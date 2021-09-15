Теракт в Днепре, бюджет Украины на 2022 год: главные новости 15 сентября
Источник:24 канал
В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Правительство утвердило проект Государственного бюджета на 2022 год. В Беларуси с территории Украины обстреляли пограничный знак. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновол не был жертвой ДТП. Time назвал 100 самых влиятельных людей. Такими были главные новости 15 сентября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Теракт в Днепре
Источник: полиция Днепра
Утром 15 сентября в одном из жилых районов Днепра на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. От ударной волны в соседнем доме выбило окна. Правоохранители установили, что взрыв произошел или в авто, или возле него. Два человека, которые находились в авто, погибли на месте взрыва.
На месте происшествия работало руководство правоохранительных органов, а также криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали спасатели.
Пожар после взрыва авто в Днепре: видео ГСЧС, телеграмм "ХД"
Что известно о погибших
В салоне авто находились ветеран АТО Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева. Алексей работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Сам Кавлак проводил соответствующие тренинги.
Дарья работала спикером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. В ГСЧС женщину характеризуют как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, был "одним из самых передовых, самых профессиональных, самых мощных среди всех региональных прес-служб".
Больше об этом Была одной из лучших: что известно о погибшей работнице ГСЧС Дарье Гречищевой
Погибшие были хорошими знакомыми и вместе реализовали несколько учебно-волонтерских проектов. Между тем СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.
Погибшие Гречищева и Кавлак / Коллаж 24 канала
Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,
– говорится в сообщении.
Сведения внесли в ЕРДР по статье 258 о террористическом акте. СБУ проводит соответствующие следственные действия и устанавливает все обстоятельства взрыва.
Утвердили бюджет-2022
Источник: 24 канал
Кабинет министров направил в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год. Правительство сделало это 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день. В дальнейшем дело за Верховной Радой – нардепы должны внести свои правки и дважды проголосовать за окончательную редакцию. По предварительной информации, произойдет это не раньше 20 октября.
Сейчас премьер Денис Шмыгаль обнародовал главные цифры с первого проекта. Он сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.
Главные показатели Госбюджета-2022
- Медицина – 197,2 миллиардов гривен;
- Образование – 185,6 миллиардов гривен;
- Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;
- Социальная защита – 320 миллиардов гривен;
- Оборона – 319,4 миллиардов гривен;
- Культура – 13,5 миллиардов гривен;
- Спорт – 11,3 миллиардов гривен;
- Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.
Основные макроэкономические параметры госбюджета на 2022 год:
- уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
- уменьшение государственного долга,
- рост зарплат,
- стабильный курс гривны,
- снижение инфляции,
- рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.
Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.
Головне про бюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу
Обстрел на границе с Беларусью
Источник: Госпогранкомитет Беларуси
В Беларуси сообщили, что их пограничный знак с гербом обстреляли с территории Украины. Осматривая знак, охранники рубежа обнаружили повреждения пограничного столба и щитка. Пробоины, вероятно, были вызваны выстрелом из охотничьего ружья.
Из-за инцидента белорусская и украинская стороны провели обсуждение.
Сейчас украинская Госпогранслужба вместе с полицией пытается найти лиц, причастных к повреждению знака. Однако болотисто-кустарниковая местность затрудняет поиски.
С белорусской стороной проведена погранично-представительская встреча. В ходе встречи белорусская сторона не указывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников,
– подчеркнул Андрей Демченко.
Представитель Госпогранслужбы добавил, что поиск причастных к инциденту лиц продолжается.
Смерть Вячеслава Чорновола
Источник: 4 канал
Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша сообщил интересные и одновременно таинственные детали относительно смерти Вячеслава Чорновола. Он заявил, что Чорновол не был жертвой ДТП, а смерть наступила от ударов кастета в затылок.
По словам Голомши, водителя политика также добивали кастетом. Впрочем, по официальным данным, Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли в ДТП 25 марта 1999 года.
Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель,
– заявил экс-заместитель генпрокурора.
Голомша сообщил, что удалось установить:
- отключение подушек безопасности;
- подделка осмотра места происшествия;
- убийство на Волыни главного свидетеля.
Экс-заместитель генпрокурора рассказал: когда откопали тело, в костях были тяжелые металлы.Напомним! Украинский журналист, политик и диссидент ушел из жизни 25 марта 1999 года. По официальной версии, Чорновол разбился в ДТП на трассе Борисполь – Золотоноша. Коллеги Черновола сразу после его гибели заявили о политическом убийстве.
Самые влиятельные в 2021 году
Источник: Time
Американский журнал Time опубликовал имена сотни самых влиятельных людей 2021 года. В список попали политики, художники, актеры, новаторы, спортсмены. В частности, в списке есть принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, председатель SpaceX Илон Маск и другие.
Подробно Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года
Перечень из 100 человек распределен по шести категориям:
- "Кумиры"
- "Новаторы";
- "Титаны";
- "Деятели искусства";
- "Лидеры";
- "Инноваторы".