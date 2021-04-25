В Украине праздновали Вербное воскресенье в условиях пандемии. Львовская область покидает красную зону. Динамо досрочно оформило чемпионство. США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Пожар в ковидной больнице в Багдаде унес десятки жизней. Такими были главные новости 25 апреля.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Вербное воскресенье во время пандемии

Источник: 24 канал

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В Украине 25 апреля отметили Вербное воскресенье: верующие шли на богослужение и освящали ивовые ветви. Если с ношением масок в большинстве городов было все в порядке, то вот соблюдать безопасную социальную дистанцию получалось далеко не у всех.

Киев

Как сообщило "Сегодня", внутрь Владимирского собора можно было зайти. Прихожане все были в масках, однако с соблюдением дистанции возникали нюансы. Значительно меньше людей в Киево-Печерской лавре.

Днепр

О ситуации в Днепре рассказал "Информатор". По данным СМИ, в Свято-Троицком соборе (УПЦ МП) на Троицкой площади служба проходила внутри церкви и большинство людей были без масок. Однако проводить съемку внутри храма журналистам запретили.

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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади богослужение также проходило внутри церкви. Священнослужители пытались следить за соблюдением карантинных ограничений. Однако на улице люди уже сняли маски.



На улице часть людей уже сняли маски / Фото "Информатор"

Львов

Во Львове верующие также нарушали карантин. В частности, возле Церкви святых Ольги и Елизаветы собралось очень много людей.

Харьков

По данным "Суспільного", на Харьковщине возле храмов и церквей дежурили 450 милиционеров. До 11:00 нарушений карантина полицейские не зафиксировали.

Однако во двор храма УПЦ МП на проспекте Александровском в Харькове пришли несколько сотен человек. Дистанции они ни придерживались, свободно проходя в помещение храма.

На территории Храма Преображения Господня верующие также находились без соблюдения дистанции.

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Львовская область выходит из красной зоны

Источник: телеграмм Олега Немчинова

Государственная комиссия приняла решение отменить на территории Львовской области ограничения красной карантинной зоны. Регион станет "желтым" с полуночи 26 апреля.

Обратите внимание! В красную зону Львовская область попала 25 марта.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине За сутки 24 апреля на Львовщине За сутки 24 апреля на Львовщине коронавирус подтвердили у 294 человек . Всего коронавирусом инфицировались 127 137 местных жителей. Выздоровели 95 682 человек, к сожалению, умерли – 3 158.

Реакция мэра Львова Андрея Садового

Источник: телеграм Андрея Садового

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что решение Государственной комиссии о переводе Львовщины в желтую зону карантина является неожиданным. Уже 26 апреля состоится собрание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мы много работаем для того, чтобы получать положительные эпидемиологические показатели, но это решение неожиданное для нас,

– написал мэр.

Отметим, что во Львове, согласно решению городских властей, локдаун должен продлиться до 4 мая.

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Динамо – чемпион

Источник: 24 канал

Киевское Динамо стало чемпионом Украины, выиграв Премьер-лигу (УПЛ) сезона-2020/2021. Это команда сделала впервые за последние 5 лет. В воскресенье, 25 апреля, Динамо разгромило Ингулец в 23 туре УПЛ со счетом 5:0. Как результат – досрочное оформление чемпионства.



Динамо стало чемпионом Украины / инфографика Спорт 24

Вывод войск из Афганистана

Источник: Khaama Press

США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Ранее сообщалось, что этот процесс должен стартовать только 1 мая и завершиться в сентябре. Об этом сообщил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

Мы уже начали осуществлять вывод из некоторых баз,

– заявил Миллер.

Обратите внимание! Базы, которые покинут военные США и НАТО не будут демонтировать, а вместо этого их передадут вооруженным силам Афганистана. Таким образом, афганцы получат 3 военные базы и 1 аэропорт.

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Сейчас официально в Афганистане находятся 2 500 американских военных.

Смертельный пожар в больнице в Багдаде

Источник: The New York Times

Ночью 25 апреля в ковидной больнице в Багдаде прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон. После этого в медучреждении вспыхнул пожар.

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Жертвами огня стали более 80 человек, еще более 200 пострадали. Два десятка погибших находились на искусственной вентиляции легких.

Важно! Власти страны назвали инцидент халатностью. Премьер-министр Мустафа аль-Кадхими уволил генерального директора Департамента здравоохранения Багдада в районе Аль-Русафа, где расположена больница. Он также уволил директора больницы ИБХ аль-Хатиб и директора по техническому обслуживанию.

Смотрите видео с места происшествия: