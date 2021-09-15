Теракт в Днепре, бюджет Украины на 2022 год: главные новости 15 сентября

В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Правительство утвердило проект Государственного бюджета на 2022 год. В Беларуси с территории Украины обстреляли пограничный знак. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что Вячеслав Чорновол не был жертвой ДТП. Time назвал 100 самых влиятельных людей. Такими были главные новости 15 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Теракт в Днепре

Источник: полиция Днепра

Утром 15 сентября в одном из жилых районов Днепра на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. От ударной волны в соседнем доме выбило окна. Правоохранители установили, что взрыв произошел или в авто, или возле него. Два человека, которые находились в авто, погибли на месте взрыва.

На месте происшествия работало руководство правоохранительных органов, а также криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали спасатели.

Пожар после взрыва авто в Днепре: видео ГСЧС, телеграмм "ХД"

Что известно о погибших

В салоне авто находились ветеран АТО Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева. Алексей работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Сам Кавлак проводил соответствующие тренинги.

Дарья работала спикером Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области. В ГСЧС женщину характеризуют как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, был "одним из самых передовых, самых профессиональных, самых мощных среди всех региональных прес-служб".

Больше об этом Была одной из лучших: что известно о погибшей работнице ГСЧС Дарье Гречищевой

Погибшие были хорошими знакомыми и вместе реализовали несколько учебно-волонтерских проектов. Между тем СМИ рассказали, что между погибшими могли быть романтические отношения.



Погибшие Гречищева и Кавлак / Коллаж 24 канала

Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения,

– говорится в сообщении.

Сведения внесли в ЕРДР по статье 258 о террористическом акте. СБУ проводит соответствующие следственные действия и устанавливает все обстоятельства взрыва.

Утвердили бюджет-2022

Источник: 24 канал

Кабинет министров направил в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год. Правительство сделало это 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день. В дальнейшем дело за Верховной Радой – нардепы должны внести свои правки и дважды проголосовать за окончательную редакцию. По предварительной информации, произойдет это не раньше 20 октября.

Сейчас премьер Денис Шмыгаль обнародовал главные цифры с первого проекта. Он сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Главные показатели Госбюджета-2022

Медицина – 197,2 миллиардов гривен;

Образование – 185,6 миллиардов гривен;

Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;

Социальная защита – 320 миллиардов гривен;

Оборона – 319,4 миллиардов гривен;

Культура – 13,5 миллиардов гривен;

Спорт – 11,3 миллиардов гривен;

Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.

Основные макроэкономические параметры госбюджета на 2022 год:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.



Головне про бюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу

Обстрел на границе с Беларусью

Источник: Госпогранкомитет Беларуси

В Беларуси сообщили, что их пограничный знак с гербом обстреляли с территории Украины. Осматривая знак, охранники рубежа обнаружили повреждения пограничного столба и щитка. Пробоины, вероятно, были вызваны выстрелом из охотничьего ружья.

Из-за инцидента белорусская и украинская стороны провели обсуждение.

Сейчас украинская Госпогранслужба вместе с полицией пытается найти лиц, причастных к повреждению знака. Однако болотисто-кустарниковая местность затрудняет поиски.

С белорусской стороной проведена погранично-представительская встреча. В ходе встречи белорусская сторона не указывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников,

– подчеркнул Андрей Демченко.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что поиск причастных к инциденту лиц продолжается.

Смерть Вячеслава Чорновола

Источник: 4 канал

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша сообщил интересные и одновременно таинственные детали относительно смерти Вячеслава Чорновола. Он заявил, что Чорновол не был жертвой ДТП, а смерть наступила от ударов кастета в затылок.

По словам Голомши, водителя политика также добивали кастетом. Впрочем, по официальным данным, Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли в ДТП 25 марта 1999 года.

Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель,

– заявил экс-заместитель генпрокурора.

Голомша сообщил, что удалось установить:

отключение подушек безопасности;

подделка осмотра места происшествия;

убийство на Волыни главного свидетеля.

Экс-заместитель генпрокурора рассказал: когда откопали тело, в костях были тяжелые металлы.

Самые влиятельные в 2021 году

Украинский журналист, политик и диссидент ушел из жизни 25 марта 1999 года . По официальной версии, Чорновол разбился в ДТП на трассе Борисполь – Золотоноша. Коллеги Черновола сразу после его гибели заявили о политическом убийстве.

Источник: Time

Американский журнал Time опубликовал имена сотни самых влиятельных людей 2021 года. В список попали политики, художники, актеры, новаторы, спортсмены. В частности, в списке есть принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, председатель SpaceX Илон Маск и другие.

Подробно Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года

Перечень из 100 человек распределен по шести категориям: