Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 17 сентября:
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Новые санкции от СНБО
Источник: 24 канал
Алексей Данилов заявил, что СНБО принял новый пакет персональных санкций. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания, которое состоялось 17 версня.
- Более 80 человек оказались в санкционном списке из-за выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- Еще 7 – попали под ограничения из-за отравления Алексея Навального.
Мы уверены, что на этих территориях (ОРДЛО – 24 канал) Россия не имеет права проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,
– сказал секретарь СНБО.
По его словам, процесс выявления преступников продолжается. Иностранцы, которые участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.
За отравление Навального
- Алексей Данилов добавил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 7 сотрудников ФСБ.
- Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.
Украина наложила санкции из-за отравления Навального: смотрите видео
Четыре "красные" области
Источник: Михаил Радуцкий в фейсбуке
В Украине четыре области могут перейти из зеленой зоны сразу в красную. Там фиксируют существенный рост количества новых больных COVID-19.
Сейчас наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти к красной,
– отметил Михаил Радуцкий.
По количеству больных на 100 тысяч населения лидируют Буковина и Луганщина. В Черновицкой области также проблема с занятыми койками – на 55%.
Выход из ситуации – оперативные действия местных властей. Не стоит ждать ухудшения эпидситуации, а нужно усиливать контроль за соблюдением карантина.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели 2 338 164 человека;
- выздоровели 2 228 543 человека;
- умерли 54 750 пациентов.
Выборы в госдуму РФ
Источник: "Коммерсант"
В России начались выборы, на которых будут избирать депутатов Госдумы. Первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
- Нынешние выборы в России пройдут 3 дня – с 17 по 19 сентября.
- Основным днем считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными.
- Трехдневный формат должен не допустить вспышек распространения COVID-19.
На выборах зарегистрировались 3 812 кандидатов от 14 партий. Кроме депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны.
Жителей Донбасса заставляют голосовать
Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле начали массовую паспортизацию Донбасса.
- Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.
- Евросоюз тоже призывает не признавать результаты выборов в госдуму. Как заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах.
Количество паспортов, которые выдала Россия жителям ОРДЛО / Инфографика 24 канала
В Харькове застрелился бизнесмен
Источник: Нацполиция
В Харькове застрелился владелец ресторана "Чили" – бизнесмен Олег Привалов. В своем доме он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное.
Предварительно выяснено, что мужчина 1965 года рождения, предприниматель в ресторанном бизнесе, произвел выстрел себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрировано на покойного,
– отметили правоохранители.
По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Харькове застрелился бизнесмен / Фото Нацполиции