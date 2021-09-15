Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Теракт в Днепре

Источник: полиция Днепра

Утром 15 сентября в одном из жилых районов Днепра на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. От ударной волны в соседнем доме выбило окна. Правоохранители установили, что взрыв произошел или в авто, или возле него. Два человека, которые находились в авто, погибли на месте взрыва.

На месте происшествия работало руководство правоохранительных органов, а также криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали спасатели.

Пожар после взрыва авто в Днепре: видео ГСЧС, телеграмм "ХД"

Что известно о погибших

В салоне авто находились ветеран АТО Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева. Алексей работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Сам Кавлак проводил соответствующие тренинги.

Дарья работала спикером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. В ГСЧС женщину характеризуют как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, был "одним из самых передовых, самых профессиональных, самых мощных среди всех региональных прес-служб".

Больше об этом Была одной из лучших: что известно о погибшей работнице ГСЧС Дарье Гречищевой

Погибшие были хорошими знакомыми и вместе реализовали несколько учебно-волонтерских проектов. Между тем СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.

Гречіщева і Кавлак
Погибшие Гречищева и Кавлак / Коллаж 24 канала

Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,
– говорится в сообщении.

Сведения внесли в ЕРДР по статье 258 о террористическом акте. СБУ проводит соответствующие следственные действия и устанавливает все обстоятельства взрыва.

Утвердили бюджет-2022

Источник: 24 канал

Кабинет министров направил в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год. Правительство сделало это 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день. В дальнейшем дело за Верховной Радой – нардепы должны внести свои правки и дважды проголосовать за окончательную редакцию. По предварительной информации, произойдет это не раньше 20 октября.

Сейчас премьер Денис Шмыгаль обнародовал главные цифры с первого проекта. Он сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Главные показатели Госбюджета-2022

  • Медицина – 197,2 миллиардов гривен;
  • Образование – 185,6 миллиардов гривен;
  • Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;
  • Социальная защита – 320 миллиардов гривен;
  • Оборона – 319,4 миллиардов гривен;
  • Культура – 13,5 миллиардов гривен;
  • Спорт – 11,3 миллиардов гривен;
  • Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.

Основные макроэкономические параметры госбюджета на 2022 год:

  • уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
  • уменьшение государственного долга,
  • рост зарплат,
  • стабильный курс гривны,
  • снижение инфляции,
  • рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.

Бюджет 2022
Головне про бюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу

Обстрел на границе с Беларусью

Источник: Госпогранкомитет Беларуси

В Беларуси сообщили, что их пограничный знак с гербом обстреляли с территории Украины. Осматривая знак, охранники рубежа обнаружили повреждения пограничного столба и щитка. Пробоины, вероятно, были вызваны выстрелом из охотничьего ружья.

Из-за инцидента белорусская и украинская стороны провели обсуждение.

Обстріляний знак на кордоні

Сейчас украинская Госпогранслужба вместе с полицией пытается найти лиц, причастных к повреждению знака. Однако болотисто-кустарниковая местность затрудняет поиски.

С белорусской стороной проведена погранично-представительская встреча. В ходе встречи белорусская сторона не указывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников,
– подчеркнул Андрей Демченко.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что поиск причастных к инциденту лиц продолжается.

Смерть Вячеслава Чорновола

Источник: 4 канал

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша сообщил интересные и одновременно таинственные детали относительно смерти Вячеслава Чорновола. Он заявил, что Чорновол не был жертвой ДТП, а смерть наступила от ударов кастета в затылок.

По словам Голомши, водителя политика также добивали кастетом. Впрочем, по официальным данным, Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли в ДТП 25 марта 1999 года.

Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель,
– заявил экс-заместитель генпрокурора.

Голомша сообщил, что удалось установить:

  • отключение подушек безопасности;
  • подделка осмотра места происшествия;
  • убийство на Волыни главного свидетеля.

Экс-заместитель генпрокурора рассказал: когда откопали тело, в костях были тяжелые металлы.

Самые влиятельные в 2021 году

Источник: Time

Американский журнал Time опубликовал имена сотни самых влиятельных людей 2021 года. В список попали политики, художники, актеры, новаторы, спортсмены. В частности, в списке есть принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, председатель SpaceX Илон Маск и другие.

Подробно Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года

Перечень из 100 человек распределен по шести категориям:

  • "Кумиры"
  • "Новаторы";
  • "Титаны";
  • "Деятели искусства";
  • "Лидеры";
  • "Инноваторы".