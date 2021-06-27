Главные новости 27 июня: Киркоров больше не "угроза", смерть на марафоне во Львове

Филиппа Киркорова исключили из списка людей, которые угрожают нацбезопасности Украины. Во время марафона во Львове умер молодой бегун. В турецком Мармарисе вспыхнул масштабный пожар. Сильный ливень затопил Одессу. Такими были главные новости 27 июня.

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Киркоров исчез из "черного списка" Минкульта

Источник: Минкульт

Российского певца Филиппа Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали по просьбе Службы безопасности.

В министерстве подчеркнули, что СБУ не называла ни причины включения, ни исключения Киркорова в этот перечень. В службе объяснили журналистам 24 канала, почему певец перестал быть "угрозой".

Объяснение СБУ

Артиста исключили из списка из-за судебных прецедентов, о которых сообщили в Министерстве культуры и информационной политики. Сейчас вопрос дополнительно будут изучать.

Киркоров – угроза: что известно

Певец регулярно дает концерты во временно оккупированном Крыму. Он открыто поддерживает оккупацию полуострова и даже говорит, что Крым – его "любимое место в России".

18 марта 2021 года Киркоров выступил на Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения "России с Крымом" перед президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

22 июня 2021 года певца добавили в список лиц, представляющих опасность. Сам Киркоров отреагировал на это возмутительным видео. В нем артист заявил, что ему жаль государство, для которого он представляет опасность.

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Во Львове во время марафона умер бегун

Источник: Zaxid.net

Во время марафона во Львове 23-летнему участнику стало плохо за 200 метров до финиша. Парень умер. Организаторы мероприятия сначала прекратили соревнования, а затем продолжили по измененному маршруту.

Что известно об умершем

Парень не был любителем, ранее он неоднократно участвовал в марафонах в других городах Украины. Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Чернижский рассказал, что участник очень быстро бежал. Он преодолел 15 километров всего за 1 час и 15 минут.

Добегая, парень потерял сознание. Медики проводили реанимацию почти час,

– рассказал Чернижский.

По словам очевидцев, бегун внезапно упал. Он тяжело дышал, а пульс был очень слабым. Через некоторое время дыхание стало останавливаться.

Сейчас причина смерти неизвестна. Местные СМИ пишут, что у бегуна были хронические заболевания, но проблем с сердцем у него не было.

Чернижский подчеркнул, что ответственность за состояние здоровья лежит на участниках марафона. Однако родным умершего окажут финансовую помощь.

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Пожар на курорте в Турции

Источник: Anadolu Agency

Недалеко от курортного города Мармарис в Турции вспыхнул лесной пожар. Огонь возник на склонах холмов и быстро распространялся. Власти были вынуждены эвакуировать часть туристов.

К тушению пожара привлекли 10 вертолетов. На видео из социальных сетей видно густое облако дыма, которое накрыло часть пляжей.

Что известно о пострадавших

СМИ сообщили об одном погибшем местном жителе, однако официальной информации о жертвах или пострадавших пока нет. Лишь известно, что пожар повредил 2 виллы.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заверил, что среди украинцев пострадавших нет. Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле.

Одесса "поплыла"

Источник: 24 канал

Еще вечером 26 июня в Одессе начался сильный ливень. Он сопровождался градом и молниями. В результате непогоды улицы прибрежного района Аркадия превратились в реки.

Свет исчез на всем побережье. В новостройке "27 жемчужина" бассейн образовался посреди подъезда. Журналисты говорят, все потому, что коммунальщики не чистят дождевую канализацию.

Кстати, из-за непогоды общественный транспорт перестал курсировать, а цены на такси моментально выросли.

Кроме того, от непогоды пострадал город Килия Одесской области. Местные жители остались без света и воды.

Смотрите видео с кадрами затопленной Аркадии:

Сильный дождь затопил подъезд: видео

Одессу накрыла непогода:​

Самолеты не могли приземлиться

Сразу 4 рейса не смогли приземлиться в аэропорту Одессы. Из-за этого самолеты с Крита, Бельгии и Турции полетели в Молдову, а рейс из Польши – в Румынию.



Самолеты кружили над Одессой / Скриншот "Думская"