельту".



Источник: ВОЗ заявила, что этот штамм заберет жизни наиболее уязвимых групп населения. Все потому, что он в 1,6 раза заразнее, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза увеличивает риск реанимации при инфицировании. В Украине пока нет возможности самостоятельно выявлять "Дельту".Источник: Офис Президента



Главное о карантине в Украине / Источник: Кабмин / Инфографика 24 канала

Зеленский по телефону поговорил с Меркель

Источник: Офис Президента

В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине президент Владимир Зеленский по телефону поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины, а также сохранения памяти о жертвах.

Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,

– подчеркнул президент Украины.

Канцлер пригласила Зеленского в Берлин

Меркель пригласила украинского коллегу в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений. Кроме того, говорится и о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Обратите внимание! Меркель позвонила также и президенту России Владимиру Путину. Она расспросила его о встрече с главой Белого дома Джо Байденом.

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Появились детали взрыва в Белогородке

Источник: 24 канал

Следователи выяснили, что взрыв и пожар в жилом доме в Белогородке Киевской области не случайная детонация боеприпасов. На самом деле все подстроил 43-летний моряк, чтобы скрыть убийство.

Убийца вырезал жертве сердце

На теле умершего, якобы в результате пожара, нашли следы насильственной смерти. По данным правоохранителей, убийца перерезал ножом мужчине горло и трижды ударил в грудь. Впоследствии он вырезал жертве сердце и часть легких.

Далее нападающий якобы облил труп неизвестным веществом, что и привело ко взрыву и пожару.

Подозреваемого задержали

К счастью, полицейские задержали подозреваемого в преступлении и поместили в СИЗО. Известно, что он жил в соседнем доме. Вероятный нападающий работает моряком, а его семья живет во временно оккупированном Крыму.

Правоохранители готовят мужчине подозрение по двум статьям:

умышленное убийство,

уничтожение имущества общеопасным способом.

Мотивы убийства пока неизвестны.

Главное о взрыве в Белогородке

Трагедия произошла 21 июня в 13:20 на 5-этаже. В доме вспыхнул взрыв, а после него – пожар. В результате пострадало 8 человек, среди них 13-летний ребенок.

Пожар ликвидировали 62 спасателя. Они вывели на свежий воздух 40 жителей дома.

Важно На следующие 3 дня: в Украине объявили пожарную опасность

Украину накрыла пылевая буря

Источник: BBC

Частью Украины 21 – 22 июня пронеслась пылевая буря. Опасное явление зафиксировали в 3 областях:

Киевской,

Черниговской,

Полтавской.

Смотрите видео пылевой бури над Лубнами:

Причины явления

Одной из версий является то, что пылевые бури возникли вследствие сильной жары. Однако специалисты больше склоняются к тому, что это явление "пришло" в Украину из Средней Азии. По словам украинского метеоролога Валерия Латуха, бурю принесло из Астраханских полупустынных степей.



По Украине пронеслась пылевая буря / Фото BBC

Из-за бури в части районов Киева была ухудшена видимость. Жители города жалуются на затрудненное дыхание.



Пылевая буря над Киевом / Фото 24 канала