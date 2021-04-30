Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. В СМИ появилась информация, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности. Российские пранкеры разыграли "слуг народа". Все больше областей Украины ослабляют карантинные ограничения. Такими были главные новости Украины и мира 30 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Суд изменил меру пресечения Антоненко

Источник: телеграм Сергея Стерненко

Важно Это маленькая победа, – Андрей Антоненко о долгожданном выходе из СИЗО

После более года пребывания в СИЗО Андрею Антоненко наконец изменили меру пресечения. Соответствующее решение принял Шевченковский суд Киева. Отныне музыкант будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как прошло заседание суда

Во время судебного заседания 30 апреля защита Антоненко просила изменить музыканту меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Прокурор впервые не возражал и сообщил, что полагается на усмотрение суда. В то же время, по словам прокурора, риски сокрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела вроде бы остаются.

Сам Андрей Антоненко назвал долгожданный выход из СИЗО "маленькой победой". Сразу после оглашения приговора со слезами на глазах он обнялся со своей матерью и женой.

Антоненко поблагодарил всех, кто его поддерживал и отметил: за правду в Украине нужно биться, бороться и даже умирать, как и за саму Украину.

Обратите внимание! Андрея Антоненко или Riffmaster подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он погиб в июле 2016 года из-за взрыва автомобиля. Более года Антоненко держали в следственном изоляторе, даже несмотря на то, что у него были значительные проблемы со здоровьем.

Андрея Антоненко отпустили под домашний арест / Фото Watchers.Media

Вероятная отставка Юлии Мендель

Источник: "Бабель"

По информации СМИ, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель может уйти с должности. Как отметили источники в Офисе Президента, Мендель сама написала заявление на увольнение.

​Актуально Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, – СМИ

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец тоже написал, что Мендель больше не будет спикером президента, поэтому ей ищут замену. Однако Кравец предположил, что она все-таки останется в пресс-службе, но на другой должности.

Что об этом говорят в ОП

У Зеленского отметили, что сейчас Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента. В то же время это – временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы в ОП.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что у Зеленского решили усилить конкретные коммуникационные направления. Следовательно, Мендель будет эффективной, как советник по международным коммуникациям.

К теме! Юлия Мендель действительно имеет значительный опыт в журналистике. Она ранее работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

Розыгрыш российских пранкеров

Источник: 24 канал

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус, разыграли группу украинских политиков. Они выдали себя за коллег Алексея Навального и пообщались с народными депутатами от "Слуги Народа".

Они устроили видеоконференцию с украинскими политиками. Во время нее пранкеры заявили, что якобы команда Навального планирует прекратить оккупацию Крыма после прихода к власти, однако хотят обсудить этот процесс с украинскими коллегами.

Кто был на видеоконференции с пранкерами Вованом и Лексусом:

депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш;

председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

депутат от "Слуги народа" Вадим Галайчук;

депутат от "Слуги народа" Александр Мережко;

глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева;

лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев;

политический советник Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

Сначала Джемилев, Корниенко и Мезенцева активно вели дискуссию с русскими, однако впоследствии один из пранкеров начал нецензурно выражаться и оскорблять украинскую сторону. Тогда украинцы и поняли, что что-то не так. До конца разговора участие в конференции принимал только Юраш.

Пранк от Вована и Лексуса: смотрите видео

Как пранкеры вышли на украинских депутатов

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что российские пранкеры вышли на депутатов через международных представителей. Такой розыгрыш, по словам Корниенко, свидетельствует о глубоком погружении ФСБ в европейскую коммуникацию.

Он (Святослав Юраш – 24 канал), я так понял, контактировал с ними через каких-то коллег из Латвии или из Литвы. То есть это какая-то была международная история,

– рассказал Александр Корниенко.

Что известно об этих пранкерах? Они уже не впервые устраивают громкие розыгрыши политиков. Так, в июле 2020 года они выдали себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутереша и Они уже не впервые устраивают громкие розыгрыши политиков. Так, в июле 2020 года они выдали себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутереша и поговорили по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой про Зеленского, Россию и коронавирус. В 2018 году они звонили министру обороны от имени Порошенко и требовали его отставки. В том же году они звонили главе МИД Британии , притворяясь премьером Армении.

Стрельба в Харькове

Джерело: Нацполиция

В Харькове на проспекте Архитектора Алешина 34-летний мужчина устроил стрельбу. Он стрелял из спецсредства для отстрела резиновых пуль. В результате инцидента пострадали 2 человека – 30-летнего и 39-летнего мужчин – госпитализировали.

Больше об этом Поссорились в очереди: в Харькове мужчина устроил стрельбу, есть раненые

Инцидент произошел вблизи местного заведения общественного питания, которое сейчас готовит еду с собой. В очереди за заказом между мужчинами возник конфликт.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. В Единый реестр досудебных расследований событие могут внести по статье о хулиганстве.

Отдельные области Украины выходят из красной зоны

Источник: брифинг Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. И теперь, с 1 мая Киевская и Николаевская области перейдут из красной в желтую зону карантина. Так, по его словам, с 1 мая в Украине будет 7 "красных" областей.

Где сейчас действует красная зона

Киев,

Киевская область,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Запорожская,

Черниговская,

Хмельницкая,

Харьковская,

Полтавская.

К теме В Украине более 10 тысяч инфицированных: статистика COVID-19

В то же время, ситуация с заболеваемостью остается очень напряженной. За минувшие сутки заболели коронавирусом 10 072 человека. От осложнений болезни умерли 307 пациентов.



Главное о карантине в Украине / Источник: МОЗ / Инфографика 24 канала