Новые санкции СНБО, четыре области могут стать "красными": главные новости 17 сентября

СНБО принял санкции против организаторов российских "выборов" на оккупированном Донбассе. Четыре области Украины могут перейти с зеленой карантинной зоны сразу в красную. В России началось голосование за депутатов Госдумы. В Харькове застрелился бизнесмен Олег Привалов. Такими были главные новости 17 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 17 сентября:

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Новые санкции от СНБО

Источник: 24 канал

Алексей Данилов заявил, что СНБО принял новый пакет персональных санкций. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания, которое состоялось 17 версня.

Более 80 человек оказались в санкционном списке из-за выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Еще 7 – попали под ограничения из-за отравления Алексея Навального.

Мы уверены, что на этих территориях (ОРДЛО – 24 канал) Россия не имеет права проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,

– сказал секретарь СНБО.

По его словам, процесс выявления преступников продолжается. Иностранцы, которые участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.

За отравление Навального

Алексей Данилов добавил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 7 сотрудников ФСБ.

Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.

Украина наложила санкции из-за отравления Навального: смотрите видео

Четыре "красные" области

Источник: Михаил Радуцкий в фейсбуке

В Украине четыре области могут перейти из зеленой зоны сразу в красную. Там фиксируют существенный рост количества новых больных COVID-19.

Сейчас наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти к красной,

– отметил Михаил Радуцкий.

По количеству больных на 100 тысяч населения лидируют Буковина и Луганщина. В Черновицкой области также проблема с занятыми койками – на 55%.

Выход из ситуации – оперативные действия местных властей. Не стоит ждать ухудшения эпидситуации, а нужно усиливать контроль за соблюдением карантина.

Ситуация с COVID-19 в Украине

заболели 2 338 164 человека;

выздоровели 2 228 543 человека;

умерли 54 750 пациентов.

Выборы в госдуму РФ

Источник: "Коммерсант"

В России начались выборы, на которых будут избирать депутатов Госдумы. Первые участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Нынешние выборы в России пройдут 3 дня – с 17 по 19 сентября.

Основным днем ​​считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными.

Трехдневный формат должен не допустить вспышек распространения COVID-19.

На выборах зарегистрировались 3 812 кандидатов от 14 партий. Кроме депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны.

Жителей Донбасса заставляют голосовать

Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле начали массовую паспортизацию Донбасса.

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.

Евросоюз тоже призывает не признавать результаты выборов в госдуму. Как заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах.

МИД Украины призывает мировое сообщество усилить санкции против России из-за выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Украинские дипломаты отмечают, что эти выборы нелегитимные.



Количество паспортов, которые выдала Россия жителям ОРДЛО / Инфографика 24 канала

В Харькове застрелился бизнесмен

Источник: Нацполиция

В Харькове застрелился владелец ресторана "Чили" – бизнесмен Олег Привалов. В своем доме он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное.

Предварительно выяснено, что мужчина 1965 года рождения, предприниматель в ресторанном бизнесе, произвел выстрел себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрировано на покойного,

– отметили правоохранители.

По адресу продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В апреле издание "Объектив" писало, что у бизнесмена был конфликт с владелицей помещения, где расположено другое его заведение – Bono. Это якобы произошло из-за задолженности за аренду.

В Харькове застрелился бизнесмен / Фото Нацполиции