Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Гибель воина на Донбассе
Источник: 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского
Оккупанты на Донбассе регулярно продолжают нарушать режим тишины. В субботу, 26 июня, вблизи Песков боевики били из минометов крупного калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Украинский военный – старший солдат Андрей Гонар – получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
В 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского воин служил с июня 2019 года.
С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата. Военный служил в бригаде с июня 2019 года. 26 июня он отошел к войску Небесному и останется в нашей памяти навечно,
– сообщили в пресс-службе мотопехотной бригады.
У героя был последний день контракта
- Гонар погиб в последний день контракта. В то же время герой не собирался покидать своих собратьев. Он планировал продлить контракт и в дальнейшем защищать Украину от врагов.
- Собратья рассказывают, что Гонар был "золотым человеком". Он любил рыбалку, поэтому часто угощал товарищей жареной рыбой.
Что известно об Андрее Гонара
- Гонар – уроженец Кривого Рога.
- На Донбассе военный был с 2015 года.
- У героя осталось 3 детей.
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Американский эсминец в Черном море
Источник: U.S. Embassy Kyiv
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря. Там он присоединится к многонациональным учениям Sea Breeze-2021.
В Посольстве США в Украине отметили важность этого события для Украины.
Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США. Сейчас она необходима как никогда,
– говорится в сообщении.
Sea Breeze-2021: главное
- В этом году учения Sea Breeze-2021 продлятся с 28 июня по 10 июля.
- будут самыми масштабными за последние 20 лет.
- Во время обучения стороны отработают: наземные операции; противодействия подводным лодкам; противовоздушную оборону; методы обезвреживания боеприпасов.
- Участие в Sea Breeze-2021 примут около 30 государств.
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Мегамарш вышиванок в Одессе
Источник: "Думская"
Мегамарш вышиванок в Одессе собрал примерно 1000 человек. Мероприятие состоялось с соблюдением эпидемиологических норм. Гостям раздали одноразовые маски, а также снабдили антисептиками.
Участники Мегамарша прошли с улицы Дерибасовская до Одесского горсовета. В частности, их маршрут пролегал по улицам Ришельевская, Ланжероновская и Пушкинская.
Организатор Наталья Михайленко отметила, что событие вызвало интерес у молодежи.
Кроме того, для гостей подготовили приятный сюрприз – концерт. В частности, анонсировали выступления танцевального ансамбля "Сюита", а также – солиста группы "Мадам Тюссо" и солистки группы "Тоби".
Мегамарш вышиванок: смотрите видео
Мегамарш в Одессе / Фото "Общественное Одесса", Klymenko Time
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Сбой в работе "ПриватБанка"
Источник: фейсбук Олега Серга
Пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга сообщил о масштабном сбое в работе системы. Это привело к тому, что у клиентов повторно списали деньги с карт по сделкам 23 – 24 июня.
Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток,
– пообещал Серга.
Чиновник отметил, что списались преимущественно небольшие суммы. В целом клиенты жалуются, что у них списали довольно разные суммы. В частности, от 110 до 1000 гривен.
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Град на Киевщине
Источник: 24 канал
Еще 25 июня Киевщина страдала от аномальной жары, а уже сегодня область накрыла непогода. В частности, выпал град размером с куриное яйцо.
В эпицентре непогоды оказались села Белогородка, Фастов, Боярка, Бородянка.
Местные жители делятся фотографиями непогоды в сети. Татьяна Каменская отметила, что на протяжении своей жизни еще не видела такой непогоды.
Сначала с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Словно заморожена в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!
– заметила женщина.
Между тем синоптики сообщили, что уже 27 июня вся Украина окажется в зоне желтого уровня опасности. Грозы прогнозируют во всех областях.