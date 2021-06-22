Главные новости 22 июня: карантин могут усилить, Украину накрыла пылевая буря

В Украине могут усилить карантин из-за "индийского" COVID-19. Ангела Меркель пригласила Владимира Зеленского в Берлин. Взрыв в Белогородке на самом деле был не случайным. Часть Украины накрыла мощная пылевая буря. Такими были главные новости 22 июня.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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СНБО может усилить карантин
Источник: фейсбук Михаила Радуцкого
Министерство здравоохранения начинает борьбу с "индийским" штаммом коронавируса – "Дельта". Ведь есть риск, что этот самый опасный COVID-19 дойдет до Украины. Поэтому 23 июня Совет нацбезопасности и обороны рассмотрит новую угрозу. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, ведомство может усилить карантин.
Украинцы устали от карантинных ограничений, но ситуация действительно угрожающая,
– отметил чиновник.
Как могут усилить карантин
- Вернут обязательное ПЦР-тестирование на границе;
- усилят контроль за соблюдением карантина;
- максимально ускорят вакцинацию.
Отметим, сейчас вся Украина находится в зеленой зоне карантина. После возвращения из-за границы украинцы уже не должны сдавать тест на COVID-19 и проходить самоизоляцию.
Радуцкий также отметил, что следует продолжить интенсивную подготовку опорных больниц к четвертой волне пандемии.
Что известно о штамме "Дельта"ВОЗ заявила, что этот штамм заберет жизни наиболее уязвимых групп населения. Все потому, что он в 1,6 раза заразнее, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза увеличивает риск реанимации при инфицировании. В Украине пока нет возможности самостоятельно выявлять "Дельту".
Источник: Офис Президента
Главное о карантине в Украине / Источник: Кабмин / Инфографика 24 канала
Зеленский по телефону поговорил с Меркель
Источник: Офис Президента
В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине президент Владимир Зеленский по телефону поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории Украины, а также сохранения памяти о жертвах.
Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,
– подчеркнул президент Украины.
Канцлер пригласила Зеленского в Берлин
Меркель пригласила украинского коллегу в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений. Кроме того, говорится и о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.Обратите внимание! Меркель позвонила также и президенту России Владимиру Путину. Она расспросила его о встрече с главой Белого дома Джо Байденом.
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Появились детали взрыва в Белогородке
Источник: 24 канал
Следователи выяснили, что взрыв и пожар в жилом доме в Белогородке Киевской области не случайная детонация боеприпасов. На самом деле все подстроил 43-летний моряк, чтобы скрыть убийство.
Убийца вырезал жертве сердце
На теле умершего, якобы в результате пожара, нашли следы насильственной смерти. По данным правоохранителей, убийца перерезал ножом мужчине горло и трижды ударил в грудь. Впоследствии он вырезал жертве сердце и часть легких.
Далее нападающий якобы облил труп неизвестным веществом, что и привело ко взрыву и пожару.
Подозреваемого задержали
К счастью, полицейские задержали подозреваемого в преступлении и поместили в СИЗО. Известно, что он жил в соседнем доме. Вероятный нападающий работает моряком, а его семья живет во временно оккупированном Крыму.
Правоохранители готовят мужчине подозрение по двум статьям:
- умышленное убийство,
- уничтожение имущества общеопасным способом.
Мотивы убийства пока неизвестны.
Главное о взрыве в Белогородке
- Трагедия произошла 21 июня в 13:20 на 5-этаже. В доме вспыхнул взрыв, а после него – пожар. В результате пострадало 8 человек, среди них 13-летний ребенок.
- Пожар ликвидировали 62 спасателя. Они вывели на свежий воздух 40 жителей дома.
Важно На следующие 3 дня: в Украине объявили пожарную опасность
Украину накрыла пылевая буря
Источник: BBC
Частью Украины 21 – 22 июня пронеслась пылевая буря. Опасное явление зафиксировали в 3 областях:
- Киевской,
- Черниговской,
- Полтавской.
Смотрите видео пылевой бури над Лубнами:
Причины явления
Одной из версий является то, что пылевые бури возникли вследствие сильной жары. Однако специалисты больше склоняются к тому, что это явление "пришло" в Украину из Средней Азии. По словам украинского метеоролога Валерия Латуха, бурю принесло из Астраханских полупустынных степей.
По Украине пронеслась пылевая буря / Фото BBC
Из-за бури в части районов Киева была ухудшена видимость. Жители города жалуются на затрудненное дыхание.
Пылевая буря над Киевом / Фото 24 канала
Что делать при загрязненном воздухе / Инфографика 24 канала